Суд оштрафовал журналистку Татьяну Вольтскую на 30 тысяч рублей

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей внештатного корреспондента Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяну Вольтскую по статье о распространении ложной информации о коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Центр защиты прав СМИ, сотрудники которого оказывают правовую помощь журналистке и редакции Русской службы Радио Свобода.

Причиной для судебного разбирательства стала публикация интервью Вольтской с врачом-реаниматологом на сайте Север.Реалии (региональный проект Русской службы Радио Свобода). В нём медработник, который пожелал остаться анонимным, рассказал о нехватке аппаратов ИВЛ в больницах и других проблемах врачей во время пандемии коронавирусной инфекции. Адвокат Вольтской намерен обжаловать решение суда вплоть до ЕСПЧ.

Административный протокол на журналистку полицейские составили в начале июня. Следственный комитет Санкт-Петербурга провёл проверку "публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", что могло привести к возбуждению уголовного дела, а Роскомнадзор на основании требования Генеральной прокуратуры требовал от редакции удаления материала с сайта.

Редакция Русской службы уверена в достоверности и надёжности распространённой информации. Как было отмечено в заявлении руководства медиа-корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, опубликованное на сайте Север.Реалии интервью "представляет собой отважное и заслуживающее доверие свидетельство человека, который рассказал о том, как обстоят дела в борьбе с критической ситуацией в сфере охраны здоровья". В мае 2020 года Русская служба провела ещё одно расследование условий работы врачей, борющихся с пандемией коронавируса, которое – на основании бесед с двумя десятками медицинских специалистов из разных регионов России – подтвердило основные выводы, содержащиеся в статье Вольтской.

В марте 2020 года Гоударственная сдума ввела уголовное наказание за распространение недостоверной информации об опасных для жизни и здоровья обстоятельствах.

Российские власти неоднократно преследовали журналистов, сотрудничающих с Радио Свобода, за выполнение ими своих профессиональных обязанностей. Резонансным стало дело сотрудничающей с Радио Свобода псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую признали виновной в оправдании терроризма. Поводом стала колонка журналистки в СМИ с размышлениями о причинах теракта, устроенного 17-летним студентом в здании ФСБ по Архангельской области.

Обвинение требовало приговорить журналистку к шести годам колонии, но суд оштрафовал её на 500 тысяч рублей. В резолютивной части решения суда говорилось о частичном признании вины Прокопьевой, хотя во время заседания журналистка виновной себя не признавала.

В начале октября корреспондент Радио Свобода Артём Радыгин был задержан полицией в центре Москвы во время подготовки репортажа об акции участников группы Pussy Riot против гомофобии. Журналист, предъявивший сотрудникам полиции редакционные документы, необходимые для работы в городе, был доставлен в отдел МВД. На него составили протокол и изъяли мобильный телефон и флеш-карту. По словам Радыгина, в общении с ним принимали участие сотрудники нескольких силовых структур, которые пытались выяснить обстоятельства проведения акции Pussy Riot. Не представившиеся ему лица в чёрной одежде сообщили, что журналист "давно находится под наблюдением" и в случае отказа от дачи показаний с ним "побеседуют парни в спортивных костюмах".

Руководство медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода неоднократно заявляло о том, что российские власти разными путями пытаются затруднить работу Радио Свобода в стране. Помимо преследования журналистов, речь идёт о включении Радио Свобода и его проектов в список "СМИ-иностранных агентов".