Путину подложили Мемориал

Лучший подарок В.Путину по случаю 70-летия подготовил Нобелевский комитет. Это премия мира обществу "Мемориал", которое было разгромлено ровно потому, что его взгляд на историю не совпадал со взглядом историка N1 (а это, естественно, президент РФ). Но Патриарх Кирилл не хочет уступать иностранцам пальмы первенства в подарках любимомму вождю. Он выстроил все свои православные войска на двухдневную молитву о его здоровье. Дезертиров по всей видимости будет ждать божья кара. А также: вошел ли в круг приближенных, с которыми не стыдно отметить юбилей, Евгений Пригожин? Заслужил ли своим военным усердием? Или по-прежему накрывает на стол? В день рождения В.Путина в гости приглашены: историк "Мемориала" Никита Петров, аналитик Андрей Колесников, журналист Илья Давлятчин, архиепископ Апостольской Православной Церкви Григорий Михнов-Вайтенко. Ведущая праздничной церемонии Елена Рыковцева