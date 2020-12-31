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До смеха над 2020-м один клик. Ваш #Ёлкин
1 часа(-ов) назад
Коронавирус, обнуление, Беларусь, Хабаровск, экономика и расследования. Все, что сделало минувший год достойным запоминания
1
Январь
15 января президент Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ. Работа тут же закипела. К концу января рабочая группа по внесению поправок в Конституцию подготовила дополнительный к президентскому список из более чем 100 предложений. "Рабочая группа предложила переименовать президента в "Верховного Правителя". Зря они туда Прилепина взяли. Ни таланта, ни фантазии у человека. От "Верховный Правитель" за версту воняет портянками. Нет бы назвать "Любимый Вождь" или там "Несравненный Руководитель", –
потешались в соцсетях
.
2
Февраль
До тех пор, пока коронавирусная инфекция оставалась в Китае, поправки к Конституции были основной темой политической, социальной и духовной жизни России. "Я люблю хорошее пиво. И не люблю дураков. И так как уверен, что со мной солидарны миллионы сограждан, предлагаю закрепить право употребления пива совершеннолетними в Конституции. И отдельным параграфом прописать: "Защита Родины от дураков является священной обязанностью каждого гражданина России". Так, например,
реагировали в соцсетях
на призыв патриарха Кирилла молиться и трудиться, чтобы "и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят".
3
Март
16 марта Конституционный суд России, за три дня рассмотрев поправки на соответствие основным положениям Конституции,
одобрил
абсолютно все, включая самое главное – обнуление президентских сроков Владимира Путина. "А вы всё о коронавирусе переживаете. Какая разница, заболеете вы или нет, если вам всё равно умирать при Путине?" –
откликнулись пользователи российского сегмента соцсетей
.
4
Апрель
15 апреля в связи с пандемией COVID-19 в Москве начала действовать пропускная система: для любых поездок по городу на личном авто или на общественном транспорте нужно сначала получить QR-пропуск на сайте московской мэрии. Самое страшное ожидало тех, кто решил в этот день поехать на работу на метро и оказался в очереди на вход.
"Почём коронавирус? Кто последний?"...
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