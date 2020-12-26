На войне, как на войне. Юрий Федоров - о новой конфронтации

По мере того, как мучительный выборный марафон в США подходил к концу и победа Джозефа Байдена вырисовывалась всё более отчетливо, в Москве нарастало уныние, переходящее временами в панику. Не без оснований: избранный президент США полагает, что "главная угроза" для безопасности Америки и ее альянсов - "это Россия". Для российского истеблишмента не секрет, что Байден, в отличие от своего предшественника, "профессионал с огромным внешнеполитическим опытом, хорошим стратегическим мышлением и готовностью действовать максимально жёстко". Единственное, что вызывает в России некоторый оптимизм, - намерение приходящей в Белый дом администрации продлить договор СНВ-III и, в целом, положительное отношение к контролю над вооружениями.

Продление этого договора, действительно, хорошая новость для российских военных и оборонно-промышленного комплекса. Документ ограничивает опредёленными пределами (700 и 1550 единиц) количество стратегических носителей и находящихся на них ядерных боезарядов. США могут легко увеличить количество развернутых боезарядов более чем в два раза, просто оснастив ракеты наземного базирования Minitman III не одной, как сейчас, а тремя боеголовками, а ракеты, находящиеся на подводных лодках, – восемью боеголовками вместо четырех. У России такой возможности нет: на всех её стратегических ракетах находится максимально возможное для каждого их типа количество ядерных боезарядов. Более того, российские МБР СС-18 (она же "Сатана"), и СС-19 давно уже выслужили гарантийные сроки эксплуатации и постепенно снимаются с вооружения. А летные испытания широко разрекламированной МБР "Сармат", которая должна заменить "Сатану", так до сих пор и не начались. Иными словами, если "Сармат" и примут на вооружение, то не скоро.

Таким образом, решение Байдена сохранить договор СНВ-III, если оно, конечно, будет принято, сократит намечающееся отставание России от США по стратегическим вооружениям. Но дальше у Москвы начнутся проблемы. Неясно, на какой срок новая американская администрация согласится продлить действие документа, на пять лет или на год-два. Но главное в том, что это продление наверняка будет увязано с подготовкой нового соглашения по стратегическим вооружениям, которое далеко не во всем будет отвечать ожиданиям российского военно-политического истеблишмента. В частности, Вашингтон, скорее всего, повторит нынешнее требование о включении в список подлежащих ограничению систем, разрабатываемые сегодня в России крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник" (более известную как "летающий Чернобыль") и подводный дрон "Посейдон". В итоге, может выясниться, например, малоприятное для генералов и боссов оборонной промышленности обстоятельство: эти любимые Владимиром Путиным проекты крайне далеки от реализации.

В дополнение к ограничению стратегических вооружений на повестку дня со всей остротой будут поставлены вопросы о системах средней дальности и российском тактическом ядерном оружии. Это не случайно: большинство сценариев войны России со странами НАТО и США предполагают постепенную, шаг за шагом эскалацию военных действий: конфликт с использование обычных вооружений, затем ограниченное применение тактического ядерного оружия, перерастающее в континентальную ядерную войну и только на последнем этапе – сокрушительные удары по территориям США и России стратегическими ракетами. В последние годы, особенно после аннексии Крыма, опубликованы тысячи статей и сотни монографий, описывающих, как российские войска вторгаются в государства Балтии и затем в Польшу, сталкиваются там с превосходящими силами НАТО, наносят несколько ударов сравнительно небольшими по мощности ядерными боеприпасами. Если этого оказывается недостаточным, Москва уничтожает европейские столицы средствами средней дальности.

Об этом пишут не только западные аналитики, но и авторы, которых не заподозришь в "русофобии". "Предположим, - писал осенью этого года российский военный аналитик, - что Россия под гнётом обстоятельств пошла на обострение какого-либо нынешнего вялотекущего конфликта… В том или ином виде осуществляется присоединение Белоруссии, а также происходит аннексия Прибалтики". Длительной войны на истощение нам просто не выдержать, продолжает автор. Поэтому самый очевидный курс действий – "нанесение ограниченного ядерного удара по критически важным объектам на территории стран восточной и, возможно, северной Европы". Такие чудовищные размышления опубликованы в авторитетном российском еженедельнике "Военно-промышленный курьер". Среди авторов этого издания - люди, известные не только в России, но и за ее границами: начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, академики Алексей Арбатов и Руслан Гринберг, вице-премьер и шеф военной промышленности Юрий Борисов и многие другие.

Гонка вооружений и конфронтация неизбежны: на войне, как на войне

Линия России на ядерную конфронтацию в Европе объясняется просто: с одной стороны, в Москве стремятся во что бы то ни стало изменить в свою пользу стратегическую ситуацию на континенте; с другой, - в Кремле понимают, что без ядерного шантажа или реального применения такого оружия достичь этой цели невозможно. Поэтому Москва категорически отказывается обсуждать сокращения тактического ядерного арсенала и развернула крылатые ракеты 9М729 дальностью до 2,5 тысяч километров, грубо нарушив тем самым договор о ракетах средней и меньшей дальности. Установление сколько-нибудь эффективного контроля над этими вооружениями объявляется российскими политиками и политологами "стратегической капитуляцией". Но какой может быть альтернатива?

Начиная с 2014 года Вашингтон безуспешно уговаривал Москву прекратить испытания, а затем развёртывание 9М729. В конце концов терпение американского военно-политического истеблишмента истощилось. США вышли из договора средней и меньшей дальности и начали разрабатывать оружие, нейтрализующее российское ядерное превосходство. В частности, законом о военном бюджете на 2021 финансовый год предусмотрена разработка, как минимум, пяти ракетных систем наземного базирования и дальнобойного артиллерийского орудия, поражающих цели на расстоянии от 700 до нескольких тысяч километров. Они должны быть готовы к развёртыванию в 2023 году. Надо думать, найдется четыре-пять стран, расположенных рядом с Россией, которые охотно разместят у себя такие ракеты и артиллерийские системы. И в самом деле, это будет не менее надежной гарантией их безопасности, чем обязательство НАТО прийти им на помощь в случае агрессии со стороны России. Стратегическая ситуация вблизи российских границ принципиально изменится не в пользу Москвы.

Нельзя исключать, разумеется, что в Кремле возобладает здравый смысл и Москва пойдёт на заключение системы договоренностей по контролю над вооружениями, учитывающими озабоченности западных государств. Так, в своё время был вынужден сделать Михаил Горбачев, пойдя на заключение договора по ракетам средней и меньшей дальности. Но надежд на это мало. Нынешнее российское руководство всё менее способно соотнести свои амбиции с реальностями окружающего мира. Поэтому гонка вооружений и конфронтация неизбежны: на войне, как на войне.

Юрий Федоров – военно-политический эксперт



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