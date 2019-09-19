Российские студенты выступили с призывом участвовать в протестах

Студенты российских вузов опубликовали открытое письмо с требованием прекратить так называемое "московское дело", возбуждённое Следственным комитетом по итогам летних протестных акций.

В письме, которое появилось в четверг в интернете, учащиеся выступили за "немедленную реабилитацию всех фигурантов" дела, отметив, что четверо из арестованных по обвинению в массовых беспорядках являются студентами московских вузов. По мнению учащихся, "московское дело" от начала и до конца сфабриковано властью с целью запугать тех, кто выражает с ней несогласие, но этой цели, как считают студенты, достигнуть не удалось, и "людьми вместо страха овладевает гнев".

Авторы письма также потребовали освободить других политзаключённых, включая обвиняемых по уголовным делам "Нового величия" и "Сети". Отдельно они отметили, что "не рассчитывают на то, что будет достаточно одних слов" и призвали "переходить к действиям" – "приходить на каждое судебное заседание, где будет решаться судьба кого-либо из политзаключённых" и "принимать участие в мирных акциях протеста, требуя свободы фигурантам политических дел". В частности, учащиеся призвали выйти в ближайшее воскресенье, 22 сентября, на митинг студенческого профсоюза в гайд-парке "Сокольники".

К вечеру четверга под открытым письмом подписались свыше ста учащихся вузов, большинство из них – студенты Высшей школы экономики.

Ранее в поддержку обвиняемых по "московскому делу" и других политзаключённых выступили десятки деятелей культуры и общественных деятелей, священники Русской православной церкви, российские врачи и учителя, представители книжного бизнеса, работники IT-сферы, юристы, благотворители и журналисты.