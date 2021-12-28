"Первый отдел" обжаловал признание ФБК экстремистской организацией

Юристы и адвокаты правозащитного проекта "Первый отдел" обжаловали решение по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией (ФБК признан экстремистской организацией и иностранным агентом) . Об этом сообщили сами представители проекта.

По словам правозащитников, они подали кассацию на 65 страниц. В жалобе они указали в том числе, что суд не привлек в процесс о признании ФБК экстремистской организации более 80 человек. В том числе оппозиционного политика и учредителя фонда Алексея Навального, его ближайших соратников Ивана Жданова, Леонида Волкова и Любовь Соболь.

Правозащитники также отмечают, что прокурор незаконно засекретил иск против ФБК, из-за чего процесс не могли освещать журналисты. В нём также запретили участвовать самим ответчикам. Прокурором по делу выступал Денис Попов, о котором ФБК выпускал расследование, но суд не отстранил его от дела ввиду личной заинтересованности.

Другая часть жалобы касается процессуальных нарушений – суд не предоставил представителям ФБК копии иска, не дал им достаточно времени для ознакомления с материалами дела и не исключил недопустимые доказательства. Юристы указывают, что вину ФБК и Штабов Навального (признаны экстремистской организацией) доказывали с помощью подшитых в дело чистых листов, нечитаемых и анонимных документов.

Более того, суд отклонил все тридцать ходатайств представителей фонда и Штабов Навального, сам политик не был допрошен в качестве свидетеля и не был привлечен к делу в качестве заинтересованного лица.

"Это – лишь малая часть аргументов. Надеемся, что Второй кассационный суд Москвы обратит на них внимание. Дата первого слушания пока неизвестна", – пишут правозащитники.

9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным ФБК, а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (внесена российскими властями в список "иностранных агентов") и запретил их деятельность в России. Суд, который проходил в закрытом режиме, постановил ликвидировать эти организации.

Решение принято по иску прокуратуры. Обвинение посчитало доказательством финансирования "экстремистской деятельности" обещание ФБК оплатить штрафы участникам несогласованных акций.

Решение осудили международная правозащитная организация Amnesty International и правозащитный центр "Мемориал" (включен в реестр "иноагентов").

В отношении Навального и его сторонников возбудили уголовные дела о создании и руководстве экстремистской организацией и мошенничестве. Большинство из них покинули Россию, одна из обвиняемых – глава уфимского Штаба Навального Лилия Чанышева – находится в СИЗО.

Сам Навальный находится в колонии по обвинению в нарушении условий наказания по делу "Ив Роше". Ему заменили условный срок на реальный, когда он не отметился у участкового. В это время он находился в коме после отравления.