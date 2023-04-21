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Лицом к событию

Караулов и больные мозоли Путина

Андрей Караулов

На голову бывшего ТВ-ведущего Андрея Караулова сыплются все новые обвинения и уголовные дела. И он же вроде не в оппозиции, он за Путина как "лидера нации", и он свои расследования производит потому что "за него беспокоится", но поскольку его "беспокойство" выражается в наездах на людей вроде Чемезова, наезжать на которых опаснее чем на самого Путина, или в ковырянии наглухо закрытой истории с гибелью министра МЧС Зиничева, ближайшего телохранителя Владимира Путина, вот видимо поэтому никакие вербальные реверансы в адрес вождя его от преследований не спасают. О том, что ждет тех, кто прикасается к неприкасаемым - журналист-расследователь Илья Давлятчин и политик Олег Степанов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Видеоверсия программы

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