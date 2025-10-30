Испытание Трампа, 18 минут Бигелоу. Ядерное оружие снова в центре внимания

Эпоха ядерного самоограничения закончилась, что-то витает в воздухе, и признаки этого повсюду – от нового фильма-предупреждения Кэтрин Бигелоу до заявления Дональда Трампа о возвращении США к ядерным испытаниям – после 30-летнего перерыва.

Испытания и тесты. Подробности

"У США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Россия занимает второе место, а Китай – третье с большим отставанием, но сравняется с нами в течение пяти лет. Из-за испытательных программ других стран, я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно". Президент США Дональд Трамп, как водится, сделал заявление в соцсети Truth – за час до встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, а после нее не ответил на вопрос журналиста об испытаниях.

Ни США, ни Россия, ни Китай, насколько известно, не испытывали реальные ядерные заряды с 1990-х (В последние годы только КНДР проводила крупные ядерные испытания). Трамп, вероятно, отреагировал на последние заявления президента России Владимира Путина об испытаниях новых средств доставки: крылатой ракеты "Буревестник" и торпеды "Посейдон" с ядерными силовыми установками и способностью, как сообщается, нести ядерные боеголовки. Он уже критиковал Путина за это: "Он должен положить конец войне, а не испытывать ракеты".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что испытания "Буревестника" не являются ядерными и не нарушают ограничений на ядерные испытания. Китай выразил надежду на соблюдение США договора 1996 года о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. При этом Китай в последние годы, по оценкам, значительно расширил ядерный арсенал – с 300 до 600 боеголовок.

Ядерные арсеналы. Общая картина

Точные размеры ядерных арсеналов секретны, но есть оценки. По ним Россия немного опережает США. Федерация американских ученых (FAS) приводит такие данные: развернутых боеголовок у России и США примерно по 1700+, еще по 2-2.5 тысячи в резерве, до полутора тысяч – сняты с вооружения.

Трамп заявил, что США достигли преимущества благодаря полной модернизации и обновления ядерного арсенала в его первый срок: "Из-за огромной разрушительной силы [оружия] я НЕ ХОТЕЛ это делать, но у меня не было выбора!"

У кого тут минимальное преимущество, не важно, – любого арсенала хватит для уничтожения всего живого на Земле. Оценки FAS: к 2025 году 9 стран обладали 12241 боеголовкой. На долю США и России приходится около 87% ядерного оружия в мире и 83% боеголовок на вооружении. Общее сокращение ядерного оружия происходит только из-за демонтажа Россией и США старых боеголовок, количество боеголовок в военных арсеналах вновь увеличивается. Впрочем, до возвращения к масштабам холодной войны – в десятки тысяч боеголовок – еще далеко.

Лишь в августе Трамп заявлял о желании начать переговоры о денуклеаризации с Россией и Китаем, "Мы должны остановить ядерное оружие", но, очевидно, что-то поменялось, и эксперты замечают растущий интерес многих стран к ядерному оружию.

"Дом динамита" !Спойлер!

"По окончании холодной войны мировые державы пришли к консенсусу, что миру будет лучше с меньшим количеством ядерного оружия. Теперь эта эра закончилась" – с этого заявления начинается новый фильм Кэтрин Бигелоу "Дом динамита" о 18-минутном ядерном кризисе из-за непонятно кем запущенной по США одной-единственной баллистической ракеты: военные способны остановить ее лишь с вероятностью 50%, политики не подготовлены к принятию решений. Bloomberg сообщает о внутреннем документе Пентагона, что, мол, фильм подчеркивает необходимость активной системы ПРО, но испытания показывают 100-процентную точность перехватчиков.

Создатели фильма заявили, что стремились инициировать "широкий диалог, как сделать мир безопаснее". "В идеальном мире культура может влиять на политику, и если начался диалог о распространении ядерного оружия, то это музыка для моих ушей”, – сказала Бигелоу.

Испытания. Проверка реальностью

Вряд ли стоит ждать собственно ядерных испытаний завтра. В отчете для Конгресса 2011 года приводились такие сроки: 24-36 месяцев для полномасштабного ядерного испытания, связанные с новыми разработками – до 60 месяцев, "очень простое испытание в политических целях можно провести за 6-10 месяцев".

И есть вопрос общественного мнения. Законодательное собрание Невады в мае приняло резолюцию с призывом к федеральному правительству придерживаться моратория на испытания ядерного оружия: "На полигоне в Неваде было проведено 100 атмосферных и 828 подземных испытаний, в 1992 году был принят мораторий, который соблюдался президентами более 30 лет… Возобновление испытаний подорвет национальную безопасность США, побудив Россию, Китай и другие страны возобновить испытания ядерного оружия… Опрос показал, что более двух третей республиканцев и демократов Невады выступают за сохранение моратория на ядерные испытания".