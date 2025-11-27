Киев сообщил о дальнейших переговорах с США в конце этой недели

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в четверг в соцсетях, что украинская и американская делегации в конце этой недели продолжат начатое в Женеве обсуждение американского мирного плана.

"Важно не терять производительность и работать быстро", - подчеркнул Ермак. Он отметил, что ключевая и общая с партнерами цель остается неизменной – как можно скорее достичь длительного и достойного мира для Украины. Одновременно Андрей Ермак поблагодарил американцев "за работу без пауз".

Позднее в четверг президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил продолжение контактов с США. "Сейчас одинаково важны и наша оборона позиций, и наше сопротивление на фронте, и совместная с партнёрами работа ради лучших дипломатических позиций. Наша команда вместе с американскими представителями уже на этой неделе – в конце недели – продолжит сближать пункты, которые у нас есть по результатам Женевы", - сказал Зеленский.

23 ноября в Женеве прошли первые переговоры по мирной инициативе администрации президента Дональда Трампа. Эти предложения официально никогда не публиковались. Итогом обсуждения, как сообщалось, стала корректировка проекта в сторону более приемлемых для Киева позиций.

Киев и его союзники в Европе ранее высказали опасения относительно ряда пунктов мирного плана, которые упоминались в медиа. Речь идёт, в частности, о предполагаемой уступке территорий России, введении ограничений на численность ВСУ и отказе Украины от вступления в НАТО.

Андрей Ермак, возглавляющий украинскую делегацию, отмечал, что президент Зеленский готов встретиться с главой Белого дома, и что встреча может состояться уже 27 ноября. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт за день до заявления Ермака говорила, что ощущение срочности есть, и президент Трамп стремиться заключить соглашение по завершению войны, но на текущей неделе его встреча с Владимиром Зеленским не планируется.