"Давить все, что движется". За краснодарскими активистами пришли

Ранним утром 30 июля в Краснодарском крае прошло несколько показательных обысков – с бойцами ОМОНа, оперативниками ФСБ и следователями СКР, взломом дверей и перцовым газом. Оперативные мероприятия касались не наркокартеля или готовящих взрыв террористов, а мирных экологов и журналистов. Прежде всего, 23-летнего Александра Савельева – активиста "Экологической вахты по Северному Кавказу" и журналиста, сотрудничающего с порталом "МБХ медиа". По версии следствия, "МБХ медиа" является частью проекта нежелательной на территории России британской организации "Открытая Россия".

– Обыски прошли в домах, где бывают члены "Экологической вахты", у родителей Александра Савельева и по месту жительства еще одного краснодарского активиста, в рамках уголовного дела по ст. 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности иностранной или международной НКО, признанной нежелательной на территории России"). Дело в отношении Савельева возбужденно еще 22 июля. Основанием для него стали два административных решения в отношении Александра, но о первом из них он вообще не был уведомлен, суд прошел заочно, без участия обвиняемого и его представителей, рассказал Радио Свобода адвокат Алексей Аванесян, который в рамках проекта "Право 45" оказывает бесплатную помощь краснодарским активистам.

Его повалили на бетонный пол, прыснули в лицо из перцового баллончика

По его словам, сотрудники силовых структур вели себя очень агрессивно: когда он прибыл на место, там находились около десяти спецназовцев ОМОНа и Росгвардии, участковый, кинолог с собакой, криминалист, оперативные сотрудники в масках и без, следователь, приехавшие с ним понятые. Несмотря на то что координатор "Эковахты" Андрей Рудомаха не оказывал сопротивления, его повалили на бетонный пол, прыснули в лицо из перцового баллончика, спецсредство применили и к Савельеву.

Привезенные следователем понятые ходят по комнатам, ищут телефоны и записные книжки, переписывают из них контакты

– Обычно такое количество сотрудников используется при задержании лиц, подозреваемых в терроризме или других особо тяжких преступлениях, – продолжает Аванесян. – Любопытна и другая деталь: уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ фактически не требует доказательств, есть два вступивших в силу решения суда – и состав готов. Какие предметы и документы могли искать оперативники еще в рамках обыска, нам неизвестно. Также впервые сталкиваюсь с практикой (говорят, она перекочевала на Кубань из Крыма), когда привезенные следователем понятые ходят по комнатам, ищут телефоны и записные книжки, переписывают из них контакты, а потом отдают следователю.

Александр Савельев уже допрошен в следственном отделе по Центральному округу Краснодара Следственного комитета России. Он сдал заграничный паспорт, чтобы в случае избрания меры пресечения подтвердить, что не собирается покидать страну.

Ранее были оштрафованы еще несколько краснодарцев, в том числе не являющихся оппозиционерами, перепостившие в Facebook ролик с логотипом "Открытой России" о нехватке школ в Краснодаре. В апреле 2019 года в офисе "Экологической вахты" и в домах ряда активистов также прошли обыски, а экс-координатор сетевого движения "Открытая Россия" на Кубани врач Яна Антонова стала фигуранткой уголовного дела по ст. 284.1 УК РФ.

Всему виной – Лунная Поляна

– Думаю, "Открытая Россия" здесь – просто повод наехать на "Экологическую вахту". Деятельность "Открытой России" в Краснодарском крае практически незаметна и не влияет на общественные процессы. Вряд ли она раздражает "товарищей", которые инициировали уголовные дела против Яны Антоновой и Александра Савельева в такой же степени, как деятельность "Экологической вахты". Разве что из принципа – "на всякий случай давить все, что хоть как-то движется", – считает координатор "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха.

По его мнению, причина и источник репрессивных действий здесь, как и в предыдущих попытках давления на организацию, – коррупция среди силовиков, отдельные представители которых "крышуют" в Краснодарском крае строительный бизнес, которому мешает природоохранная деятельность.

Причина давления, скорее всего, наша борьба с незаконным строительством дороги на курорт Лунная Поляна, принадлежащий "Роснефти"

– Они используют любые "благовидные" поводы, чтобы нас задавить. Также причиной движений против нас в этом году, скорее всего, является борьба с незаконным строительством дороги на курорт Лунная Поляна, принадлежащий "Роснефти", –предполагает Рудомаха. –Особенно этих "товарищей" раздражает то, что нашу природоохранную деятельность поддерживает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и советник президента по правам человека Михаил Федотов.

В ходе обысков 30 июля были изъяты ноутбук и жесткие диски от двух стационарных компьютеров. Обыск со взломом снимал оператор с камерой, а спустя несколько часов сюжет с этими кадрами под заголовком "В краснодарском отделении "Открытой России" проводятся обыски", вышел на федеральном канале РЕН-ТВ. В "Эковахте" сам сюжет назвали радикально не соответствующим действительности. "Организация лживых пиар-кампаний против нас – это традиционный метод борьбы с нами. Так что ничего нового тут нет", – говорит Рудомаха.

Соцсоревнование силовиков

Обыск также прошел у семьи Леонида и Марины Запрудиных – у них изъяли два стационарных компьютера, смартфон и ноутбук. Раньше Запрудин был председателем отделения "Парнаса" и зампредседателя краевого отделения "Яблока", входил в Совет регионального отделения сетевого движения "Открытая Россия", пытался провести референдум о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов в Краснодарском крае и зарегистрировал на Кубани "мистрополию Русской пастафарианской церкви Макаронного пастриархата".

Повышают раскрываемость, может, даже в формате неофициального "межрегионального соцсоревнования"

– Государство очень формальная и косная штука. Закон о нежелательных организациях был принят, в том числе, под Михаила Ходорковского. А раз закон существует, он может и будет применяться. В столице, вероятно, силовики не имеют большой самостоятельности по политическим делам, зато в провинции имеют. И повышают раскрываемость, может, даже в формате неофициального "межрегионального соцсоревнования", – считает Леонид Запрудин, намекая на резонансное уголовное дело координатора "Открытой России" в соседней Ростовской области Анастасии Шевченко.

– "Эковахта" – одна из немногих длительно работающих независимых природоохранных организаций в стране. Думаю, что провести яркое ОРМ в "Эковахте" добавляет карму ведомству, ведущему конкретное уголовное дело, – говорит Запрудин.

Активист считает, что репрессии в отношении его семьи будут продолжаться – немногие несистемные оппозиционеры региона остаются на виду, а план силовикам "надо как-то выполнять". В то же время семья Запрудиных не собирается эмигрировать.

– Хорошо там, где нас нет. Без легального статуса, даже будучи зловредным космополитом, специалистом и зная язык, устроить свою жизнь в развитых странах проблематично. В связи с чем, пожалуй, напишу все-таки прошение Борису Джонсону о подданстве Ее Величества, мотивировав заслуженность паспорта решением российского суда о признании меня сотрудничающим с несуществующей, но тем не менее английской Otkrytoi Rossiyei, – иронизирует Запрудин.

Защита Савельева будет обжаловать постановления об обысках и само уголовное дело в отношении активиста. Для этого нужно восстановить сроки и отменить решение мирового суда по административному делу, о котором тот просто не знал, что автоматически сделает уголовное дело незаконным.