В Ярославле отменили концерты подростковой группы "Френдзона" после звонков из Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э"), местного отдела полиции и санэпидемстанции. В ведомствах заявили, что собираются прийти с проверкой на площадку, где должно было состояться мероприятие. Об этом сообщается на публичной странице группы в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее организаторы выступления получили предостережение от прокуратуры Ярославля. Группе пришлось повысить возрастную категорию до "16+" и убрать из трек-листа концерта несколько песен.

Ранее правоохранители сорвали концерты "Френдзоны" в Вологде, Красноярске и Кемерове.

В Петрозаводске прокуратура "настоятельно не рекомендовала" проводить концерт рэпера Gone.Fludd. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.

Казахстанскому музыканту Jah Khalib, который в данный момент проводит тур по России, пришлось заменить в песнях слова "секс" и "наркотики" на "кекс" и "компотики". "Сейчас очень строгий контроль за всеми за нами – за тем, что мы говорим, что исполняем," – заявил исполнитель перед выступлением.

В последнее время в России под давлением правоохранительных органов и общественных организаций отменяются выступления популярных среди молодёжи музыкантов. Так были отменены выступления рэпера Хаски, рэпера Элджея, групп "Френдзона" и IC3PEAK. Обычно это мотивируется защитой от "экстремизма" или "пропаганды наркотиков".

Руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщил без указания источника, что в Федеральной службе безопасности России составлен чёрный список музыкантов, выступления которых необходимо срывать в регионах.