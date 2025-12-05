Ссылки для упрощенного доступа

США продлили срок действия разрешения на сделки с АЗС "Лукойла"

A fuel station in Targoviste, Romania
A fuel station in Targoviste, Romania

Минфин США продлил срок действия разрешения на "определенные сделки", связанные более чем двумя тысячами АЗС "Лукойла" за пределами России (в Европе, Центральной Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в США). Об этом сообщается на сайте ведомства.

США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти" 22 октября 2025 года. Вместе с головными организациями в список попали и дочерние предприятия компаний. После введения ограничений "Лукойл" заявил, что собирается продать свои зарубежные активы.

В середине ноября Минфин США расширил временное исключение из санкционного списка для зарубежных подразделений "Лукойла" и разрешил работу зарубежных заправочных станций компании до 13 декабря. Подписанная 4 декабря лицензия на работу зарубежных АЗС будет действовать до 29 апреля 2026 года.

По данным Reuters, "Лукойл" – один из ведущих розничных игроков на молдавском рынке с долей 25%. В Турции под управлением компании находятся около 600 АЗС, а в Румынии – 300.

Глава МИД Румынии Оана Цою заявила, что решение США даёт властям время для защиты рабочих мест и обеспечения энергетической безопасности страны. Министр пояснила, что АЗС "Лукойла" могут продолжать работать и закупать товары до указанного Минфином США срока, при этом запрещается перевод любых средств или прибыли в Россию – за этим будут следить власти страны.

Стоимость активов "Лукойла" оценивается в 22 млрд долларов. Покупателем зарубежной "дочки" компании (Lukoil International GmbH, зарегистрированной в Австрии) собиралась стать компания Gunvor, которую в 1997 году основали близкий друг Владимира Путина Геннадий Тимченко и шведский нефтетрейдер Турбьерн Торнквист. Gunvor отказалась от покупки после того, как министерство финансов США назвало компанию "марионеткой Кремля" и дало понять, что в Вашингтоне не одобрят это соглашение пока Россия ведёт войну против Украины. Торнквист продал свою долю в компании ушел в отставку.

После введения американских санкций интерес к покупке активов "Лукойла" за рубежом также выразили Exxon Mobil, Shell, Chevron и венгерская нефтегазовая компания MOL, которая управляет НПЗ в Венгрии и Словакии –эти страны продолжают покупать российскую нефть.

