"Медуза" рассказала о выдаче паспортов РФ прямо на территории Донбасса

Жители контролируемых сепаратистами районов на востоке Украины сдают документы на российские паспорта на неконтролируемой Киевом территории страны, не выезжая в Россию. В отделениях МВД в Ростовской области, которые российские власти назвали пунктом выдачи паспортов, принимают только документы от сепаратистских органов власти. Об этом пишет в репортаже из региона издание "Медуза".

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российского гражданства жителям контролируемых пророссийскими сепаратистами районов на востоке Украины. Через пять дней центр выдачи паспортов открылся в Ростовской области. Изначально сообщалось, что украинские граждане, претендующие на российское гражданство, должны будут подавать документы на территории России.

Однако российский государственный орган принимает документы не от граждан, а от органов власти контролируемых сепаратистами республик, пишет "Медуза" со ссылкой на работающих в отделении миграции сотрудников. Издание приводит также свидетельства жителей одного из контролируемых сепаратистами регионов, которые сдают документы на российское гражданство местной милиции.

Россия официально не признаёт сепаратистские образования на территории Украины. Однако в 2017 году Путин подписал указ о признании выданных сепаратистами документов – в том числе, удостоверений личности, актов гражданского состояния и автомобильных номеров.

Власти Украины выступают резко против выдачи российского гражданства жителям Донбасса. В Киеве предлагают не признавать российское паспорта, выданные жителям региона и называют выдачу гражданства вмешательством во внутренние дела государства. В Москве настаивают, что гражданство выдаётся по гуманитарным соображениям.