Рособрнадзор отказался аккредитовать факультет среднего профессионального образования санкт-петербургского Университета ИТМО по программе “Информатика и вычислительная техника”. Поводом стало отсутствие полосы препятствий на беговой дорожке арендованного факультетом стадиона. На “Информатике и вычислительной технике” обучаются около 600 студентов. ИТМО — один из ведущих вузов в России, представленный в рейтинге Times Higher Education.

Об отказе аккредитовать факультет среднего профессионального образования Рособрнадзор сообщил ИТМО в середине декабря. На факультете — бывшем механическом техникуме — готовят программистов со средним специальным образованием, школьники поступают туда после 9 класса. ИТМО — один из ведущих вузов по подготовке программистов в России. Он представлен в рейтинге лучших университетов мира Times Higher Education. За последние 10 лет его команда шесть раз выигрывала международную студенческую олимпиаду по программированию, а всего выигрывала соревнование семь раз.

Причиной лишения аккредитации стало отсутствие на арендованном университетом стадионе беговой полосы препятствий на беговой дорожке, утверждают в вузе. “На мой взгляд, чтобы готовить программистов, совершенно необязательно иметь полосу препятствий, но тем не менее такие требования есть”, — отметил в интервью “Фонтанке” декан факультета Дмитрий Гриншпун.

На факультете, по данным вуза, учатся около 600 студентов. Им предложено сдать ЕГЭ и поступить на бакалавриат, перевестись в другие средне-специальные образовательные учреждения или доучиться на факультете и защитить диплом в других образовательных учреждениях с такой же специальностью, — цитирует позицию ректората ИТМО “Фонтанка”. В следующем году университет попытается заново получить лицензию.

В 2018 году Рособрнадзор лишил аккредитации авторитетный либеральный вуз — Московскую высшую школу социальных и экономических наук (“Шанинку”). Там претензии надзорного ведомства назвали формальными, решение было раскритиковано в университетском сообществе. Тогда письмо в поддержку Шанинки подписали около 300 университетских преподавателей и исследователей из разных стран мира.

В конце 2016 года Рособорнадзор отнял лицензию у негосударственного Европейского университета в Санкт-Петербурге, который относится к числу лучших центров гуманитарной науки в стране.