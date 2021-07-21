Kodak извинилась перед Пекином за пост фотографа о репрессиях в КНР

Американская фирма Kodak извинилась перед китайским руководством и удалила из своего инстаграма критический пост фотографа о ситуации в Синьцзяне, где, по данным властей западных стран, используется принудительный труд политических заключённых, сообщает Hong Kong Free Press.

Как сообщается, Патрик Вак выложил в официальном аккаунте компании изображение этого северо-западного китайского региона. Он назвал сложившуюся там ситуацию "оруэлловской антиутопией" и напомнил о задержании уйгуров.

После удаления это поста администрация Kodak оставила сообщение в системе WeChat, где пообещала "держать себя в руках" и впредь "уважать китайское правительство и китайские законы". Представители фирмы написали, что страница компании предназначена для творчества, а не для политических комментариев.

"Взгляды, выраженные господином Уэком, не отражают точку зрения Kodak и не поддерживаются компанией Kodak. Приносим извинения за недоразумения", – говорится в публикации. Авторы заявления напомнили о том, что "в течение длительного времени Kodak поддерживала хорошие отношения с китайским правительством и тесно сотрудничала с различными правительственными ведомствами".

"Мы будем продолжать уважать китайское правительство и китайское законодательство", – пообещали в Kodak.

По данным ООН и международных правозащитников, в Синьцзяне действует сеть "лагерей перевоспитания" для этнических и религиозных меньшинств, которые подвергаются принуждению к труду, пыткам, изнасилованиям и медицинским экспериментам. От хлопка, производимого в этих центрах, отказались H&M и Nike. 15 июля Сенат Конгресса США утвердил законопроект, вводящий запрет на покупку товаров, произведенных в этом регионе.