"Остались без мужиков." Как представители коренных народов Сибири участвуют во вторжении в Украину

"Парта героя" Сергея Коваля
"Парта героя" Сергея Коваля

Каждый третий дееспособный мужчина из сел Ульчского района Хабаровского края был мобилизован или завербован на войну против Украины. Многие из них уже погибли.

Основная часть солдат из этих мест - представители малых коренных народов: нанайцы, удэгейцы, эвенки и ульчи.

"Под замес попал"

На правом берегу реки Амур в семи тысячах километров от Хабаровска стоят около полутора сотен частных жилых домов, в том числе несколько бревенчатых хагду (национальных жилищ народа ульчи). Это село Елабуга.

Ульчский район, Хабаровский край
Ульчский район, Хабаровский край

В начале прошлого столетия сюда по столыпинской программе переселения отправились крестьяне из Поволжья и Вятской губернии. По одной из версий, именно переселенцы из татарского города Елабуга (в XX веке он приобрел печальную известность как место гибели Марины Цветаевой) и назвали так село в Хабаровском крае. По другой версии, на нанайском языке именно так – Елабуга – звучат слова "три сопки". Район, где стоит село, действительно обозначен несколькими характерными холмами – сопками, хорошо видными с Амура. К моменту появления здесь переселенцев из центральной России края эти уже давно были обжиты местными народами – нанайцами, удэгейцами, эвенкам и ульчи.

Ульчи Хабаровского края
Ульчи Хабаровского края

– В 2021 году население села составляло 416 человек, по переписи. Но на деле уже было меньше – просто кто-то не менял прописку, уезжая в Хабаровск или даже подальше. Мы, ульчи, и другие коренные переезжали и переезжаем, думаю, менее охотно из этих мест "в столицы". До сих пор привязаны к реке, лесу, рыбалке, охоте, – говорит жительница Ульчского района Даюма (имена всех собеседников изменены для их безопасности). – Но нас становится меньше. Ну, двести человек, двести пятьдесят осталось нас сейчас в Елабуге. "СВО" потому что.

По итогам переписи 2020 года численность всех ульчи в России составляла около 2 481 человек. В основном (более 90 %) ульчи живут в Ульчском районе Хабаровского края. В прошлом году власти раздавали общинам коренных народов севера гранты. Елабугская община "Мангбо" участвовала в конкурсе с проектом "Паспорт семьи мобилизованного" (официальной его целью заявлялось "оказание помощи семьям участников СВО дровами, продуктами, гуманитарной помощью, психологической и юридической помощью, а также адресной помощью в быту и по хозяйству"). В заявке на грант сообщалось, что только из Елабуги мобилизовали 15 мужчин, а еще десять – подписали контракт. Таким образом, на фронт из этого села ушел каждый третий дееспособный мужчина. Всего в поселении числится 25 семей мобилизованных и контрактников: "из них в 10 семьях остались жены, в 9 семьях – жены с детьми, в 6 семьях – матери", – говорилось в заявке на грант. Российские власти выделили общине по гранту на поддержку всех этих семей 1,3 млн рублей. Для сравнения на войну с Украиной Россия, согласно официальным данным Минфина, ежедневно тратит около 30 миллиардов рублей.

По словам Даюмы, почти все 25 ушедших на войну – из числа коренных малочисленных народов.

Краевые власти раз в год привозят родным военных Ульчского района дрова и продукты
Краевые власти раз в год привозят родным военных Ульчского района дрова и продукты

– У нас это в основном ульчи и нанайцы, но в целом по району и удэгейцев мобилизовали, и эвенков. Кто-то метис, конечно, но в каждом случае – были родные из коренных. И сейчас это не только 25 человек. Ушли новые, – говорит Даюма. – Часть из них уже вернулась обратно. Вон доски вешаем на школы и парты ставим одну за другой.

Даюма имеет ввиду памятные доски и так называемые именные "парты героев", которые в рамках милитаристской пропаганды устанавливают сейчас во многих российских школах в помять о погибшие военных.

5 марта 2025 года в Софийске – соседнем селе того же Ульчского района – открыли очередную мемориальную доску.

– Никите Громову и Славе Гаврилову. Оба окончили местную школу, – говорит знавший обоих Семен из Ульчского района. – Только Никита был разведчиком на контракте года с 2016-го, поэтому попал на "СВО" сразу же. Но дотянул до мая 2023 года. А Слава, по сути, как был срочником, так и влетел туда [на войну]. Он служил срочку в Приморье, подписал контракт накануне 2022 года, и под замес попал с этим контрактом. Считалось же, что сидеть в военном городке на полном обеспечении государства – работа не бей лежачего. Не повезло, началась это "СВО", погиб он в сентябре 2023 года.

"Завербовался добровольно"

Мемориальные доски погибших Громова и Гаврилова, Ульчский район
Мемориальные доски погибших Громова и Гаврилова, Ульчский район

В октябре 2024 года в селе Дуди Ульчского района в местной школе "открывали" сразу две парты "героев". Младший из погибших – Сергей Коваль – на момент начала войны был солдатом срочной службы.

– Там такая формулировка про Серегу Коваля: "в октябре 2022 года посчитал своим долгом отправиться в зону специальной военной операции". На самом деле родня говорит, что его заставили подписать контракт, обманули – обещали, что он останется в тылу, если подпись поставит. "А если – не подпишешь, наоборот, поедешь на "СВО". Развели его, – говорит Семен. – Несправедливо, конечно, одно дело, когда сами лезут туда, за деньги и так далее, а другое – когда обманом вот так. Родители просто с ума сходили. У него брат Игорь тоже был мобилизован. Семьи, считай, остались без мужиков, родители – без сыновей. А народ – без потомков, братья же с корнями ульчи. Всего 22 года Сереге было, детей не успел оставить.

Погиб Коваль 23 октября 2023 года, получив многочисленные осколочные ранения.

Через год в школе села Дуди открыли вторую "парту героя" – Денису Сизимову. Среди его родни, по словам местных, есть и ульчи, и нанайцы.

"Парта героя" Дениса Сизимова в школе села Дуди Ульчского района
"Парта героя" Дениса Сизимова в школе села Дуди Ульчского района

– Ему 31 год уже был, он завербовался добровольно. Так что сам решил. Почему? Откуда я знаю. Такие вопросы странные задаете, – говорит Оксана из Дуди. – Знаю, что у него сын маленький, закончил дорожно-строительный техникум, по профессии не смог после срочки (срочной службы) устроиться... Не знаю, сколько они там [на войне] зарабатывают. Но вся лента соцсетей в благотворительных сборах для семей погибших.

"В пекло обещали не бросать"

В августе 2025 года губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале написал о том, что погиб Федор Иващук, бывший глава Ульчского района Хабаровского края.

"При выполнении боевого задания", "ушел добровольцем", "сложил полномочия главы, чтобы встать на защиту Родины", – такие формулировки были в некрологах провластных СМИ.

Но местные говорят, что все было совсем не так.

Прощание с Федором Иващуком
Прощание с Федором Иващуком

– Из этого [некролога] правда только то, что он родился в поселке Октябрьский 25 мая 1974 года. Начинал простым трактористом. Переехал в Ульчский район больше 25 лет назад. Сначала работал электромонтером в городских службах, а потом и на выборах победил. С 2017 года был бессменным главой. Хотя нарекания были, но в целом он неплохой глава был, справлялся, – считает Семен, житель Ульчского района. – Но последний скандал его подкосил. В 2020 году были долгие отключения света из-за изношенных сетей – жители были в бешенстве, хотя вообще-то у него просто не было денег и возможности все заменить.

Собеседник имеет ввиду долгие перебои с электричеством в селах Ульчского района в 2020 году.

"Я несу ответственность за жизнь и здоровье своих пациентов, а у нас отключают свет в больнице. Один день во время полостной операции дважды отключался свет, и бригаде пришлось экстренно переходить в ручной режим, – рассказывал на одной из встреч жителей с главой района местный хирург Михаил Дергилев. – Я с операционной сестрой ведем операцию, анестезиолог, поскольку отключается аппарат ИВЛ, работает мешком Амбу, то есть производит дыхание за аппарат, анестезист в это время измеряет давление вручную при помощи механического тонометра, а санитарка светит фонариком. Операция прошла успешно, пациентку я как раз на днях выписал. Но честно скажу, было очень не по себе, очень неприятно".

Иващук объяснял долгие отключения электричества тем, что из строя вышли разом четыре генератора, а в бюджете нет денег ни на новые, ни на капремонт старых. По его словам, на ремонт требовалось 60 миллионов рублей.

– Его объяснения жителей разозлили, его обвинили во вранье. Хотя сейчас то, что "денег нет" – никого не удивляет. Местные собирали подписи за его отставку, писали заявление в прокуратуру. Хотя разве это вина главы района, что ТЭЦ сети не обновляет?! В итоге кое-как все подлатали, отключения еще были, но не такие долгие, – рассказывает Семен. – Народ успокоился – в 2022 году его вновь избрали главой. Но заявления на него у прокуратуры остались. В 2025 году о них вспомнили и, по словам его вдовы Марии, стали угрожать: мол, засиделся ты на должности, хорошо бы тебе самому уйти. На вопрос, куда идти-то – напомнили, что в крае формируется добровольческий отряд БАРС-8 "Хабаровск". Специально для бывших чиновников. И лица глав разных сел и районов в его составе будут "хорошим делом" для рейтинга губернатора. Мол, у всех чиновники отсиживаются, а наши – идут умирать "за Отечество". Можно сказать, его ушли с должности. Он подписал заявление по собственному и ушел на СВО.

Через два месяца Иващук погиб в возрасте 51 года. Местные считают, что ему "очень не повезло".

– Всем госслужащим обещали, что вернутся и места работы даже прежние обещали за ними оставить. В пекло, обещали, не бросать: мол, возле тыла покрутитесь и вернетесь, – говорит Семен. – И ведь действительно выживших-то вернули в сентябре. Не сказать, чтобы в этом "чиновничьем отряде" большинство полегло. Наоборот. Это наши мобилизованные, обычные ребята из нанайцев и ульчи не вернулись пока. Ни один.

В 2025 году российское правительство утвердило новую концепцию "устойчивого развития коренных малочисленных народов". Она рассчитана на период до 2036, а ее реализация начнется с 1 января 2026 года. В документе говорится, что главной целью российских властей является "экономическое, социальное и культурное развитие коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока".

На этом фоне президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края Любовь Одзял на мероприятии под названием "СВО: вклад КМНССиДВ" в апреле 2024 года заявила, что в крае было мобилизовано не менее 200 представителей коренных народов. "Население Хабаровского края, по данным переписи 2021 года, составляет 1,29 миллиона человек. Из них 21 129 - представители коренных народов: нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки, эвены. Таким образом число мобилизованных из некоренного населения края составляет примерно 34 человека на 10 тысяч жителей, а для коренного населения – примерно 95 на те же 10 тысяч, – подсчитала Мария Вьюшкова, бурятская активистка, научный сотрудник Научно-вычислительного центра университета Нотр-Дам (США). – Цифры говорят сами за себя. Представителей коренных народов действительно забирали значительно чаще".


