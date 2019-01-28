Объявивший себя президентом Венесуэлы политик Хуан Гуайдо рассказал, что его сторонники ведут переговоры с представителями венесуэльской армии. Они до сих пор поддерживает действующего президента Николаса Мадуро, легитимность которого не признаёт оппозиция и многие страны мира. Об этом Гуайдо рассказал газете Washington Post.
Лидер венесуэльской оппозиции отказался уточнять, с кем и в каком формате проходят переговоры, мотивируя это безопасностью их участников.
Хуан Гуайдо вновь призвал к новой волне масштабных митингов, наподобие тех, которые прошли по стране на прошлой неделе. Новые акции протеста в столице страны Каракасе намечены на среду и субботу, написал политик на своей странице в Твиттере.
В российские СМИ понедельник сообщили о двух самолетах без пассажиров, выполняющих рейсы на линии Москва – Каракас. Один из них принадлежит турецкому миллиардеру Тургаю Чынару, передаёт издание The Bell. Бизнес-джет вылетел на прошлой неделе из аэропорта Внуково и вернулся из Каракаса в пятницу. После этого самолет полетел в Стамбул. По сообщениям The Bell, которое ссылается на венесуэльского журналиста Касто Оканду, целью полета был вывоз из Венесуэлы большого количества наличных денег, которые, скорее всего, оказались в Турции.
В понедельник пассажирский самолет фирмы Nordwing, который, согласно сервису Flightradar, совершает полеты в основном по территории России, вылетел в Каракас в 14.00 московского времени. В аэрокомпании "Новой газете" подтвердили, что на борту самолета нет пассажиров.
- 23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне конституционного и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны и принёс присягу. Гуайдо заявил, что президент Николас Мадуро, в мае объявивший о своей победе на президентских выборах, не способен исполнять обязанности главы государства, и пообещал провести в стране досрочные выборы.
- Хуана Гуайдо признали временным президентом почти все страны Латинской Америки и Бразилия, США, Австралия, Канада и Израиль. Страны Евросоюза пообещали признать Гуайдо президентом, если в Венесуэле в ближайшее время не будут объявлены внеочередные выборы. Ряд стран, включая Россию, Турцию и Китай, считают законным президентом Венесуэлы Мадуро.
- В субботу легитимным президентом страны Гуайдо признал военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне полковник Хосе Луис Силва. Он стал первым высокопоставленным военным и дипломатом республики, пошедшим на такой шаг.