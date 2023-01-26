Плохой Слепаков и хорошие студенты

1. "Баю-бай, баю-бай, все враги подохнут, а мы попадём в рай". "Колыбельная" Семена Слепакова как повод для лишения российского гражданства.
2. "Я хочу работать в ФСБ!" Какими мечтами поделились московские студенты с Владимиром Путиным?
3. "...деформация исторической памяти, негативная оценка
значительных периодов отечественной истории, рост индивидуализма"... Президент РФ меняет "Основы культурной политики", потому что россияне портятся.
В эфире: Виталий Манский, Артур Соломонов, Артемий Троицкий. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева
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