Худший сценарий

С чего бы вдруг Дума и Совет Федерации РФ внепланово назначили свои заседания на 22 февраля? На следующий день после путинского послания? Что именно им предстоит "скреплять" из того, что он планирует произнести? А также: Россия и продажа оружия Индии. Версия Арестовича против версии рос.гос. ТВ. Обсуждают: политик Денис Шендерович и военный эксперт Михаил Притула. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Пишите в нам в чат и звоните в прямой эфир по адресу в тг @pozvonisvobode

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