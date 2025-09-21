Британия, Канада и Австралия объявили о признании Палестинского государства

Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании Палестинского государства. Как ожидается, в начале следующей недели это сделает и Франция.

В Израиле это решение называют "капитуляцией перед террором", напоминая, что в руках признанной в США и ЕС террористической организацией группировки ХАМАС остаются десятки израильских заложников.

Премьер Канады Марк Карни заявил, что "нынешнее правительство Израиля методично работает над тем, чтобы не допустить создания палестинского государства".

"Сегодняшнее признание Палестинского государства, вместе с Канадой и Великобританией, является частью международных усилий по достижению решения на основе двух государств", - говорится в заявлении правительства Австралии.

"Надежда на решение конфликта по принципу двух государств тает, но мы не можем позволить ей погаснуть", - заявил, объявляя о решении признать Палестинское государство британский премьер Кир Стармер. Одновременно Великобритания вводит новые санкции против группировки ХАМАС, которую уже считает террористической. "У ХАМАС не может быть будущего ни в управлении, ни в обеспечении безопасности (Палестинского государства)", - сказал Стармер.

Новость дополняется