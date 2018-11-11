Во Флориде – пересчет голосов. Вспоминают выборы-2000

Во Флориде начинается пересчет голосов, поданных 6 ноября на выборах сенатора, губернатора и главы департамента сельского хозяйства штата.

Все три голосования дали слишком близкие результаты и, по закону штата, требуют повторного подсчета.

Во Флориде, если кандидатов разделяет менее 0.5 процента голосов, начинается машинный пересчет. Он должен быть завершен к четвергу.

Если после машинного пересчета между кандидатами будет оставаться менее 0.25 процента, начинается пересчет вручную.

Выборы в Сенат

К вечеру субботы результаты голосования на выборах сенатора от Флориды давали республиканскому кандидату Рику Скотту преимущество над кандидатом-демократом Биллом Нелсоном в 0.15 процента (разница примерно 12.500 голосов при том, что за каждого было подано немногим более 4 миллионов бюллетеней).

Скотт (который лидировал и потому не был заинтересован в пересчете) заявил ранее, что опасается фальсификаций и что "неэтичные либералы" пытаются украсть у него победу. Он потребовал провести расследование в двух округах, Палм Бич и Броуорд. Суд накануне отдал указание избирательной комиссии Броуорда передать подробны данные о голосовании. Броуорд – округ, где очень сильны позиции демократов. Нелсон выпустил заявление, в котором обвинил соперника в том, что он пытается помешать "полному и точному подсчету голосов".

Президент США Дональд Трамп поддержал Скотта в твиттере: "Правоохранительные органы изучают еще один большой коррупционный скандал с электоральным мошенничеством в Броуорде и Палм Бич. Флорида проголосовала за Рика Скотта!"

Трамп выступал с заявлениеми о масштабных нарушениях на выборах в США 2016 года, однако подтверждений этому не обнаружилось.

В пятницу президент высмеял продолжающийся подсчет голосов: "Они сейчас находят голоса во Флориде и Джорджии – но выборы были во вторник? Давайте обвиним русских и потребуем немедленных извинения от президента Путина!"

В Броуорде, между тем, действительно обнаружилась электоральная аномалия. По оценке проекта 538, по сравнению с другими округами штата, в Броуорде оказалось существенно (3.7%) больше людей, которые проголосовали на губернаторских выборах, но не проголосовали на выборах в Сенат. Существует гипотеза, почему это произошло: кандидаты на выборах разного уровня внесены в один бюллетень, и дизайн бюллетеня в каждом округе свой. В Броуорде причиной аномалии может оказаться неудачный дизайн бюллетеня. Поле с выбором кандидата в Сенат помещено слева, прямо под полем инструкций, и избиратели, которые пропускали инструкции, теоретически, могли не заметить и его, и сразу переходить к голосованию на выборах губернатора в центральной колонке. Впрочем, другие с этой теорией не согласны.

Выборы губернатора

Перед началом пересчета республиканец Рон ДеСантис опережал демократа Эндрю Гиллама примерно на 0.4 процента (около 34.000 голосов).

Сразу после выборов преимущество ДеСантиса было значительней, и Гиллам признал поражение, однако теперь отозвал прежнее заявление и призвал "подсчитать все голоса до единого". В твиттере он написал: "Подсчет голосов – это не вопрос партийной принадлежности, это демократия".

ДеСантис выразил уверенность в своей победе, назвав первоначальные результаты "ясными и недвусмысленными".

Выборы главы департамента сельского хозяйства Флориды

В этом голосовании разница самая маленькая. У кандидата от демократов Никки Фрид преимущество над республиканцем Мэттом Колдвеллом менее 0.07 процента, немногим более 5 тысяч голосов.

Аналогии с выборами президента США 2000 года

Республиканский кандидат Джордж Буш-младший лидировал во Флориде, незначительно опреежая вице-президента (при президенте Билле Клинтоне), демократа Ала Гора. Подсчет голосов во Флориде продолжался несколько недель, пока не вмешался Верховный суд США, который остановил пересчет, фактически вручив президентство Бушу.