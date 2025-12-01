Каждый третий дееспособный мужчина из сел Ульчского района Хабаровского края был мобилизован или завербован на войну против Украины. Многие из них уже погибли.

Основная часть солдат из этих мест - представители малых коренных народов: нанайцы, удэгейцы, эвенки и ульчи.

"Под замес попал"

На правом берегу реки Амур в семи тысячах километров от Хабаровска стоят около полутора сотен частных жилых домов, в том числе несколько бревенчатых хагду (национальных жилищ народа ульчи). Это село Елабуга.

В начале прошлого столетия сюда по столыпинской программе переселения отправились крестьяне из Поволжья и Вятской губернии. По одной из версий, именно переселенцы из татарского города Елабуга (в XX веке он приобрел печальную известность как место гибели Марины Цветаевой) и назвали так село в Хабаровском крае. По другой версии, на нанайском языке именно так – Елабуга – звучат слова "три сопки". Район, где стоит село, действительно обозначен несколькими характерными холмами – сопками, хорошо видными с Амура. К моменту появления здесь переселенцев из центральной России края эти уже давно были обжиты местными народами – нанайцами, удэгейцами, эвенкам и ульчи.

– В 2021 году население села составляло 416 человек, по переписи. Но на деле уже было меньше – просто кто-то не менял прописку, уезжая в Хабаровск или даже подальше. Мы, ульчи, и другие коренные переезжали и переезжаем, думаю, менее охотно из этих мест "в столицы". До сих пор привязаны к реке, лесу, рыбалке, охоте, – говорит жительница Ульчского района Даюма (имена всех собеседников изменены для их безопасности). – Но нас становится меньше. Ну, двести человек, двести пятьдесят осталось нас сейчас в Елабуге. "СВО" потому что.

По итогам переписи 2020 года численность всех ульчи в России составляла около 2 481 человек. В основном (более 90 %) ульчи живут в Ульчском районе Хабаровского края. В прошлом году власти раздавали общинам коренных народов севера гранты. Елабугская община "Мангбо" участвовала в конкурсе с проектом "Паспорт семьи мобилизованного" (официальной его целью заявлялось "оказание помощи семьям участников СВО дровами, продуктами, гуманитарной помощью, психологической и юридической помощью, а также адресной помощью в быту и по хозяйству"). В заявке на грант сообщалось, что только из Елабуги мобилизовали 15 мужчин, а еще десять – подписали контракт. Таким образом, на фронт из этого села ушел каждый третий дееспособный мужчина. Всего в поселении числится 25 семей мобилизованных и контрактников: "из них в 10 семьях остались жены, в 9 семьях – жены с детьми, в 6 семьях – матери", – говорилось в заявке на грант. Российские власти выделили общине по гранту на поддержку всех этих семей 1,3 млн рублей. Для сравнения на войну с Украиной Россия, согласно официальным данным Минфина, ежедневно тратит около 30 миллиардов рублей.

По словам Даюмы, почти все 25 ушедших на войну – из числа коренных малочисленных народов.

– У нас это в основном ульчи и нанайцы, но в целом по району и удэгейцев мобилизовали, и эвенков. Кто-то метис, конечно, но в каждом случае – были родные из коренных. И сейчас это не только 25 человек. Ушли новые, – говорит Даюма. – Часть из них уже вернулась обратно. Вон доски вешаем на школы и парты ставим одну за другой.

Даюма имеет ввиду памятные доски и так называемые именные "парты героев", которые в рамках милитаристской пропаганды устанавливают сейчас во многих российских школах в помять о погибшие военных.

5 марта 2025 года в Софийске – соседнем селе того же Ульчского района – открыли очередную мемориальную доску.

– Никите Громову и Славе Гаврилову. Оба окончили местную школу, – говорит знавший обоих Семен из Ульчского района. – Только Никита был разведчиком на контракте года с 2016-го, поэтому попал на "СВО" сразу же. Но дотянул до мая 2023 года. А Слава, по сути, как был срочником, так и влетел туда [на войну]. Он служил срочку в Приморье, подписал контракт накануне 2022 года, и под замес попал с этим контрактом. Считалось же, что сидеть в военном городке на полном обеспечении государства – работа не бей лежачего. Не повезло, началась это "СВО", погиб он в сентябре 2023 года.

"Завербовался добровольно"

В октябре 2024 года в селе Дуди Ульчского района в местной школе "открывали" сразу две парты "героев". Младший из погибших – Сергей Коваль – на момент начала войны был солдатом срочной службы.

– Там такая формулировка про Серегу Коваля: "в октябре 2022 года посчитал своим долгом отправиться в зону специальной военной операции". На самом деле родня говорит, что его заставили подписать контракт, обманули – обещали, что он останется в тылу, если подпись поставит. "А если – не подпишешь, наоборот, поедешь на "СВО". Развели его, – говорит Семен. – Несправедливо, конечно, одно дело, когда сами лезут туда, за деньги и так далее, а другое – когда обманом вот так. Родители просто с ума сходили. У него брат Игорь тоже был мобилизован. Семьи, считай, остались без мужиков, родители – без сыновей. А народ – без потомков, братья же с корнями ульчи. Всего 22 года Сереге было, детей не успел оставить.

Погиб Коваль 23 октября 2023 года, получив многочисленные осколочные ранения.

Через год в школе села Дуди открыли вторую "парту героя" – Денису Сизимову. Среди его родни, по словам местных, есть и ульчи, и нанайцы.

– Ему 31 год уже был, он завербовался добровольно. Так что сам решил. Почему? Откуда я знаю. Такие вопросы странные задаете, – говорит Оксана из Дуди. – Знаю, что у него сын маленький, закончил дорожно-строительный техникум, по профессии не смог после срочки (срочной службы) устроиться... Не знаю, сколько они там [на войне] зарабатывают. Но вся лента соцсетей в благотворительных сборах для семей погибших.

"В пекло обещали не бросать"

В августе 2025 года губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале написал о том, что погиб Федор Иващук, бывший глава Ульчского района Хабаровского края.

"При выполнении боевого задания", "ушел добровольцем", "сложил полномочия главы, чтобы встать на защиту Родины", – такие формулировки были в некрологах провластных СМИ.

Но местные говорят, что все было совсем не так.

– Из этого [некролога] правда только то, что он родился в поселке Октябрьский 25 мая 1974 года. Начинал простым трактористом. Переехал в Ульчский район больше 25 лет назад. Сначала работал электромонтером в городских службах, а потом и на выборах победил. С 2017 года был бессменным главой. Хотя нарекания были, но в целом он неплохой глава был, справлялся, – считает Семен, житель Ульчского района. – Но последний скандал его подкосил. В 2020 году были долгие отключения света из-за изношенных сетей – жители были в бешенстве, хотя вообще-то у него просто не было денег и возможности все заменить.

Собеседник имеет ввиду долгие перебои с электричеством в селах Ульчского района в 2020 году.

"Я несу ответственность за жизнь и здоровье своих пациентов, а у нас отключают свет в больнице. Один день во время полостной операции дважды отключался свет, и бригаде пришлось экстренно переходить в ручной режим, – рассказывал на одной из встреч жителей с главой района местный хирург Михаил Дергилев. – Я с операционной сестрой ведем операцию, анестезиолог, поскольку отключается аппарат ИВЛ, работает мешком Амбу, то есть производит дыхание за аппарат, анестезист в это время измеряет давление вручную при помощи механического тонометра, а санитарка светит фонариком. Операция прошла успешно, пациентку я как раз на днях выписал. Но честно скажу, было очень не по себе, очень неприятно".

Иващук объяснял долгие отключения электричества тем, что из строя вышли разом четыре генератора, а в бюджете нет денег ни на новые, ни на капремонт старых. По его словам, на ремонт требовалось 60 миллионов рублей.

– Его объяснения жителей разозлили, его обвинили во вранье. Хотя сейчас то, что "денег нет" – никого не удивляет. Местные собирали подписи за его отставку, писали заявление в прокуратуру. Хотя разве это вина главы района, что ТЭЦ сети не обновляет?! В итоге кое-как все подлатали, отключения еще были, но не такие долгие, – рассказывает Семен. – Народ успокоился – в 2022 году его вновь избрали главой. Но заявления на него у прокуратуры остались. В 2025 году о них вспомнили и, по словам его вдовы Марии, стали угрожать: мол, засиделся ты на должности, хорошо бы тебе самому уйти. На вопрос, куда идти-то – напомнили, что в крае формируется добровольческий отряд БАРС-8 "Хабаровск". Специально для бывших чиновников. И лица глав разных сел и районов в его составе будут "хорошим делом" для рейтинга губернатора. Мол, у всех чиновники отсиживаются, а наши – идут умирать "за Отечество". Можно сказать, его ушли с должности. Он подписал заявление по собственному и ушел на СВО.

Через два месяца Иващук погиб в возрасте 51 года. Местные считают, что ему "очень не повезло".

– Всем госслужащим обещали, что вернутся и места работы даже прежние обещали за ними оставить. В пекло, обещали, не бросать: мол, возле тыла покрутитесь и вернетесь, – говорит Семен. – И ведь действительно выживших-то вернули в сентябре. Не сказать, чтобы в этом "чиновничьем отряде" большинство полегло. Наоборот. Это наши мобилизованные, обычные ребята из нанайцев и ульчи не вернулись пока. Ни один.

В 2025 году российское правительство утвердило новую концепцию "устойчивого развития коренных малочисленных народов". Она рассчитана на период до 2036, а ее реализация начнется с 1 января 2026 года. В документе говорится, что главной целью российских властей является "экономическое, социальное и культурное развитие коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока".

На этом фоне президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края Любовь Одзял на мероприятии под названием "СВО: вклад КМНССиДВ" в апреле 2024 года заявила, что в крае было мобилизовано не менее 200 представителей коренных народов. "Население Хабаровского края, по данным переписи 2021 года, составляет 1,29 миллиона человек. Из них 21 129 - представители коренных народов: нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки, эвены. Таким образом число мобилизованных из некоренного населения края составляет примерно 34 человека на 10 тысяч жителей, а для коренного населения – примерно 95 на те же 10 тысяч, – подсчитала Мария Вьюшкова, бурятская активистка, научный сотрудник Научно-вычислительного центра университета Нотр-Дам (США). – Цифры говорят сами за себя. Представителей коренных народов действительно забирали значительно чаще".



