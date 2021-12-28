"Первый отдел" обжаловал признание ФБК экстремистской организацией

Юристы и адвокаты правозащитного проекта "Первый отдел" обжаловали решение по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией (ФБК признан экстремистской организацией и иностранным агентом) . Об этом сообщили сами представители проекта.
По словам правозащитников, они подали кассацию на 65 страниц. В жалобе они указали в том числе, что суд не привлек в процесс о признании ФБК экстремистской организации более 80 человек. В том числе оппозиционного политика и учредителя фонда Алексея Навального, его ближайших соратников Ивана Жданова, Леонида Волкова и Любовь Соболь.
Правозащитники также отмечают, что прокурор незаконно засекретил иск против ФБК, из-за чего процесс не могли освещать журналисты. В нём также запретили участвовать самим ответчикам. Прокурором по делу выступал Денис Попов, о котором ФБК выпускал расследование, но суд не отстранил его от дела ввиду личной заинтересованности.
Другая часть жалобы касается процессуальных нарушений – суд не предоставил представителям ФБК копии иска, не дал им достаточно времени для ознакомления с материалами дела и не исключил недопустимые доказательства. Юристы указывают, что вину ФБК и Штабов Навального (признаны экстремистской организацией) доказывали с помощью подшитых в дело чистых листов, нечитаемых и анонимных документов.
Более того, суд отклонил все тридцать ходатайств представителей фонда и Штабов Навального, сам политик не был допрошен в качестве свидетеля и не был привлечен к делу в качестве заинтересованного лица.
"Это – лишь малая часть аргументов. Надеемся, что Второй кассационный суд Москвы обратит на них внимание. Дата первого слушания пока неизвестна", – пишут правозащитники.
- 9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным ФБК, а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (внесена российскими властями в список "иностранных агентов") и запретил их деятельность в России. Суд, который проходил в закрытом режиме, постановил ликвидировать эти организации.
- Решение принято по иску прокуратуры. Обвинение посчитало доказательством финансирования "экстремистской деятельности" обещание ФБК оплатить штрафы участникам несогласованных акций.
- Решение осудили международная правозащитная организация Amnesty International и правозащитный центр "Мемориал" (включен в реестр "иноагентов").
- В отношении Навального и его сторонников возбудили уголовные дела о создании и руководстве экстремистской организацией и мошенничестве. Большинство из них покинули Россию, одна из обвиняемых – глава уфимского Штаба Навального Лилия Чанышева – находится в СИЗО.
- Сам Навальный находится в колонии по обвинению в нарушении условий наказания по делу "Ив Роше". Ему заменили условный срок на реальный, когда он не отметился у участкового. В это время он находился в коме после отравления.
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