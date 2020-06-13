Еретики в Бессмертном полку. Кремлевская религия ищет врагов

8 лет назад энтузиасты-альтруисты придумали неформальное движение "Бессмертный полк". В 2015 году появилась государственная организация "Бессмертный полк России", в деятельности которой бюрократизм сочетается с религиозным пылом. Но религия не может существовать без еретиков, и таковых теперь вылавливает Следственный комитет. А первоначальный неформальный "Бессмертный полк" не знает, как решить вопрос, могут ли сталинские палачи, участвовавшие в войне, считаться подлинными ветеранами?

"Бессмертный полк" впервые прошел по улицам Томска в 2012 году. Инициаторами шествия стали местные журналисты Игорь Дмитриев, Сергей Лапенков и Сергей Колотовкин. Поначалу "Бессмертный полк" был неформальным волонтерским движением, юридический статус НКО он получил в 2014 году. Инициаторы "Бессмертного полка", внуки фронтовиков, считали своей задачей сохранение семейной истории. "Бессмертный полк – это не про войну, а про мир, про людей", – говорил в интервью Радио Свобода Сергей Лапенков.

Вырисовываются первые признаки настоящей религии со своими священными символами и прочими атрибутами

На первых порах движение старалось дистанцироваться от чиновников, но в Кремле обратили внимание на популярность инициативы и решили ее приватизировать. Возникла организация-дублер "Бессмертный полк России" с другим сайтом и похожим логотипом-звездой. Фактически это был рейдерский захват, и инициаторы первоначального движения признают, что он на 80% удался. Сопротивляться стало бессмысленно, финансовые и медиаресурсы томского НКО и государства несравнимы. Разумеется, за пределами не очень широкого круга посвященных мало кто понимает, что существуют два "Бессмертных полка". Поначалу организации враждовали, но противоречия сгладились, когда главой исполкома БПР стал Артем Хуторской. Значительная часть региональных координаторов БП теперь сотрудничает с БПР, государственная организация устраивает массовые шествия с портретами фронтовиков, неформальная занята оцифровкой семейных архивов и мемориальными проектами.

Вокруг "Бессмертного полка" и прежде возникали скандалы – в частности, появлялись жалобы на то, что людей сгоняют на шествия насильно. Школы получали квоты на участие детей, в регионах людей с портретами родственников заставляли выходить на акции, синхронизированные с московской, в столице в шествии участвовала платная массовка, и портреты фронтовиков после марша оказывались в мусорных баках.

Георгиевская лента вместо крестика, ветераны – святые, милитаризм – основная идея

В 2016 году политолог Ярослав Греков писал: "В России формируется новая светская религия. То, что Поклонская притащила икону на "Бессмертный полк" – это симптом, то есть на языке религии “знамение”. Бессмертный полк многие сравнили с Крестным ходом. Мы шутим уже не первый год о "победобесии" , но вот вырисовываются первые признаки настоящей религии со своими священными символами и прочими атрибутами: георгиевская лента вместо крестика, ветераны – святые, милитаризм – основная идея, фейковая история России с возвеличиванием СССР и Сталина – как Священное Писание".

В 2020 году, когда из-за эпидемии коронавируса шествия пришлось сделать виртуальными, дошло до обысков, задержаний и уголовных дел.

Сбор семейных историй теперь автоматизирован, главное – впечатляющие цифры, причем БПР стремится во что бы то ни стало обогнать БП. Приложение для подгрузки фотографий фронтовиков и их биографий создали в Сбербанке. БПР отчитался о впечатляющем успехе инициативы: на специально созданном для "онлайн-шествия" сайте теперь 2 392 199 героев, тогда как у БП их всего 768 352. Но в бочке меда нашлась и ложка дегтя. По словам Артема Хуторского, модераторы БПР выловили и заблокировали порядка 20 тысяч хулиганских анкет и примерно 600 IP-адресов, с которых они отправлялись. Среди этих анкет попадались как "откровенно нацистские, так и просто глупые несуразности".

Вместо портретов ветеранов подгружали снимки полуобнаженных девушек, изображения Чебурашки и других сказочных персонажей, но сложнее всего модераторам было опознать фальшивые анкеты с портретами нацистов и тех, кого в России считают их пособниками. В результате на сайте БПР появились фотографии Адольфа Гитлера, Андрея Власова и Степана Бандеры. На странице полковника Василия Алексеева из Ростовской области было размещено фото Генриха Гиммлера, а руководителя гестапо группенфюрера СС Генриха Мюллера выдали за фронтовика Геннадия Михайловского.

Вместо портретов ветеранов подгружали снимки полуобнаженных девушек, изображения Чебурашки и других сказочных персонажей

Ярослав Греков в заметках о превращении культа победы в новую религию напоминал, что религии необходимы еретики, которых следует обличать. Такие враги и появились у "Бессмертного полка России". Часть фальшивых анкет пришла из-за границы: следовательно деятельность еретиков координируется внешними силами. Было объявлено, что во время трансляции онлайн-шествия сайт БПР подвергался хакерским атакам, еретики покушались даже на горячую телефонную линию, но трансляция прошла успешно, если не считать того, что среди портретов фронтовиков пару раз мелькнули фотографии нацистов. IP-координаты тех, кто присылал фальшивые данные о ветеранах, БПР немедленно передал в Следственный комитет.

Казалось бы, какое может быть расследование в отношении шутников, загрузивших на сайт общественной организации фотографию группенфюрера Мюллера?

Но такая статья есть: "Реабилитация нацизма" (части 1 и 3 статьи 354.1 УК РФ). Она появилась в Уголовном кодексе только в мае 2014 года. Виновные наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Следственный комитет счел действия тех, кто присылал на сайт БПР фальшивые анкеты, "одобрением преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге". В нескольких городах России прошли обыски.

Подозреваемые по-разному отреагировали на обвинения. Даниил Симонов из Перми и Вячеслав Круглов из Ульяновска признались, что разместили фото нацистов и их пособников ради шутки. А вот покаянный пост в фейсбуке Мухаммеда Эль-Айюби из Казани, который был модератором "Бессмертного полка", но при этом сам загрузил туда портрет Гитлера.

Волгоградец Денис Воронцов отрицает, что отправил на сайт БПР фотографию шефа Гестапо, однако у Следственного комитета нет сомнений в его виновности:

39-летний Андрей Шабанов из Самары разместил на сайте БПР фотографию Гитлера, назвав его ветераном Михаилом Алоизовичем Егерским. Шабанов зарабатывает на жизнь игрой на саксофоне. После возбуждения уголовного дела у него прошел обыск, а из оркестра его уволили. Теперь инвалид 2-й группы лишился единственного заработка. Он говорит, что реабилитировать нацизм не помышлял.

Из интервью Андрея Шабанова Радио Свобода – Что вас подтолкнуло на публикацию фотографии Адольфа Гитлера? – Портрет Гитлера я разместил накануне 9 мая. Именно в ту минуту это было спонтанное решение. Уже постфактум анализировал свой поступок. Все было сделано на эмоциях. Есть непринятие, что происходит в России 9 мая. На мой взгляд, это больше показуха. Если раньше эта дата была больше "про мир", сейчас – больше "про войну". Например, мне непонятно, почему детей одевают в военную форму, не понимаю, зачем нужна эта акция "Бессмертный полк". Это жутко, когда десятки тысяч людей выходят с портретами мертвых людей. Возможно, один раз провести такую акцию имело бы смысл, чтобы показать масштаб трагедии для нового поколения. Но из года в год проводить это, а параллельно показывать парад военной техники, которая предназначена для массового убийства людей, – это диссонанс. – Вы знакомы с ребятами из других регионов, которые предприняли аналогичные вашим действия? – Я ни с кем не знаком. Это настолько банальная "вещь" – увидеть шильдик "Бессмертного полка" и загрузить туда фотографию. Дело не в сговоре – все лежит на поверхности. – Вы ожидали, что вас найдут? – Конечно, я понимаю, в какой стране живу. Но в тот момент не думал об этом. Все вышло спонтанно. Скорее, даже забыл об этом. Я думал, что загрузить фото на сайт у меня не получилось, потому что после загрузки никаких уведомлений от администрации сайта не было. – Как у вас проходили обыски? – Ко мне пришло пять следователей и было трое понятых, если память не изменяет. Мне позвонили в дверь, я открыл, через порог дали бумагу. Дочитав до момента, где понял, о чем идет речь, сразу сознался, что это был я. Мы зашли домой, и мне сказали, что у меня будет изъято все, что связано с интернетом. Забрали системный блок, планшет, смартфон и даже интернетовский роутер. Сказали, что необходимо оставаться в городе, дали мне свой телефон без выхода в интернет, потому что мой был изъят. – Появилась информация, что разместившие портреты на сайте "Бессмертный полк" связаны со штабом Навального. Осознаете ли вы свою ответственность за содеянное и за то, что СМИ связали ваши действия с оппозиционным политиком Алексеем Навальным и под удар попал он? – Ответственность за содеянное, конечно, осознаю. Но я не являюсь сотрудником штаба Навального и никогда не являлся. Да, у меня схожие политические взгляды, я состою в социальных сетях штаба Навального. Мне непонятно, почему участников акции "Бессмертный полк" смешали с оппозицией. Вернее, понятно, но эту часть вопроса лучше задать тем, кто об этом пишет. (оригинал интервью на сайте Idel.Реалии)

16 мая, в день обысков по делу "Бессмертного полка" в прокремлевских телеграм-каналах появились публикации о том, что подозреваемые связаны с региональными штабами Алексея Навального. Эту идею поддержала и Маргарита Симоньян

Писатель Захар Прилепин поддерживает эту версию. Он уверен, что в мире есть "какое-то количество серьезных ресурсных центров, которые готовы вкладываться в то, чтобы испортить единственный центрообразующий праздник в России – День Победы". Какое отношение имеют к этим центрам жители Казани, Волгограда, Самары, Перми и Ульяновска, которых объединило дело о реабилитации нацизма, основатель партии "За правду" не уточнил.

Выводы о том, что не знакомые между собой люди из разных городов входят в тайную антироссийскую организацию, управляемую из-за границы, напоминают фантазии сталинских следователей. О палачах из НКВД пришлось вспомнить и по другому поводу: в мае на сайте томского "Бессмертного полка" появились биографии двух ветеранов – Василия Блохина и Лаврентия Якушева.

О Якушеве, в годы Большого террора работавшего в НКВД Житомира, Радио Свобода недавно рассказывало в статье "Судьбы чекистов-изуверов". Он заставлял молодых женщин, приговоренных к расстрелу, раздеваться и играл с ними "в доктора". Сексуально непривлекательных старух его подручные убивали просто так. Заключенных Якушев и его подручные избивали палками и медными трубами. Одежду приговоренных присваивали. После недолгого заключения во время бериевских чисток садист Якушев оказался в партизанском отряде, созданном из сотрудников НКВД, так что формально может считаться ветераном.

Генерал-майор Василий Блохин был одним из самых известных палачей сталинских времен, лично расстрелял 15 тысяч человек.

В мастерской НКВД Блохину сшили по его заказу длинный, до самого пола, широкий кожаный фартук, кожаный картуз и кожаные перчатки с раструбами – чтобы не забрызгивать кровью одежду. Стрелял он из солдатского нагана. На сайте "Бессмертного полка" была приведена биография Блохина без упоминания о боевых заслугах – генерал НКВД на фронте не был.

Модераторы сайта не знают, в самом ли деле фотографии были загружены родственниками Якушева и Блохина или вновь действуют пранкеры. Сергей Лапенков, называющий себя антисталинистом, лично удалил эти две страницы. Но единогласия по этому поводу в БП нет – как определить, кто из ветеранов войны причастен к сталинским репрессиям или просто писал доносы? Биографию самого Сталина, которую им тоже не раз присылали, на сайте БП публиковать отказываются.

Следственный комитет этой историей не заинтересовался. За прославление сталинизма в России не преследуют. Более того: первым человеком, осужденным в 2014 году, когда в УК появилась статья, карающая за реабилитацию нацизма, стал Владимир Лузгин из Перми, перепостивший во "ВКонтакте" крамольную с точки зрения властей заметку о том, что Гитлер и Сталин развязали Вторую мировую войну и поделили Польшу.

Следственный комитет обыскивает и допрашивает тех, кто загружал фотографии Гитлера и Власова, а "Бессмертный полк России" готовится провести шествие, которое в мае состоялось в онлайн-формате. Теперь дату назначает лично президент страны: Владимир Путин объявил, что марш пройдет 26 июля, в день Военно-морского флота. Хотя социологи говорят, что "пропаганда с опорой на "великую победу" перестала действовать и всем надоела", другой религии в Кремле не придумали и считают, что даже во время эпидемии нужно соблюдать ее ритуалы и карать еретиков.