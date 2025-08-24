"Их просто негде разместить". Очередь на эвакуацию из-под обстрелов

Более ста маломобильных людей ожидают сейчас в Украине эвакуации из населенных пунктов, находящихся под обстрелами. Для их размещения в специализированных учреждениях в тылу не хватает мест. Переполнены как транзитные центры, так и места постоянного размещения – государственные гериатрические пансионаты.

Об этом украинской редакции Радио Свобода сообщили в благотворительном фонде "Восток SOS" и гуманитарий миссии "Пролиска". Обе организации занимаются эвакуацией жителей прифронтовых городов и сел. Летом 2025 года из-за российских штурмов количество заявок на эвакуацию возросло – и если в целом людям все же предоставляют места временного проживания в разных населенных пунктах по всей Украине, то те, кто нуждается в постороннем уходе, в общежитиях селиться не могут. Как эвакуация маломобильных людей происходит на практике и как решить возникшие проблемы?

"Очень жаль, но ничего не поделаешь. Здесь люди говорят, что им все равно, под кем быть. А мне – не все равно". Тамаре Ивановне 87 лет, общение с ней происходило во время ее эвакуации из полуразрушенной Константиновки в июне этого года. Дома за ней ухаживала социальная работница. Тамара Ивановна не ходит уже 5 лет, но она сознательно решила покинуть город из-за участившихся обстрелов.

"Россия когда-то сочинила такую песню: "Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины, спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны". А закончилось – видите чем", – цитирует она по дороге.

Тамару Ивановну перевезли в специализированное учреждение для маломобильных людей в Харькове, где за ней будет надлежащий уход. Расходы оплатили родственники.

Чаще всего маломобильных людей, которых вывозят из прифронтовых районов, принимают близкие. Некоторые могут обойтись без постороннего ухода и селятся в общежитиях, места в которых предоставляет государство или частные доноры.

На львовском вокзале эвакуационный поезд встречает Ольга Вихоть: она ждет свою сестру с мужем.

"Они вообще не могли уехать, можно сказать, лежачие, – рассказывает Ольга. – У нее – сустав, а он – слепой, поэтому они не решались. Город уже закрыли, мы не могли туда сами доехать. Их вывозила полиция в Дружковку, там в центре они побывали, к ним там очень хорошо относились. Отправили потом ночью в Павлоград. А в Павлограде они тоже одну ночь провели, и теперь их сюда везут поездом". Волонтеры также готовятся встречать родственников Ольги: они стоят на перроне с инвалидным креслом.

Сестра женщины с мужем поселились в бесплатном общежитии в Добромиле Львовской области. Место им предоставила местная община. Тем одиноким людям, за которыми некому ухаживать, предстоит поселение в государственные гериатрические пансионаты. Места в них закончились. Об этом журналистам проекта украинской службы Радио Свобода "Донбасс Реалии" рассказали представители гуманитарных организаций.

Очередь на эвакуацию маломобильных людей в прифронтовой зоне составляет более ста человек, говорит координатор направления эвакуации благотворительного фонда "Восток SOS" Ярослав Корниенко.

"Человека нельзя просто привезти в общежитие и положить, потому что там нет персонала, и 95% мест там недоступны. Даже если человек передвигается на коляске, он не сможет спуститься в туалет или душ", – объясняет Корниенко.

Порядок эвакуации следующий: сначала человек приезжает в транзитный шелтер, который расположен ближе к зоне боевых действий, а затем направляется в другой регион на поселение в место временного проживания. Сейчас это, как правило, общежитие. Для людей, нуждающихся в постороннем уходе, схема такая же: сначала транзитный шелтер, затем место временного проживания (в данном случае – государственный гериатрический пансионат). Но свободных мест не хватает ни на первом этапе эвакуации, ни на втором.

"Более ста – это очередь в прифронтовой зоне. Этих людей просто негде сейчас разместить в транзитных шелтерах, – говорит Корниенко. – Мы отдаем приоритет людям, которые находятся в самых горячих точках. Что касается Донецкой области, это, например, Доброполье, Константиновка, Дружковка. Кроме Донецкой области есть еще Днепропетровская область, есть Краматорск, куда прилетает постоянно. А есть еще Херсонская область, в публичном поле о ней говорят мало, но там также большие проблемы с обстрелами, еще Сумская область, Харьковская область".

В Украине действуют несколько транзитных центров. Самый большой расположен в Днепре. Он называется "Океан добра" и рассчитан на 150 коек. Центр организован волонтерами и не является государственным, но из него для долгосрочного проживания человека направляют в государственный интернат.

"Долгосрочная помощь – это задача государства, потому что любая организация может закрыться в следующем году. Если мы берем на себя ответственность ухаживать за человеком, мы должны делать это долгосрочно", – говорит один из сотрудников организации "Восток SOS".

"Чтобы "Океан добра" мог принимать людей от нас и других занимающихся эвакуацией коллег, их нужно логистически перемещать дальше – в государственные учреждения по всей стране", – объясняет руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

Места в этих государственных учреждениях сейчас ищут "вручную", объясняет Ярослав Корниенко: "Пишем письма в областные военные администрации, пишем много писем в Министерство социальной политики, лично разговариваем с представителями министерства. Мест – нет".

"Мы точно так же работаем в ручном режиме, – подтверждает Евгений Каплин. – Иногда у нас "скорая" вывозит человека, и мы должны его где-то разместить. Министерство социальной политики говорит, что есть 300 свободных мест. Наша оператор звонит, и оказывается, что их нет. Сейчас в Павлоградском транзитном пункте происходит накопление немобильных и маломобильных людей, и, чтобы вы понимали как выглядит этот транзитный пункт… Это ДК, где на сцене стояло 80 кроватей, потом добавили, их стало 100, 120, 150. Уже кровати и в коридорах, даже палатку на улице надули", – рассказывает Каплин.

Волонтеры говорят, что есть два способа решить эту проблему. Первый – изменить систему финансирования содержания маломобильных граждан, второй – разрешить создание учреждений с большим количеством мест.

Сейчас за содержание маломобильных людей платят местные власти тех населенных пунктов, на территории которых расположены специализированные учреждения. Однако, если внести изменения в правительственное постановление №888, предполагающее, что средства направляют туда, где они необходимы пациенту, можно было бы выделять деньги, независимо от того, в каком учреждении находится маломобильный человек.

Также сейчас в рамках реформ в Украине запрещено открывать интернаты (для сирот, людей с инвалидностью) на срок более 35 месяцев. Это было сделано для лучшего ухода за таким людьми. Но в условиях войны ситуация с размещением эвакуированных сложилась критическая, и лучше снять это ограничение, считает Валерия Вершинина, исполнительный директор фонда Stabilization Support Services: "Прекрасные решения для мирного времени, к сожалению, сложно работают во время войны. Когда у нас боевые действия, [из прифронтовых регионов] вывозят большое количество людей, и нужно принимать другие решения. Я не знаю, что хуже: создать интернат на 70 мест, зная, что там будут не очень хорошие условия содержания, но они будут, или накапливать людей в палатке в Павлограде?"

Журналисты проекта Донбасс.Реалии приглашали принять участие в дискуссии сотрудников Министерства социальной политики Украины, однако на момент публикации статьи ответа на это приглашение не получили, хотя в будущем сотрудники редакции надеются на их участие.

Народный депутат (от фракции президентской партии "Слуга народа"), член комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов Анатолий Остапенко в эфире "Донбасс Реалии" пообещал связаться с Минсоцполитики по поводу постановления №888 и расширения мест пребывания для маломобильных.

"Я собираюсь обратиться к министру социальной политики и дам ответ, что будет делать министерство в этом направлении. Сейчас пришла новая команда, она пропагандирует немного другие направления социальной помощи гражданам. И я готов обсудить с ними постановление №888, и то, какими они видят возможности для скорейшего расширения мест стационарного ухода за гражданами, нуждающимися в помощи, – говорит депутат. – Давайте вернемся на 30 лет назад. К сожалению, системно ничего не делалось".

Министерство социальной политики Украины содействует сейчас общественным организациям при открытии учреждений поддерживающего проживания на 10 человек (для тех, кто может частично ухаживать за собой) и учреждений до 35 коек для немобильных людей. Однако эти масштабы уже не соответствуют состоянию фронта, отмечает представитель организации "Восток SOS". "Это правда, есть такой диалог, – отмечает он. – Однако каждая организация имеет ограниченные возможности. Например, мы можем создать лишь несколько учреждений в год".



