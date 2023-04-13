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Лицом к событию

"Комсомольская правда": зачистить зачищенное

Президент России Владимир Путин в редакции газеты "Комсомольская правда"

Вот уже казалось бы любимая газета Владимира Путина, "Комсомольская правда". И уж казалось бы зам. главы его администрации Громов чуть ли не лично заметки в печать подписывает. А все равно чистят и чистят. Ненадежных, строптивых, все чистят, и людей, и публикации, и редакционную политику. Под ноль. Но есть издания в Росссии, которые по части достоинства все еще держатся. Как им это удается? Об одних и о других - гости программы "Лицом к событию": экс-корреспондент "КП" Владимир Романенко, экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, главный редактор еженедельника "Собеседник" Олег Ролдугин. Ведущая Елена Рыковцева

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