Россия идет на таран

Доброе утро!
В Праге прошла организованная Михаилом Ходорковским конференция “Россия вместо Путина”, на которой МБХ официально заявил, что он не либерал. Это, впрочем, не новость – новости такие:
- Россия захватила и обстреляла три украинских корабля в Черном море. Есть раненые. Президент Порошенко просит Верховную Раду ввести военное положение.
- Лидеры стран ЕС утвердили соглашение по брекзиту. Тереза Мэй намерена убедить британский парламент одобрить его.
- Россия обвинила в химатаке сирийскую оппозицию, а затем обстреляла Алеппо с воздуха. Есть пострадавшие.
Морской бой
Российские корабли обстреляли и захватили три судна ВМФ Украины, шедшие из Одессы в Мариуполь. Украина говорит о шестерых раненых, Россия – о трех. По данным Украины, еще около 20 человек взяты в плен. Есть видео, как российское судно таранит украинский буксир (с матом).
По российской версии, украинские корабли "пересекли государственную границу РФ" и неправомерно зашли во "временно закрытую акваторию". Киев утверждает, что заранее предупредил россиян о переходе.
На экстренном заседании Совета безопасности Украины решено обратиться к Верховной Раде с просьбой ввести военное положение сроком на 60 дней. Сегодня украинский парламент его рассмотрит. У посольства России в Киеве прошла акция протеста, люди кидали дымовые шашки и фаеры. Москва созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН.
Украина квалифицирует действия России как акт агрессии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала руководство Украины “майданной гопкомпанией” и “бандитами с большой дороги”. Евросоюз призвал Россию и Украину к сдержанности.
Конфликт в Азовском море возник после введения в эксплуатацию моста в аннексированный Крым. Украина утверждает, что Россия под предлогом проверок задерживает десятки судов, которые идут в украинские азовские порты, нарушая международное право и препятствуя свободному судоходству в Азовском море. В Киеве было решено укрепить военный флот в Азовском море и перебросить часть кораблей из Одессы в Мариуполь и Бердянск.
В то же время стало известно, что в аннексированном Крыму крымскому татарину предъявлено – впервые в истории – обвинение в недоносительстве. Дело начали сразу после принятия “пакета Яровой” в 2016 году.
Внутрироссийское, списком
- Сегодня в Приморье начинается агитация перед повторными выборами губернатора. Предполагаемый победитель предыдущих (результаты были отменены) Андрей Ищенко не будет в ней участвовать – ему отказали в регистрации как самовыдвиженцу, а КПРФ его выдвигать не стала. Выборы пройдут 16 декабря.
- Путин предложил не наказывать за мелкие преступления, если виновный возместил ущерб; глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал “Роскосмос” рекордсменом по финансовым нарушениям.
- Против жителя Омска, который поджег вход в здание мэрии, но выронил при этом паспорт, возбудили сразу три уголовных дела.
- Телеканал “Дождь” утверждает, что замдиректора телекомпании “Россия” Сергей Брилев заплатил стрингеру “Дождя” в Лондоне 250 фунтов, чтобы она не отправляла в редакцию отснятый материал о его квартире. Квартиру и (предположительно) британское гражданство у Брилева и его жены ранее нашел Алексей Навальный.
- Умер диктор советского телевидения Юрий Ковеленов, зачитывавший в эфире обращение ГКЧП.
Британия расстается с ЕС
Лидеры стран Евросоюза утвердили соглашение о брекзите – последнее препятствие для одобрения отпало накануне, когда Испания согласилась поддержать договор в обмен на гарантии продолжения переговоров с Лондоном о проблеме Гибралтара после брекзита.
Теперь договор поступит на рассмотрение британского парламента, который вполне может отвергнуть его: против собираются голосовать не только находящиеся в оппозиции лейбористы, но и некоторые члены правящей консервативной партии. Мэй намерена убеждать членов парламента.
Международное
- Россия обвинила сирийскую вооруженную оппозицию в проведении химической атаки, после чего подвергла бомбардировке ее позиции. Есть пострадавшие от обстрелов, более ста человек госпитализированы с жалобами на проблемы с дыханием.
- Во Франции в минувшие выходные продолжались протесты против повышения цен на топливо – на этот раз в них приняли участие более 130 тысяч человек, 130 человек задержаны, были столкновения с полицией и нападения на журналистов.
- В Германии предъявлены обвинения бывшему охраннику нацистского лагеря Маутхаузен, находившегося на территории нынешней Австрии. Сейчас он живет в Берлине, ему 95 лет.
- В столице Венгрии Будапеште в субботу прошел крупный митинг в поддержку основанного Джорджем Соросом Центральноевропейского университета. Правительство страны не желает подписывать с университетом новый договор, а самого Сороса обвиняет во всемирном заговоре с целью уничтожения христианской культуры. После митинга некоторые его участники подверглись нападению убежденных правых.
А теперь музыка
- Танцевальная группа IC3PEAK недавно начала петь про политику – теперь ее концерты срывает полиция.
- Рэперы Oxxxymiron, Баста и Noize проведут концерт в поддержку Хаски, арестованного в Краснодаре на 12 суток.
Шесть ссылок
- Грядет столетие Солженицына, начинают выходить юбилейные материалы. В этом – разговоры с вдовой писателя, издателем его собрания Борисом Пастернаком, автором исследования о его творчестве Андреем Немзером, с писателем и публицистом Давидом Маркишем.
- Новые книжки. Отрывок из первой биографии искусствоведа Николая Пунина, она называется “Невоспетый герой русского авангарда”, ее написала преподаватель лондонского Института Курто Наталья Мюррей. Или послесловие переводчика Ирины Ярославцевой к роману Филиппо Томмазо Маринетти “Стальной альков”, который выходит в “Циолковском”.
- И про картинки. Андрей Левкин рассуждает о стрит-арте, отрывок из кандидатской Сергея Бодрова про венецианскую живопись Возрождения (защищенной после съемок в “Брате”) и краткое изложение спора о Леонардо между Италией и Францией (Италия не желает оказаться на обочине культурного процесса).
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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