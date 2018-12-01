В Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK

В Новосибирске полиция задержала участников группы IC3PEAK, когда те прибыли на вокзал города. Полицейские заявили, что собираются проверить IC3PEAK на наркотики. Осенью концерты группы в России начали отменять под давлением властей.

Вечером у группы должен был состояться концерт в городе. В личной беседе один из оперативников, задерживавших музыкантов, сказал представителю группы, что музыкантам подбросят наркотики, если сегодняшний концерт не будет отменен.

В отделении один из полицейских заявил, что музыканты задержаны "по подозрению в совершении преступления".

О задержании музыкантов рассказал журналистам "Медиазоны" и "Медузы" представитель группы Олег Митрофанов.​ Музыканты отказались пойти в отделение полиции до приезда адвоката, участника группы Николая Костылева "скрутили" и увели в наручниках.

В ноябре в России начали отменять концерты IC3PEAK во время тура по России. Площадки отказывают им в выступлениях, ссылаясь, по словам музыкантов, на давление властей и правоохранительных органов. Были сорваны концерты группы в Казани, Перми и Новосибирске, проблемы с организацией возникали в Нижнем Новгороде.

Московский дуэт IC3PEAK играет танцевальную электронику. Сначала они пели на английском, но в прошлом году перешли на русский, а в этом — выпустили альбом “Сказка”, где появились песни на социальные темы.

Например, в тексте песни "Смерти больше нет" есть строчки “Вместе с другими тебя скрутят на площади”, намекающие на уличные протесты в России, “Я теперь готова ко всему на свете//Я отсидела свой срок в интернете”, упоминающие события с применением антиэкстремистского законодательства в России, и “Выхожу на улицу гладить кота // А его переезжает тачка мента”. В клипе на песню солистка Настя Креслина поливает себя бензином у здания правительства в Москве и поет, сидя на шее у сотрудника полиции на фоне здания ФСБ на Лубянке.