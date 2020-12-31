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До смеха над 2020-м один клик. Ваш #Ёлкин

Коронавирус, обнуление, Беларусь, Хабаровск, экономика и расследования. Все, что сделало минувший год достойным запоминания
Январь&nbsp; 15 января президент Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ. Работа тут же закипела. К концу января рабочая группа по внесению поправок в Конституцию подготовила дополнительный к президентскому список из более чем 100 предложений. &quot;Рабочая группа предложила переименовать президента в &quot;Верховного Правителя&quot;.&nbsp;Зря они туда Прилепина взяли. Ни таланта, ни фантазии у человека. От &quot;Верховный Правитель&quot; за версту воняет портянками. Нет бы назвать &quot;Любимый Вождь&quot; или там &quot;Несравненный Руководитель&quot;, &ndash; потешались в соцсетях.&nbsp;
1 Январь 
15 января президент Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ. Работа тут же закипела. К концу января рабочая группа по внесению поправок в Конституцию подготовила дополнительный к президентскому список из более чем 100 предложений. "Рабочая группа предложила переименовать президента в "Верховного Правителя". Зря они туда Прилепина взяли. Ни таланта, ни фантазии у человека. От "Верховный Правитель" за версту воняет портянками. Нет бы назвать "Любимый Вождь" или там "Несравненный Руководитель", – потешались в соцсетях
Февраль До тех пор, пока коронавирусная инфекция оставалась в Китае, поправки к Конституции были основной темой политической, социальной и духовной жизни России. &quot;Я люблю хорошее пиво. И не люблю дураков. И так как уверен, что со мной солидарны миллионы сограждан, предлагаю закрепить право употребления пива совершеннолетними в Конституции. И отдельным параграфом прописать: &quot;Защита Родины от дураков является священной обязанностью каждого гражданина России&quot;. Так, например,&nbsp;реагировали в соцсетях на призыв патриарха Кирилла молиться и трудиться, чтобы &quot;и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят&quot;.&nbsp;
2 Февраль
До тех пор, пока коронавирусная инфекция оставалась в Китае, поправки к Конституции были основной темой политической, социальной и духовной жизни России. "Я люблю хорошее пиво. И не люблю дураков. И так как уверен, что со мной солидарны миллионы сограждан, предлагаю закрепить право употребления пива совершеннолетними в Конституции. И отдельным параграфом прописать: "Защита Родины от дураков является священной обязанностью каждого гражданина России". Так, например, реагировали в соцсетях на призыв патриарха Кирилла молиться и трудиться, чтобы "и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят". 
Март 16 марта&nbsp;Конституционный суд России, за три дня рассмотрев поправки на соответствие основным положениям Конституции, одобрил абсолютно все, включая самое главное &ndash; обнуление президентских сроков Владимира Путина. &quot;А вы всё о коронавирусе переживаете. Какая разница, заболеете вы или нет, если вам всё равно умирать при Путине?&quot; &ndash; откликнулись пользователи российского сегмента соцсетей.&nbsp;&nbsp;
3 Март
16 марта Конституционный суд России, за три дня рассмотрев поправки на соответствие основным положениям Конституции, одобрил абсолютно все, включая самое главное – обнуление президентских сроков Владимира Путина. "А вы всё о коронавирусе переживаете. Какая разница, заболеете вы или нет, если вам всё равно умирать при Путине?" – откликнулись пользователи российского сегмента соцсетей.  
Апрель 15 апреля в связи с пандемией COVID-19 в Москве начала действовать пропускная система: для любых поездок по городу на личном авто или на общественном транспорте нужно сначала получить QR-пропуск на сайте московской мэрии. Самое страшное ожидало тех, кто решил в этот день поехать на работу на метро и оказался в очереди на вход. &quot;Почём коронавирус? Кто последний?&quot;...
4 Апрель
15 апреля в связи с пандемией COVID-19 в Москве начала действовать пропускная система: для любых поездок по городу на личном авто или на общественном транспорте нужно сначала получить QR-пропуск на сайте московской мэрии. Самое страшное ожидало тех, кто решил в этот день поехать на работу на метро и оказался в очереди на вход. "Почём коронавирус? Кто последний?"...

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