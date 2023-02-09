Левада-центр: 5% сторонников Путина одобряют деятельность Навального

Деятельность оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится в колонии во Владимирской области, одобряют 9% опрошенных, не одобряют – 57%, ничего не слышали о нём – 23%. Такие данные приводит "Левада-центр".
Почти за год снизилось как количество одобряющих работу Навального, так и число неодобряющих: с 14% и 60% соответственно. При этом доля тех, кто не знает о Навальном, увеличилась на девять процентных пунктов.
Чаще всего в поддержку Навального высказывается молодёжь (14%), читатели соцсетей и телеграм-каналов (по 17%) и те, кто не одобряет работу президента России Владимира Путина (30%). Среди поддерживающих Путина 5% поддерживают и Навального. Среди тех, кто не одобряет политику Путина, 35% не одобряют и деятельность Навального.
В колонии Навальный находится уже два года: в феврале 2021 года суд заменил ему условный срок по так называемому делу "Ив Роше" на реальный. Уже в колонии политика судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по статьям о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии).
59% респондентов "Левада-центра" считают решение посадить Навального справедливым, 21% – несправедливым. При этом 22% (среди молодёжи – 38%) согласились, что власть таким образом сводит счёты с оппозиционером.
- После отравления в августе 2020 года ядом "Новичок" Алексей Навальный находился на лечении в Берлине. В начале 2021 года политик вернулся в Россию, где его задержали прямо в аэропорту.
- Политик отбывает срок во Владимирской области. В середине июня 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. Своё уголовное преследование Навальный и его сторонники называют политическим.
- За последние полгода оппозиционер провёл в ШИЗО больше ста дней, что привело к резкому ухудшению состояния его здоровья. Среди поводов, по которым Навального отправляли в ШИЗО, были расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.
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