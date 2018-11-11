Во Флориде – пересчет голосов. Вспоминают выборы-2000

Во Флориде начинается пересчет голосов, поданных 6 ноября на выборах сенатора, губернатора и главы департамента сельского хозяйства штата.
Все три голосования дали слишком близкие результаты и, по закону штата, требуют повторного подсчета.
- Во Флориде, если кандидатов разделяет менее 0.5 процента голосов, начинается машинный пересчет. Он должен быть завершен к четвергу.
- Если после машинного пересчета между кандидатами будет оставаться менее 0.25 процента, начинается пересчет вручную.
Выборы в Сенат
К вечеру субботы результаты голосования на выборах сенатора от Флориды давали республиканскому кандидату Рику Скотту преимущество над кандидатом-демократом Биллом Нелсоном в 0.15 процента (разница примерно 12.500 голосов при том, что за каждого было подано немногим более 4 миллионов бюллетеней).
Скотт (который лидировал и потому не был заинтересован в пересчете) заявил ранее, что опасается фальсификаций и что "неэтичные либералы" пытаются украсть у него победу. Он потребовал провести расследование в двух округах, Палм Бич и Броуорд. Суд накануне отдал указание избирательной комиссии Броуорда передать подробны данные о голосовании. Броуорд – округ, где очень сильны позиции демократов. Нелсон выпустил заявление, в котором обвинил соперника в том, что он пытается помешать "полному и точному подсчету голосов".
- Президент США Дональд Трамп поддержал Скотта в твиттере: "Правоохранительные органы изучают еще один большой коррупционный скандал с электоральным мошенничеством в Броуорде и Палм Бич. Флорида проголосовала за Рика Скотта!"
- Трамп выступал с заявлениеми о масштабных нарушениях на выборах в США 2016 года, однако подтверждений этому не обнаружилось.
- В пятницу президент высмеял продолжающийся подсчет голосов: "Они сейчас находят голоса во Флориде и Джорджии – но выборы были во вторник? Давайте обвиним русских и потребуем немедленных извинения от президента Путина!"
- В Броуорде, между тем, действительно обнаружилась электоральная аномалия. По оценке проекта 538, по сравнению с другими округами штата, в Броуорде оказалось существенно (3.7%) больше людей, которые проголосовали на губернаторских выборах, но не проголосовали на выборах в Сенат. Существует гипотеза, почему это произошло: кандидаты на выборах разного уровня внесены в один бюллетень, и дизайн бюллетеня в каждом округе свой. В Броуорде причиной аномалии может оказаться неудачный дизайн бюллетеня. Поле с выбором кандидата в Сенат помещено слева, прямо под полем инструкций, и избиратели, которые пропускали инструкции, теоретически, могли не заметить и его, и сразу переходить к голосованию на выборах губернатора в центральной колонке. Впрочем, другие с этой теорией не согласны.
Выборы губернатора
Перед началом пересчета республиканец Рон ДеСантис опережал демократа Эндрю Гиллама примерно на 0.4 процента (около 34.000 голосов).
- Сразу после выборов преимущество ДеСантиса было значительней, и Гиллам признал поражение, однако теперь отозвал прежнее заявление и призвал "подсчитать все голоса до единого". В твиттере он написал: "Подсчет голосов – это не вопрос партийной принадлежности, это демократия".
- ДеСантис выразил уверенность в своей победе, назвав первоначальные результаты "ясными и недвусмысленными".
Выборы главы департамента сельского хозяйства Флориды
В этом голосовании разница самая маленькая. У кандидата от демократов Никки Фрид преимущество над республиканцем Мэттом Колдвеллом менее 0.07 процента, немногим более 5 тысяч голосов.
Аналогии с выборами президента США 2000 года
Республиканский кандидат Джордж Буш-младший лидировал во Флориде, незначительно опреежая вице-президента (при президенте Билле Клинтоне), демократа Ала Гора. Подсчет голосов во Флориде продолжался несколько недель, пока не вмешался Верховный суд США, который остановил пересчет, фактически вручив президентство Бушу.
- Во время пересчета d 2000 году лозунг демократов был таким же: "Должен быть подсчитан каждый голос".
- Броуорд и Палм Бич тогда также были среди округов, где был потребован пересчет.
- Буш победил в электоральном колледже, но уступил Гору по общему числу поддержавших его избирателей. (В следующий раз подобное произошло в 2016 году, когда Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон).
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