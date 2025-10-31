30 метров Тисы. Как в Украине работает схема побега уклонистов

В Украине задержали заместителя мэра приграничного города Сокиряны в Черновицкой области. Его подозревают в организации нелегальной переправки мужчин призывного возраста через границу. Подобные случаи в украинском приграничье уже давно перестали быть редкостью. По данным украинских пограничников, с начала полномасштабной войны более 45 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть страну. Журналисты телеканала "Настоящее Время" посетили один из украинских населенных пунктов на границе с Румынией, чтобы узнать о схемах переправки уклонистов через границу.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Киев запретил мужчинам в возрасте до 60 лет выезжать за границу. Это дало старт новому бизнесу по нелегальному выезду из страны. Поток мужчин настолько большой, что группы пограничников ловят беглецов едва не каждый день. Дроны и камеры помогают пограничникам отслеживать нарушителей, которые чаще всего пытаются перебежать границу ночью. Но схватить их на самой черте – почти нереально. Граница ограждена лишь сеткой и неширокой полосой из рыхлой земли.

"Бывает, что перекусывают [сетку]. Бывает, что бросают каримат сверху, спальники кидали наверх и перелазили. Лестницы… Были такие случаи, что в лесу клали колоду и по ней перелазили", – рассказывают пограничники.

Стоимость услуг переправки через границу может достигать 15 тысяч долларов за одного человека. Самих беглецов после задержания ждет штраф и направление в военкомат, а организаторам грозит до девяти лет тюрьмы. Поэтому, часто в роли проводников выступают дети – их не накажешь.

Проплыл и оказался на румынской стороне. И все – вот она, свобода

"Их соединяют с небольшими группами 3-5-8 людей. И они их ведут небольшими тропами. Они изучают, как мы ведем службу, пытаясь обойти погранотряды и технические средства, которые мы применяем", – отмечают пограничники.

Случается, что страну пытаются покинуть и военные. Один из них – офицер-десантник. Его голос и имя мы изменили, лицо закрыли. Он заключил контракт пять лет назад.

"Тогда такие настроения были, как будто все заканчивается. Только Зеленский пришел к власти, он обещал с чертом лысым договориться, лишь бы не было войны. С началом полномасштабной войны я понял, что у меня есть три пути. Либо инвалидность, либо проблемы с психикой, либо я просто погибну. И открывался еще один путь. Это если я дезертирую", – говорит военный.

В 2024 он добрался до украино-румынской границы. Пока искал себе гида, пару недель сидел в арендованном доме: "Меня забрали ночью на какой-то машине. Отвезли к границе. Там речка Тиса была буквально в 15 метрах от меня. Выбежал, проплыл буквально 30 метров Тисы и оказался на румынской стороне. И все – вот она, свобода".

Где именно проходят эти "тропы беглецов", знают почти все в приграничных селах. Люди здесь поделены на два лагеря: те, кто переводит беглецов на другую сторону, и те, кто передает эту информацию пограничникам. Местные жители вызвали дежурный погранотряд и к журналистам Настоящего Времени. Пограничник Виталий довез наших репортеров к их машине и проследил, чтобы они покинули приграничное село.