В Томске прекращено уголовное дело об экстремизме в отношении активиста "Левого блока" Максима Шульгина. Это связано с декриминализацией статьи 282 Уголовного кодекса России, сообщает "Правозащита Открытки".

Дело было возбуждено в апреле 2018 года из-за песен про полицейских, размещенных Шульгиным в социальной сети "ВКонтакте". О прекращении уголовного преследования сообщил адвокат Андрей Миллер, получивший постановление от следователя.

Через два дня его задержали сотрудники ФСБ. Шульгин утверждает, что его пытали, чтобы добиться показаний. Ожоги на его руке были зафиксированы в бюро судебных экспертиз. Вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда здоровью Шульгина до сих пор не решен.

20 июля 2018 года свидетели по делу Шульгина отказались от своих показаний. Они заявили, что дали их под угрозой пыток.

В конце декабря 2018 года Шульгин заявил о новом задержании ФСБ и пытках. По его словам, он был похищен людьми в масках, которые представились сотрудниками ведомства и требовали от него отказаться от данных ранее показаний против правоохранителей. Это все произошло 26 декабря, когда он шел на работу.