В Москве участника "Русского марша" оштрафовали за плакат с Путиным

Суд в Москве оштрафовал на 150 тысяч рублей участника "Русского марша" за плакат с изображением президента России Владимира Путина и надписью "Пора травить крыс!". Об этом активист сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Михаила Шендакова признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. По информации ОВД-Инфо, Шендаков стал единственным, кого задержали 4 ноября на "Русском марше" возле станции метро"Октябрьское поле".

4 ноября после "Русского марша" в московском районе Люблино полиция задержала 14-летнего активиста "Бессрочного протеста" Ярослава Васильева. В автозаке, по его словам, полицейские пытались вырвать из его рук телефон, применяя к нему силу. Один из правоохранителей, по словам подростка, "наносил удары рукой в область затылка".

"Русские марши" – уличные шествия националистов – традиционно проводятся в День народного единства 4 ноября с 2005 года, когда появился этот праздник. В последние годы число их участников стремительно падает. В этом году марши и митинги согласовали в 12 городах России. Ни один из них не собрал больше сотни человек.