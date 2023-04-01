Группу "Сплин" убрали с афиши новосибирского рок-фестиваля

Группу "Сплин" сняли с афиши рок-фестиваля "Ветер Сибири". Он проходит в Новосибирске 11–13 августа. Об этом сообщает телеграм-канал "@сибирьмедиа".

"Сплин" убрали из списка участников мероприятия, после обращения активистов из "Союза отцов Новосибирской области". В организации отметили, что лидер группы Александр Васильев ранее "показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает".

"Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого? Нужно усилить контроль за этими организаторами", — говорится в посте организации в соцсети "ВКонтакте".

Организаторы фестиваля и группа "Сплин" изменения в программе не комментировали.

20 августа Васильев, выступая на фестивале в Воронеже, посвятил песню "Выхода нет" группам "Аквариум", "Машина времени", Tequilajazzz и другим музыкантам, которым пришлось уехать из страны из-за войны России против Украины и усиливающегося цензурного давления.

После этого выступления "Сплина" в разных городах России стали отменяться по "техническим причинам". В конце сентября стало известно, что отменены все предстоящие гастроли группы. Некоторые соцсети также удаляли её аудиозаписи.

Больше новостей Радио Свобода: