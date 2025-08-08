"В роли чебурека будет Безруков". Соцсети о визите Уиткоффа в Москву

Спецпосланник США Стив Уиткофф побывал в Москве накануне окончания объявленного Трампом срока ультиматума (он истекает сегодня, но на момент этой публикации Трамп о новых санкциях в отношении России или покупателей ее нефти не объявлял) и провел почти трехчасовую встречу с Путиным. Ее содержание не раскрывается, но главным итогом, видимо, стала договоренность о скорой встрече российского президента с американским, а также, как пишут некоторые издания со ссылками на источники, некоторое подобие мирного плана, с которым готовы хотя бы отчасти согласиться и Россия и США.

Визит Уиткоффа в Россию породил множество комментариев в соцсетях и даже мемов – благодаря тому, что российские СМИ освещали его с плохо скрываемым подобострастием.

Леонид Невзлин:

Источники Bloomberg рассказали о содержании вчерашних разговоров Дональда Трампа с союзниками, состоявшихся после встречи Стива Уиткоффа с Путиным. Президент США сообщил, что Кремль, возможно, готов начать мирные переговоры в обмен на обсуждение территориального обмена. Он также положительно отозвался о перспективах прекращения огня.

Что именно подразумевается под «обменом» — не уточняется. Однако агентство напоминает, что ранее США предлагали признать Крым российским, а также фактически уступить контроль над частями других украинских регионов. Согласно тем предложениям, контроль над частями Запорожской и Херсонской областей должен был быть возвращён Украине.

Судя по всему, вероятность встречи Трампа с Путиным достаточно высока. Возможно, дойдёт и до саммита с Владимиром Зеленским. Но стоит помнить: уже завтра истекает срок того самого ультиматума президента США, выдвинутого Москве, о котором на фоне свежих новостей уже начали забывать.

Крайне важно, чтобы готовность Путина к переговорам не оказалась очередной уловкой — одной из тех, с помощью которых он водит Вашингтон за нос (хотя Трамп все ещё конкретно про нос сомневается) и демонстрирует миру вызывающее неуважение к миротворческим усилиям Трампа. В Кремле — лжецы, и об этом нельзя забывать.

С тем, что личная встреча с Трампом выгодна Путину в том числе потому, что он надеется "переиграть" своего визави, а сами переговоры использовать просто для затяжки времени, согласны многие блогеры.

Андрей Никулин:

Ситуация немного проясняется и становится ясно, какой ценой была куплена сегодняшняя, относительно нейтральная американская отсрочка.

По ощущению в кремлевском графике личная встреча планировалась на осень, как одна из больших карт, до которых можно разыгрывать мелочевку. Но пришлось выложить ее сейчас.

Ок - остается получить конкретное подтверждение непосредственно от Белого дома, а так же четкую договоренность о времени и месте.

Ну и стоит помнить, что встреча может не закончится ничем или еще одной выданной паузой "для подготовки мирных предложений".

Российский лидер остается отменным манипулятором и в личном противостоянии, во время той же давней встречи в Хельсинки, Трампа ему удалось легко "перевербовать".

Российский лидер остается отменным манипулятором

Что случится сейчас - увидим. Опять же - некоторое движение вперед, которое, однако, больше напоминает ту же самую оттяжку времени, просто полученную подороже.

Кстати и сама встреча еще может сорваться…

Другие отмечают, что в окружении Трампа есть люди, которые способны объяснить ему, как опасны игры с Кремлем – и благодаря этим людям условием для встречи Путина с Трампом стала, как казалось, встреча Путина с Зеленским

Ибраш Нусупбаев:

Согласно мнению американских экспертов в украинском вопросе на Трампа влияют два его сотрудника: Стив Уиткофф и госекретарь Марко Рубио. Стив Уиткофф настроен лояльно к России, а Марко Рубио настроен жёстко. Характер заявлений Трампа по украинскому вопросу зависит от того, кто первым поговорил с Трампом. К примеру, после разговора с Путиным Стив Уиткофф позвонил Трампу из Москвы и радостно сообщил, что переговоры прошли удачно и наметился прогресс в решении украинского вопроса. Это тут же озвучил Трамп в своём заявлении из Белого дома. Однако позже Марко Рубио объяснил Трампу, что Путин вновь собирается затянуть время, чтобы продолжить захват украинской территории. В итоге, Трамп заявил, что встреча с Путиным должна состояться через несколько дней, а не «в какой-то момент», как заявили в Кремле. Путину пришлось отступить и согласиться на встречу с Трампом уже на следующей недели, но встреча с Зеленским может состояться только в том случае, если рабочие группы согласуют и подготовят документы для подписания мирного соглашения. Марко Рубио вновь объяснил Трампу, что это очередная ловушка Путина, чтобы протянуть время, так как на согласование документов может уйти несколько месяцев. В связи с этим Трамп выступил с новым заявлением, согласно которому встреча с Владимиром Путиным состоится только в том случае, если тот также проведёт переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. В противном случае Трамп отказывается встречаться с Путиным.

Интересно, как теперь станет выворачиваться Путин

"Проведение двусторонней встречи до трехсторонней может дать Путину возможность снова "тянуть время" в бессмысленных переговорах, на что Трамп уже не раз жаловался", - говорится в публикации The New York Post . Мда… ситуация становится всё сложнее и сложнее для Путина. Фактически, Белый дом сократил ему до минимума политическое пространство, что полностью лишает его возможности манёвра. Интересно, как теперь станет выворачиваться Путин и какие действия предпримет Трамп, чтобы заставить Путина прекратить боевые действия в Украине?

Впрочем, сам Трамп уже заявил, что для проведения российско-американской встречи Путину встречаться с Зеленским не обязательно. Возможно, он переменил свое мнение благодаря тому, что Стив Уиткофф успел долететь до США и снова склонил американского президента на более лояльную к Кремлю сторону.

Кирилл Шулика:

Дональд Трамп заявил, что не считает встречу Путина и Зеленского необходимой для своих переговоров с российским лидером.

А вот его ответ на вопрос о пошлинах и санкциях.

«Это будет зависеть от него. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Очень разочарован», - отметил Трамп.

Вот это то, о чем я и говорю. Вчера Уиткофф еще летел в США, Трамп был доступен для Рубио и, вероятно, он его убедил, а сегодня вернулся Уиткофф и тоже убедил.

Так было и с оружием, и с пошлинами, когда Уиткофф, а это близкий друг Трампа, был занят Ближним Востоком. А как он освободился, так вот...

Поэтому и не стоит прогнозировать встречу до момента пока она не состоится.

Эксцентрики все внушаемы. Они излагают чужие мысли, выдавая их за свои, их легко убедить, они властны, но они питаются чужим. Я рассказывал, как у меня случайно встреченный мною в гримерке Жириновский стал поддерживать идею голосования с 16 лет. Если бы через день кто-то случайно донес бы до него идею, что голосовать надо с 40 лет, он бы и ее поддержал.

Но при всем при этом такой типа лидеров довольно сильных личностей, умеющих работать на публику, то есть классических политиков. Но издержки изложения чужих мыслей огромны.

Elena Vasileva:

Стивен Уиткофф снова посетил Россию для переговоров 6 или 7 августа.

- А в Москве его намазали сахарным сиропом, медом и взбитыми сливками, посыпали тертым шоколадом и орехами, украсили сверху бисквитной машинкой, упаковали в подарочную коробочку, прицепили бантик и отправили в Вашингтон. А там Трамп увидел всю эту красоту и сказал «Как же уважает и любит меня мой славный друг Володя! Надо дать ему ещё пару недель на размышление».

Во время визита Уиткоффа в Москву российские пропагандисты по своей новой традиции внимательно следили за тем, как редкий американский гость вкушает плоды кремлевского гостеприимства. На этот раз в центре внимания оказался чебурек, который спецпосланник США отведал в ресторане на территории парка Зарядье неподалеку от Кремля. Государственное информационное агентство РИА "Новости" распространило информацию: стоил чебурек 550 рублей, в меню он был указан под названием La Grande. Гранд-чебуреку был посвящен отдельный сюжет на телеканале "Москва-24".

Исмаилбек Беккужин:

Ладно они каждый шаг спец посланника Трампа выдавали по всем каналам, но еще и вышел ЦЕЛЫЙ РЕПОРТАЖ про чебурек, который съел Уиткофф, точнее не доел и его доели в прямом эфире.

И они нас казахов называют дикарями.

Юлия Мельникова:

Очередной раунд бесполезных разговоров американского дида с молью. Опять рассказы о том, как мы близко к прекрасным, самым лучшим, большим и грандиозным переговорам. Ну хоть Уиткофф не зря съездил, покушал вот

Ната Ледорубова:

Встреча Путина с Уиткоффом продлилась 3(!!!) часа. О чём они могли разговаривать если Уиткофф ничего не решает? Карты 17-го века разглядывали? Или карты нынешних боевых действий? Или Уиткофф съеденным чебуреком восхищался 3 часа?

Shahin Shamil:

На Мосфильме анонсировали сериал о чебуреке, который попробовал Уиткофф, в главной роли Сергей Безруков.

В среде так называемых российских "военкорров" царит предсказуемое уныние, ведь теоретически переговоры Путина с Трампом могут привести к перемирию, которого "военкорры" боятся и не желают.

Alex Parker Returns:

Для тех кто еще не понимает, что происходит, то судя по всему Пыпа действительно слился. Теперь при лучших раскладах нас ждет заморозка по линии боевого соприкосновения.

Судя по всему Пыпа действительно слился

Уверен, что теперь самый благоприятный и оптимистичный сценарий - это заморозка по ЛБС + освобождение всей ДНР. При этом ДНР будут освобождать в рамках воздушного перемирия без работы авиации, ракетных ударов и даже дронов-камикадзе. Это конец.

Военкор Котенок:

Увы, но с идиотизмом в нашей новейшей истории мы уже сталивались не раз. Например, с т.н. Минскими соглашениями, а точнее, с их имплементацией в одностороннем порядке. Идиотизмом на грани мазохизма с нашей стороны тогда стало опечатывание/пломбирование оружия на лбс и запрет на ведение огня при том, что противник в это же самое время демонстративно "подъел" серую зону у Донецка, нарыл и укрепился там так, что два года его не могли выбить оттуда. И только колоссальными усилиями, с немалыми потерями выковыряли врага из Авдеевки и Красногоровки, Курахово, сточив не одну бригаду в "мясных" штурмах. Сотни и тысячи наших бойцов лежали у ДКАД. Мы помним...

Мы помним, как еще до СВО враг, обосравшись, бежал из Мариуполя. Город был пуст, а нас снова остановили на поребрике, запретив брать город, чтобы в 22-м всё повторить, но уже какой целой...

Мы помним признания того, что с помощью Минских соглашений враг обманул нас и обвёл вокруг пальца, позволив противнику укрепиться и подготовится к полноценной войне, к общевойсковым действиям.

Президент уже не раз дал понять, что обманываться мы больше не позволим. Я искренне надеюсь, что снова притормаживать русские полки на полпути никто не станет, особенно из соображений "миролюбия", "перемирий" и т.д.

Когда Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев покидали парк Зарядье перед встречей с Путиным, где-то по-сосведству громко играла музыка из мультсериала "Фиксики" – "Тики-так, часики идут".