Россия нанесла удар беспилотниками по Одессе

Россия вечером во вторник атаковала беспилотниками Одессу. В городе слышны взрывы, сообщается о сбитых дронах. Горожан просят находиться в безопасных местах, передаёт "Думская".

Воздушная тревога была объявлена в 18:44 по местному времени (на час отстаёт от московского), по состоянию на 20 часов атака продолжалась, о последствиях информации нет, передаёт 24 канал.

Российские провоенные блогеры сообщают, что был атакован порт Одессы — один из крупнейших в Украине. Другие подробности не приводятся.