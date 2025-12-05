США продлили срок действия разрешения на сделки с АЗС "Лукойла"

Минфин США продлил срок действия разрешения на "определенные сделки", связанные более чем двумя тысячами АЗС "Лукойла" за пределами России (в Европе, Центральной Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в США). Об этом сообщается на сайте ведомства.

США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти" 22 октября 2025 года. Вместе с головными организациями в список попали и дочерние предприятия компаний. После введения ограничений "Лукойл" заявил, что собирается продать свои зарубежные активы.

В середине ноября Минфин США расширил временное исключение из санкционного списка для зарубежных подразделений "Лукойла" и разрешил работу зарубежных заправочных станций компании до 13 декабря. Подписанная 4 декабря лицензия на работу зарубежных АЗС будет действовать до 29 апреля 2026 года.

По данным Reuters, "Лукойл" – один из ведущих розничных игроков на молдавском рынке с долей 25%. В Турции под управлением компании находятся около 600 АЗС, а в Румынии – 300.

Глава МИД Румынии Оана Цою заявила, что решение США даёт властям время для защиты рабочих мест и обеспечения энергетической безопасности страны. Министр пояснила, что АЗС "Лукойла" могут продолжать работать и закупать товары до указанного Минфином США срока, при этом запрещается перевод любых средств или прибыли в Россию – за этим будут следить власти страны.

Стоимость активов "Лукойла" оценивается в 22 млрд долларов. Покупателем зарубежной "дочки" компании (Lukoil International GmbH, зарегистрированной в Австрии) собиралась стать компания Gunvor, которую в 1997 году основали близкий друг Владимира Путина Геннадий Тимченко и шведский нефтетрейдер Турбьерн Торнквист. Gunvor отказалась от покупки после того, как министерство финансов США назвало компанию "марионеткой Кремля" и дало понять, что в Вашингтоне не одобрят это соглашение пока Россия ведёт войну против Украины. Торнквист продал свою долю в компании ушел в отставку.

После введения американских санкций интерес к покупке активов "Лукойла" за рубежом также выразили Exxon Mobil, Shell, Chevron и венгерская нефтегазовая компания MOL, которая управляет НПЗ в Венгрии и Словакии –эти страны продолжают покупать российскую нефть.