В Забайкалье вдовам погибших в Сирии пообещали выплатить компенсации

Вдовам погибших в Сирии военных из Забайкальского края пообещали выплатить компенсации. Об этом корреспонденту "Сибирь.Реалии" сообщили родственники старшего лейтенанта Сергея Елина, который был посмертно награжден орденом Кутузова.

Собеседники издания уточнили, что им позвонили из Министерства обороны России и пообещали внести изменения в документы и перечислить деньги. Родственников погибших попросили "никаких публикаций больше не инициировать". Представители ведомства пообещали, что у родственников других погибших таких же проблем с выплатами не возникнет. Известно, что министерство обжаловало выплаты родственникам еще двоих военных, погибших вместе с Елиным.

Командование войсковой части в Забайкалье, где служил Елин, после его гибели издало приказ о награждении погибшего суммой в размере пяти окладов - это около 159 тысяч рублей. Минобороны в конце июля 2019 через суд добилось отмены этого решения. Руководство ведомства посчитало его незаконным, поскольку в документе постановления не было прописано, что деньги могут быть переданы родственникам или другим третьим лицам.

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Военная помощь оказывается войскам сирийского президента Башара Асада. Помимо военных летчиков, в Сирии присутствуют и российские военные советники, и военная полиция, а также, по множеству сообщений, бойцы так называемых частных военных компаний, официально не связанных с Минобороны.

По официальным данным российского оборонного ведомства, за всё время военной операции в Сирии в результате боевых действий погибли немногим более 40 российских военнослужащих. Еще 50 человек относятся к небоевым потерям. В это число не входят потери среди российских наемников, в том числе из "ЧВК Вагнера", о которых не раз сообщали независимые СМИ.