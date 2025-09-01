Дипломатическая игра

Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрил Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита в Китае. В документе закреплены принципы невмешательства во внутренние дела, неприменения силы и неприятия односторонних санкций.

Война, развязанная РФ в Украине, в декларации не упоминается.

В интервью, опубликованном китайским агентством "Синьхуа", Владимир Путин заявил, что саммит "укрепит способность ШОС реагировать на современные вызовы и угрозы и упрочит солидарность на всем евразийском пространстве, поможет сформировать более справедливый многополярный мировой порядок".

Си Цзиньпин во время саммита заявил, что организация должна играть ключевую роль в укреплении мира, стабильности и глобального развития. Ожидается, что он представит план "конструктивной защиты послевоенного международного порядка", который должен стать "основой для совершенствования системы глобального управления".

В саммите участвовали президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и других стран.

Ключевые моменты декларации саммита, а также заявления Путина, обсудим в программе "Лицом к событию".











