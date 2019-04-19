Активистов Осипову и Чупрунова подозревают в помощи экстремистам

Полиция Санкт-Петербурга подозревает активистку «Нового двуличия» (вымышленная организация) Анастасию Осипову и активиста ликвидированного движения «Открытая Россия» Павла Чупрунова, а также местного фотографа Георгия Маркова в финансировании «экстремистских организаций» «Сеть» и «Новое величие». Об этом Марков рассказал изданию «МБХ медиа».

По его словам, ранее он оставил оформленную на него сим-карту своему другу, с которым не виделся более двух лет. 19 апреля 8 часов утра ему позвонили на этот номер сотрудники полиции и предложили поговорить о Георгии Маркове. При встрече они показали папку и документами и фотографиями и заявили, что с этого номера делались переводы экстремистским организациям „Сеть“ и „Новое величие“», — рассказал Марков.

По его словам, полицейские также сказали его другу, что Осипова и Чупрунов тоже делали переводы этим организациям. "Сейчас они ищут меня и этих активистов", — сообщил Марков изданию "МБХ медиа".