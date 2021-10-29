Россия – страна политзаключенных?

Онлайн-акция “Возвращение имен”, День политзаключенного и новейшие политические репрессии.

Второй год в условиях карантина акция у Соловецкого камня по непрерывному чтению имен репрессированных перенесена в интернет. Люди записывают свои видео с именами убитых и замученных в сталинских тюрьмах и лагерях, присылают их в Общество Мемориал (признанное иностранным агентом), эта трансляция длится целый день. Топография и локация каждого “возвращаемого имени” охватывает всё постсоветское пространство.

Что значит эта акция для общественной атмосферы в России, где политические репрессии стали новой реальностью политико-социального ландшафта? Может ли личная и семейная память противостоять машине государственного террора?

Обсуждают правозащитники Лев Пономарев, Сергей Давидис, Сергей Окунев, судебный журналист “Новой газеты” Вера Челищева. В записи участники конференции о политических репрессиях в Сахаровском центре.

Ведет программу Елена Фанайлова

