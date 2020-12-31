Путин, Навальный, Лукашенко. Люди и темы года в соцсетях

2020 год распался в социальных сетях на несколько крупных тем. Хронологически первой из них (хотя, как мы позже увидим, не самой важной) стали предложенные Путиным поправки к Конституции.

Обнуление на пеньках

Политически год начался, можно считать, в середине января, когда Владимир Путин обратился к Федеральному собранию и рассказал о своих планах внести конституционные поправки, а вскоре после этого подал в отставку премьер-министр Медведев.

Дальше сперва пошло как по писаному: составили рабочую группу из казаков, прыгуньи Исинбаевой и писателя Прилепина, через пару недель первые поправки уже рассматривала Госдума, патриарх Кирилл попросил вставить упоминание Бога.

Но вдруг на сцену вышла героиня советской космонавтики Валентина Терешкова и предложила обнулить Путину президентские сроки. Ради этого, как сразу многие предположили, всё и затевалось!

Дальше жизнь начала вносить свои коррективы. Голосование перенесли из-за пандемии (о ней чуть позже), разрешили голосовать по почте и даже просто "подмигнуть телевизору", опять вытащили на свет божий убогую гомофобную пропаганду и наконец начали!

Конечно же, поправки были приняты убедительным большинством голосов, но никто в этом особенно и не сомневался.

Маски, перчатки, концлагерь

Вне всякого сомнения, важнейшая тема года – пандемия COVID-19. Она входила в информационное поле постепенно, наш первый обзор о вирусе вышел в начале февраля, когда в блогах обсуждали эвакуацию россиян из Китая, второй – только в марте, когда в России стали задерживать и штрафовать "распространителей фейков".

Затем в сети спорили, нужно ли закрыть церкви, что такое "внебольничная пневмония" и скрывается ли за ней вспышка эпидемии, стоит ли сметать в магазинах гречку и макароны.

С конца марта всё больше людей ратуют за введение карантина, но те, кто живёт в Западной Европе, к этому моменту уже лезут на стенку от самоизоляции. Путин тем временем надел защитный костюм и пришёл в больницу.

Вскоре после этого президент обратился к народу, отложил то самое голосование о поправках и объявил ближайшую неделю нерабочей. Как оказалось позже, нерабочее время у многих россиян растянулось на куда больший срок.

При этом россияне, конечно же, совсем не поспешили разойтись по домам.

В первые же дни самоизоляции заговорили о "цифровом концлагере", начали рассказывать жуткие истории из больниц и снова пугать друг друга концлагерем.

Уже в начале мая терпение людей явно начало иссякать: пошли разговоры о "выходе на плато" (хотя число заболевших росло), московская мэрия объявила о частичном смягчении режима, но с сохранением масок и перчаток. Путин же и вовсе сообщил, что "нерабочие дни" окончены – и это при том, что даже довольно высокое официальное число заболевших вызывало много вопросов.

За это время вирусом вроде бы успел переболеть Рамзан Кадыров, а московские чиновники и депутаты были замечены со странными значками, якобы отпугивающими болезнь.

Главным героем борьбы с вирусом оставался Сергей Собянин, который не очень успешно заставлял москвичей гулять по графику. Его пародировал Максим Галкин и защищал Евгений Миронов. Он сам предписывал москвичам ходить на летние веранды кафе в масках и сам пришёл туда без маски.

Осенью начались споры о пресловутой "второй волне" и даже сравнения болезни с Эболой.

Наконец, последний важный сюжет темы эпидемии – вакцины. Ещё в августе россияне переживали из-за того, что отечественная вакцина слишком быстро создана и не прошла нужных испытаний, а в декабре не могли понять, сколько же всё-таки нельзя пить до и после прививки. И этот сюжет точно не окончен!

Президент ОМОНа

Белорусы стали свидетелями и участниками самых необычных президентских выборов в своей истории. Сначала на свет родилось яркое женское трио оппозиции, затем минские спецслужбы внезапно арестовали российских военных наёмников, а публичное выступление Лукашенко показалось публике явно истеричным.

После голосования Лукашенко объявил о своей безоговорочной победе, оппозиция эту победу не признала. Светлана Тихановская выехала в Литву, и широкой публике было предъявлено её пораженческое видеообращение, сделанное явно под давлением, но широкая публика Светлану быстро простила, а потом та и сами отказалась от своих слов. Эмоциональный отклик в блогосфере получил простодушный отклик на происходящее от Маргариты Симоньян.

Вскоре Лукашенко попытался доказать, что он сам себе "вежливый человек", и начал расхаживать перед камерами с оружием.

Впрочем, Путин тоже пообещал помочь правящему режиму, в Минск прилетел российский премьер Мишустин, а затем и Лукашенко прилетел в Сочи к Путину.

В это же время журналисты российских государственных СМИ сделали откровенно подхалимское интервью с Лукашенко, Тигран Кеосаян выпустил в своей "Международной пилораме" не менее откровенно издевательский скетч о белорусской оппозиции, а российские звёзды спели для Лукашенко (правда, некоторые отказались из-за резонанса в соцсетях).

Наконец Лукашенко и оппозиция вошли в затяжной клинч: вторая не смогла переломить ситуацию в свою сторону, но и первый никак не может насладиться победой. Ему пришлось провести фактически тайную инаугурацию, потом он вдруг устроил "круглый стол" с политзаключёнными. ОМОН продолжил избивать протестующих и разгонять мирные собрания.

Отравление века

Ну и о Навальном. Вторая половина года в политическом Рунете однозначно прошла под знаком его отравления. Ещё в нашем первом обзоре на эту тему блогеры советовали Путину молиться, чтобы Навальный выжил, а потом напряжённо ждали, когда пациента выпустят на лечение в Германию.

Вскоре немецкие врачи подтвердили отравление, в российских официальных кругах предсказуемо заговорили о провокации, но серьёзность вердикта подтвердили и немецкие власти.

В начале сентября берлинские врачи вывели Навального из комы, спустя совсем немного времени он уже появился в соцсетях, а потом его выписали.

В начале октября Алексей и Юлия дали интервью Дудю, Путин заявил на Валдайском клубе, что именно он разрешил вывезти Навального из России, а Кремль ввёл санкции против Франции и Германии за санкции против нескольких российских чиновников и начал заочно проверять Навального на экстремизм.

Но в каком-то смысле история только начиналась! В середине декабря вышло совместной расследование "Инсайдера", Bellingcat, немецкого журнала "Шпигель" и CNN об отравителях Навального из ФСБ, а неделей спустя Навальный и Bellingcat выложили запись телефонного разговора с одним из этих офицеров.

Путин затыкает рты

Владимир Путин зримо или незримо присутствовал во всех этих темах. Но, конечно, он появлялся в "Цитатах Свободы" и по другим поводам. Теперь многие уже забыли, но в конце прошлого и начале этого года президент России всерьёз увлёкся историей.

Например, говоря о Второй мировой, он обещал "заткнуть поганые рты фундаментальной правдивой информацией", потом с помпой выступил на 75-летии освобождения Аушвица, об истории Восточной Европы беседовал с журналистом Андреем Ванденко.

Затем исторические изыскания вроде бы отошли на второй план из-за эпидемии, но зато Путин сравнил коронавирус с нашествиями печенегов и половцев, а потом провозгласил Россию "отдельной цивилизацией".

В июне вышла задолго до того анонсированная статья Путина об итогах войны, но фурора она не произвела – в тексте автор повторил многое из сказанного ранее, никаких архивных сюрпризов он не преподнёс, да и время оказалось явно не очень подходящим.

Кроме того, в конце года под прицелом оказались семья и личная жизнь президента. Издание "Проект" выстрелило расследованием о любовнице и внебрачной дочери президента, а "Важные истории" – о бывшем зяте Кирилле Шамалове.

Наконец, 2020 год собрал богатый урожай смертей известных людей. По понятным причинам наши обзоры не могли откликнуться на все эти уходы (списки погибших от коронавируса знаменитостей можно посмотреть здесь и здесь), но мы собрали коллективные некрологи маршала Язова, Эдуарда Лимонова, Нины Андреевой, Николая Губенко, Владислава Крапивина, Романа Виктюка, Михаила Жванецкого.