"Путин борется с дороговизной моркови". Блогеры о росте цен на "борщевой набор"

В России стремительно дорожают продукты, причем даже такие, которых раньше подорожание почти не касалось. Как было указано во время "прямой линии" Владимиру Путину, морковь теперь стоит дороже бананов.

"Морковную тему" не обходят стороной даже сомнительные предвыборные листки, сообщая читателям, что ценами на этот овощ управляют "масоны из Нью-Йорка".

В Кремле признают проблему и пытаются использовать попытки ее решения как предвыборный ход. "Единая Россия" заявила, что "разрабатывает меры", чтобы снизить цены на продукты из "борщевого набора" – морковь, картофель, лук, свекла, капуста. Секретарь Генерального совета ЕР Андрей Турчак пообещал, что они снизятся в течение ближайших двух недель. Сети отреагировали саркастическими комментариями.

Николай Травкин

21 год страна движется неуклонно вперёд, от победы к победе, всё выше, и выше, и выше!

С колен поднялись, могущество вернули, территориально приросли, импортозамещения осуществили.

Наши ракеты с непредсказуемой траекторией полёта взмывают из океанских глубин и бороздят просторы мирового воздушного пространства, поддерживая на небывалом уровне патриотизм и духовность россиян.

Нашей стабильности все завидуют…

И, наконец, Владимир Путин собрал членов правительства и заявил: "Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов – овощей, так называемого борщевого набора".

Рост цен Путин связывает с инфляцией, а ответственность за нее он частично возлагает на США.

Кирилл Шулика

Я как-то упустил...

Оказывается, в инфляции виноваты США, они гасят дефицит своего бюджета печатанием долларов.

А раз так, значит, значит и в подорожании "борщевого набора" они тоже виноваты, ибо разгоняют инфляцию.

Скоро нам это все объяснят с телеэкранов, вектор указан.

В стороне не остался и Центробанк: он объявил, что будет отслеживать цены на "борщевой набор" и что они уже начали снижаться.

Евгений Сучков

Министерство сельского хозяйства заявило о снижении стоимости овощей "борщевого набора", сообщает ТАСС.

"В целом цены на овощи «борщевого» набора как у сельхозпроизводителей, так и в рознице имеют тенденцию к снижению. В том числе за неделю подешевели картофель, морковь и лук", – рассказали в ведомстве.

Ну вот, не прошло и недели, как "Единая Россия" включилась в борьбу за снижение цен на сельхозпродукцию, а цены сразу испугались и пошли вниз. Ведь могут же, когда хотят. Теперь, прямо под выборы, стоило бы им срочно включиться в борьбу за снижение цен на спиртное и сигареты, и если и здесь победят, то и победа на выборах считай в кармане.

Заодно, чтобы сдержать инфляцию, главный банк страны повысил ключевую ставку до 6,5%.

Станислав Белковский

Поскольку главное для В. В. Путина сегодня – борщевой набор (отсюда исторический интерес к единству русских и украинцев), – топ-чиновники соревнуются, кто больше поспособствует его подешевлению. Пока в лидерах – шеф ЦБ РФ Э. С. Набиуллина. Нынешним повышением ключевой ставки Центробанка на целый 1% мы обязаны, прежде всего, государственной заботе о борщевом наборе. А что предпримет РПЦ МП? Ожидать ли от неё специальных борщевых молитв?

Методичка

Экономический словарь на этой неделе расширился понятием "борщевой набор", но главная финансовая новость поступила всë-таки в пятницу – ЦБ поднял ключевую ставку сразу до 6,5%. "Дешëвые" деньги для банков вроде бы закончились, а это значит, что совсем скоро вырастут как ставки по вкладам, так и тяжесть кредитов. Тем не менее, Центробанк считает, что ужесточение финансовой политики успокоит инфляцию и загонит еë в целевой коридор "4%, ну ладно, 5".

Для ЦБ полтора года пандемии были (и остаются) одним из самых трудных периодов за всю историю. Напомним, что где-то за месяц до локдауна случился обвал цен на углеводороды и вопрос в принципе стоял не помощи, а о выживании финансовой системы. Но пандемия оказалась куда страшнее амбиций нефтяников. В первое время казалось, что всë, что осталось от экономики – это жëлтые и зелëные кубики сумок служб доставки, мечущиеся между "скорых". Конечно, до "вертолетных денег" американских количественных смягчений политике ЦБ, как до Китая пешком, в лучшем случае – одна вертолетная лопасть, но вместе с тем нельзя не отметить, что расширение фокуса помощи с олигархата до МСБ стало по настоящему беспрецедентным шагом в первый год пандемии.

"Патриоты" повышением ставки ЦБ недовольны и считают, что налицо заговор "либералов" с целью окончательно обрушить российскую экономику.

Михаил Делягин

ФРС (Федеральная резервная система. – Прим. ред.) начала повышать процентную ставку, но и российские либералы в Банке России тоже считают себя обязанными ее повысить. Но это преподносится как борьба с инфляцией. При том, что даже сама госпожа Набиуллина очень четко фиксирует, что нынешняя инфляция в России не имеет отношения к монетарной политике. И повышение процентной ставки не имеет отношения к инфляции.

У нас ситуация искусственно созданного денежного голода. У нас искусственно организуется денежный голод, которым либералы буквально вымаривают нашу страну. В этой ситуации смягчение денежной политики, предоставление денег реальному сектору, как показало правительство Примакова, Маслюкова при Геращенко во главе Банка России, эти действия, разумеется, при ограничении финансовых спекуляций, наоборот, подстегивают деловой оборот и ведут к снижению инфляции просто через расширение предложения товаров.

Данный шаг негативно скажется на производстве, соответственно, и товаров будет производиться меньше. Из-за сокращения производительности товаров на прилавках также станет меньше, а значит, и их стоимость начнет повышаться быстрее.

Подорожал не только "борщевой", но и "школьный набор" – форма, канцтовары и прочие мелочи для школы обойдутся родителям в этом году намного дороже.

Народ против

Российские ретейлеры предупредили о росте цен на одежду и обувь на 10-20% к осени. Цены растут из-за увеличивающихся расходов на логистику и сырье. Так, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу по сравнению с прошлым годом выросла в несколько раз.



Все подорожало: бензин, хлеб, овощи, бытовая техника, ЖКХ, лекарства и так далее. Падает только ценность жизни рядового Россиянина. Нас каждый раз о чем то предупреждают.



Проще при рождении ребенка, сразу ему сказать: "Ты родился в России, терпи".

Экономические проблемы России непосредственно связаны с внешнеполитическими амбициями Путина, уверены многие блогеры.

Анатолий Несмиян

У Путина есть "настоящая проблема" – он "сидит на верхушке экономики, у которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего", заявил президент США Байден. По его словам, Путин сам осознает это, что делает его "еще более опасным".

У нас это заявление опубликовано с подтекстом: ну что взять с не совсем адекватного американца. Давайте весело посмеемся. Хотя смеяться вообще-то не над чем.

Нормальная экономика – это взаимоувязанный комплекс. Архаичная экономика стремится к закрытости и натуральному хозяйству по принципу "производим всё сами". Современная экономика – это открытая система со специализацией национальных экономик и разделением труда. В России нет ни того, ни другого. И будем откровенны – при нынешнем режиме такое положение вещей будет только усугубляться.

Поэтому, с одной стороны, Россия несамодостаточна. Производственные цепочки буквально разорваны - как объективными обстоятельствами (тот же распад СССР), так и субъективными (приватизация привела к тому, что олигархи растащили по карманам участки кооперативных связей, которые приносят прибыль, а то, что прибыль не приносит, было попросту уничтожено. К чему это ведет, показала уже забытая история в Пикалёво, когда ранее взаимоувязанная производственная кооперация была разрушена и в конечном итоге привела к аннигиляции всей производственной системы).

С другой стороны, открытая экономика России уже невозможна. Отчасти потому, что чубайсовско-гайдаровские младореформаторы строили ее в качестве пищевого ресурса для мировой капиталистической системы. Сырьевой придаток обладает принципиальной проблемой - низкая степень передела производимой продукции дает очень небольшую добавленную стоимость. Даже при идеальном руководстве страной столь небольшой ресурс просто не позволяет маневрировать и что-либо строить. Но могильной плитой над открытой экономикой России стали внешнеполитические упражнения Путина, по какой-то неизвестной причине возомнившим себя политиком мирового уровня. При этом ни с ресурсной точки зрения, ни с банальной интеллектуальной у него не было, нет и не может быть ни малейших причин таковым считаться. Да и с морально-волевыми у российского каудильо неважно. Когда руководитель любой кризис встречает прыжком в кусты или в бункер, откуда зыркает на проблему и перекладывает ее на других – тут как бы диагноз очевиден.

В итоге российская экономика – ни то, ни сё. Технологическая отсталость - только часть беды. Основная проблема заключается в отсутствии модели её развития. Плюс общая ситуации катастрофы, когда власть несистемно принимает хаотические решения, ускоряющие и усугубляющие распад. В этом смысле Байден, возможно, неправ в частностях, но абсолютно адекватен в общей оценке и характеристике российской экономики. И проявляет вполне очевидную озабоченность – трудно прогнозировать действия распадающейся системы. Катастрофа всегда проблематична именно своей принципиальной неопределенностью. И веселый клёкот российской пропаганды по поводу слов Байдена трудно назвать уместным. В конце концов, эта неопределенность касается в первую очередь нас с вами.