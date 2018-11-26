Россия идет на таран

Доброе утро!

В Праге прошла организованная Михаилом Ходорковским конференция “Россия вместо Путина”, на которой МБХ официально заявил, что он не либерал. Это, впрочем, не новость – новости такие:

Россия захватила и обстреляла три украинских корабля в Черном море. Есть раненые. Президент Порошенко просит Верховную Раду ввести военное положение.

Лидеры стран ЕС утвердили соглашение по брекзиту. Тереза Мэй намерена убедить британский парламент одобрить его.

Россия обвинила в химатаке сирийскую оппозицию, а затем обстреляла Алеппо с воздуха. Есть пострадавшие.

Морской бой

Российские корабли обстреляли и захватили три судна ВМФ Украины, шедшие из Одессы в Мариуполь. Украина говорит о шестерых раненых, Россия – о трех. По данным Украины, еще около 20 человек взяты в плен. Есть видео, как российское судно таранит украинский буксир (с матом).

По российской версии, украинские корабли "пересекли государственную границу РФ" и неправомерно зашли во "временно закрытую акваторию". Киев утверждает, что заранее предупредил россиян о переходе.

На экстренном заседании Совета безопасности Украины решено обратиться к Верховной Раде с просьбой ввести военное положение сроком на 60 дней. Сегодня украинский парламент его рассмотрит. У посольства России в Киеве прошла акция протеста, люди кидали дымовые шашки и фаеры. Москва созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Украина квалифицирует действия России как акт агрессии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала руководство Украины “майданной гопкомпанией” и “бандитами с большой дороги”. Евросоюз призвал Россию и Украину к сдержанности.

Конфликт в Азовском море возник после введения в эксплуатацию моста в аннексированный Крым. Украина утверждает, что Россия под предлогом проверок задерживает десятки судов, которые идут в украинские азовские порты, нарушая международное право и препятствуя свободному судоходству в Азовском море. В Киеве было решено укрепить военный флот в Азовском море и перебросить часть кораблей из Одессы в Мариуполь и Бердянск.

В то же время стало известно, что в аннексированном Крыму крымскому татарину предъявлено – впервые в истории – обвинение в недоносительстве. Дело начали сразу после принятия “пакета Яровой” в 2016 году.

Внутрироссийское, списком

Сегодня в Приморье начинается агитация перед повторными выборами губернатора. Предполагаемый победитель предыдущих (результаты были отменены) Андрей Ищенко не будет в ней участвовать – ему отказали в регистрации как самовыдвиженцу, а КПРФ его выдвигать не стала. Выборы пройдут 16 декабря.

Путин предложил не наказывать за мелкие преступления, если виновный возместил ущерб; глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал “Роскосмос” рекордсменом по финансовым нарушениям.

Против жителя Омска, который поджег вход в здание мэрии, но выронил при этом паспорт, возбудили сразу три уголовных дела.

Телеканал “Дождь” утверждает, что замдиректора телекомпании “Россия” Сергей Брилев заплатил стрингеру “Дождя” в Лондоне 250 фунтов, чтобы она не отправляла в редакцию отснятый материал о его квартире. Квартиру и (предположительно) британское гражданство у Брилева и его жены ранее нашел Алексей Навальный.

Умер диктор советского телевидения Юрий Ковеленов, зачитывавший в эфире обращение ГКЧП.

Британия расстается с ЕС

Лидеры стран Евросоюза утвердили соглашение о брекзите – последнее препятствие для одобрения отпало накануне, когда Испания согласилась поддержать договор в обмен на гарантии продолжения переговоров с Лондоном о проблеме Гибралтара после брекзита.

Теперь договор поступит на рассмотрение британского парламента, который вполне может отвергнуть его: против собираются голосовать не только находящиеся в оппозиции лейбористы, но и некоторые члены правящей консервативной партии. Мэй намерена убеждать членов парламента.

Международное

Россия обвинила сирийскую вооруженную оппозицию в проведении химической атаки, после чего подвергла бомбардировке ее позиции. Есть пострадавшие от обстрелов, более ста человек госпитализированы с жалобами на проблемы с дыханием.

Во Франции в минувшие выходные продолжались протесты против повышения цен на топливо – на этот раз в них приняли участие более 130 тысяч человек, 130 человек задержаны, были столкновения с полицией и нападения на журналистов.

В Германии предъявлены обвинения бывшему охраннику нацистского лагеря Маутхаузен, находившегося на территории нынешней Австрии. Сейчас он живет в Берлине, ему 95 лет.

В столице Венгрии Будапеште в субботу прошел крупный митинг в поддержку основанного Джорджем Соросом Центральноевропейского университета. Правительство страны не желает подписывать с университетом новый договор, а самого Сороса обвиняет во всемирном заговоре с целью уничтожения христианской культуры. После митинга некоторые его участники подверглись нападению убежденных правых.

А теперь музыка

Танцевальная группа IC3PEAK недавно начала петь про политику – теперь ее концерты срывает полиция.

Рэперы Oxxxymiron, Баста и Noize проведут концерт в поддержку Хаски, арестованного в Краснодаре на 12 суток.

Шесть ссылок

Грядет столетие Солженицына, начинают выходить юбилейные материалы. В этом – разговоры с вдовой писателя, издателем его собрания Борисом Пастернаком, автором исследования о его творчестве Андреем Немзером, с писателем и публицистом Давидом Маркишем.

Новые книжки. Отрывок из первой биографии искусствоведа Николая Пунина, она называется “Невоспетый герой русского авангарда”, ее написала преподаватель лондонского Института Курто Наталья Мюррей. Или послесловие переводчика Ирины Ярославцевой к роману Филиппо Томмазо Маринетти “Стальной альков”, который выходит в “Циолковском”.

И про картинки. Андрей Левкин рассуждает о стрит-арте, отрывок из кандидатской Сергея Бодрова про венецианскую живопись Возрождения (защищенной после съемок в “Брате”) и краткое изложение спора о Леонардо между Италией и Францией (Италия не желает оказаться на обочине культурного процесса).

Искренне Ваши,

Семь Сорок