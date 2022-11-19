Российская армия вновь атаковала и вывела из строя энергетические объекты Украины. Сотня русских ракет ударили по городам соседней страны, неся мирным гражданам смерть, увечья, холод, голод и тьму. Можно ли идти на переговоры с военным преступником?

Освобожденный Херсон без света, тепла и телефонной связи, но с гуманитарной помощью со всего мира. Как будет выживать зимой областная столица после восьми месяцев оккупации?

Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства за "фейки" об армии, а также за призывы к нарушению территориальной целостности и участие в нежелательных организациях. Кому грозит расставание с российским паспортом?

Алексея Навального перевели в помещение камерного типа (ПКТ). Раньше политика регулярно отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО). В чем разница между условиями в обычной колонии, ШИЗО и ПКТ?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с историком Андреем Зубовым, первым заместителем главы украинского Херсонского облсовета Юрием Соболевским, адвокатом Иваном Павловым и правозащитником Игорем Каляпиным.

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