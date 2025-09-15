"Ненависть непостижима"

Президент США Дональд Трамп начал сомневается в своей способности повлиять на Владимира Путина, чтобы тот прекратил войну, пишет издание Axios.

Ещё летом Трамп говорил, что Путин столкнется с серьезными последствиями, если не согласится на прекращение огня или не предпримет серьезных шагов к миру.

Говоря о вероятности проведения трехсторонней встречи, к которой Трамп ранее призывал, президент США заявил, что Путин и Зеленский так "ненавидят друг друга", что это мешает их диалогу.

Накануне Трамп объявил, что готов ужесточить санкции в отношении России, но при условии, что и ЕС также ужесточит свои ограничения: "Европа покупает у России нефть. Я не хочу, чтобы они покупали нефть. И санкции… которые они накладывают, недостаточно жесткие. Я хочу ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции в соответствии с тем, что делаю я".

После начала полномасштабной войны объем закупок российской нефти странами Европы резко сократился. По данным Еврокомиссии, только Словакия и Венгрия не отказались от подобных поставок.

В понедельник, 15 сентября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что из-за поддержки Украины НАТО фактически участвует в войне против России: "НАТО де-факто воюет с Россией. Это очевидно, и не требует никаких дополнительных доказательств".

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что несмотря на вторжение российских беспилотников НАТО не находится в состоянии войны с РФ. Президент Польши Кароль Навроцкий после инцидента одобрил размещение войск НАТО на территории страны.

Также Польша направит около 40 тысяч солдат к границе с Россией и Беларусью на фоне на учений "Запад-2025" в Беларуси.

