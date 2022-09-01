Путин под боком у Каспарова

Владимир Путин отправился в Калининград, чтобы поведать тамошним школьником, что "трудолюбие - это не просто резиновая попа". По совпадению в 350 километрах от него проходит Форум свободной России под председательством Гарри Каспарова. Как его участники определяют самого Путина? В гостях заочные зрители форума - Леонид Швец и Максим Кац, и его непосредственный гость - Рефат Чубаров. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.