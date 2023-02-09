Левада-центр: 5% сторонников Путина одобряют деятельность Навального

Деятельность оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится в колонии во Владимирской области, одобряют 9% опрошенных, не одобряют – 57%, ничего не слышали о нём – 23%. Такие данные приводит "Левада-центр".

Почти за год снизилось как количество одобряющих работу Навального, так и число неодобряющих: с 14% и 60% соответственно. При этом доля тех, кто не знает о Навальном, увеличилась на девять процентных пунктов.

Чаще всего в поддержку Навального высказывается молодёжь (14%), читатели соцсетей и телеграм-каналов (по 17%) и те, кто не одобряет работу президента России Владимира Путина (30%). Среди поддерживающих Путина 5% поддерживают и Навального. Среди тех, кто не одобряет политику Путина, 35% не одобряют и деятельность Навального.

В колонии Навальный находится уже два года: в феврале 2021 года суд заменил ему условный срок по так называемому делу "Ив Роше" на реальный. Уже в колонии политика судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по статьям о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии).

59% респондентов "Левада-центра" считают решение посадить Навального справедливым, 21% – несправедливым. При этом 22% (среди молодёжи – 38%) согласились, что власть таким образом сводит счёты с оппозиционером.