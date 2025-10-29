"Трамп 4EVA". Разговоры о третьем сроке для президента США

79-летний Дональд Трамп на пути к тому, чтобы стать самым пожилым президентом США, но продолжает заигрывать с идеей третьего срока, хотя это исключено конституцией. И, как обычно, непонятно, до какой степени Трамп и его сторонники троллят оппонентов, а до какой говорят серьезно.

Подробности: Проект "Третий срок", или "Трамп навсегда"

22-я поправка к Конституции США гласит, что "ни одно лицо не может быть избрано на должность президента более двух раз", однако идея третьего срока для Трампа регулярно возвращается в новостные циклы. В марте Трамп сказал, что для этого "существуют методы", и что это не просто шутка, в августе "наверное, нет", но на этой неделе опять: "Я бы с удовольствием".

Организация Трампа продает кепку "Трамп 2028" за $50 с аннотацией "Перепиши с ней правила". Десять дней назад Трамп опубликовал в своей соцсети Truth ("Правда") видео, на котором под музыку Грига "В пещере горного короля" возникают лозунги "Трамп 2028", "Трамп 2032", потом счет идет на столетия, на тысячелетия, и заканчивается "Трамп 4EVA" ("Трамп навсегда") – это высмеивание обложки Time со статьей "Как трампизм переживет Трампа".

Троллингом Трамп занимался еще на первом сроке, как-то в 2020 году сказав сторонникам: "Если действительно хотите свести [демократов] с ума, скандируйте "Еще 12 лет [президентства Трампа]".

Движение Трампа MAGA настроено серьезно. Один из его идеологов и бывший советник Трампа Стив Бэннон заявил: "Трамп будет президентом в 2028-м, людям нужно привыкнуть к этой мысли. План есть, в свое время мы расскажем… Нужно закончить начатое, Трамп – инструмент Божьей воли, он нужен еще минимум на один срок".

Проект "Третий срок" сообщает варианты: поменять Конституцию, найти пробелы в 22-й поправке, Трампу пойти на выборы как вице-президенту в паре с кем-то (например, его сыном Дональдом Трампом-младшим), кто потом подаст в отставку. “План неортодоксальный, но показывает, что MAGA не остановить никакими процедурными правилами”, – говорится на сайте проекта.

Легальные споры. Детали

Поменять Конституцию – крайне маловероятный вариант, требующий одобрения двух третей Конгресса и/или трех четвертей штатов, и даже среди республиканцев нет единодушного оживления в этом вопросе. Наиболее обсуждаемый вариант – с вице-президентством, хотя тогда нужно еще обходить 12-ю поправку, запрещающую выдвигаться в вице-президенты тому, кто не имеет права выдвигаться в президенты. И в понедельник в беседе с журналистами на борту Air Force One Трамп отверг эту идею, сказав, что хотя ему "позволят", людям это не понравится, и это "слишком мило".

Навстречу выборам-28. Общая картина

Обсуждая, идти ли на третий срок, Трамп сказал, что у него по опросам лучшие рейтинги, чем когда-либо. Это спорно: в агрегаторе RealClearPolitics уровень одобрения Трампа в среднем 44,9% – и 51,9% неодобрения. Silver Bulletin: 43,3% – 53,7%.

Кроме того, к концу нынешнего срока Дональду Трампу будет 82, он станет самым пожилым человеком на посту президента. Попытка Джо Байдена в похожем возрасте пойти на перевыборы крайне не понравилась избирателям и закончилась провалом. Избиратели хотят знать о состоянии здоровья своих президентов, чтобы быть уверенными в их способностях исполнять обязанности. Трамп энергичен, его врач говорит об "исключительном здоровье" президента, но в июле у него диагностировали хроническую венозную недостаточность из-за отеков ног, он только что второй раз за год прошел медицинское обследование. Синяк на руке Трампа вызвал бурные обсуждения в сети, а несколько дней отсутствия на публике пару месяцев назад даже породили волну слухов, что он умер – и Трамп потом появился и развеял их, назвав "безумием".

Что дальше

О возможных планах Трампа на 2028 год сейчас остается только гадать, насколько это троллинг, но в его разговоре с журналистами в понедельник есть содержательная часть: он назвал в качестве возможных кандидатов республиканцев вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. "Джей Ди – великолепный [кандидат]. Марко – великолепный. И если они когда-нибудь объединятся, их будет не остановить".

Вэнс, будучи вице-президентом, – наиболее вероятный кандидат от республиканцев на будущих выборах (если Трамп, конечно, не изобретет способ участвовать в них), и идеологически он близок MAGA. Рубио – гораздо более традиционный республиканец, и их программы как кандидатов, скорее всего, будут сильно разниться. Как бы то ни было, "у нас есть замечательные люди, чего нет у них", – говорит Трамп, имея в виду, очевидно, Демократическую партию.

У демократов фаворитом сейчас считается губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, но до президентских выборов еще очень далеко, а партия после поражения обновляется, и в ней появляются новые лица.