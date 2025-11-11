Ссылки для упрощенного доступа

Россия нанесла удар беспилотниками по Одессе

Архивное фото из зоны войны
Архивное фото из зоны войны
Россия вечером во вторник атаковала беспилотниками Одессу. В городе слышны взрывы, сообщается о сбитых дронах. Горожан просят находиться в безопасных местах, передаёт "Думская".

Воздушная тревога была объявлена в 18:44 по местному времени (на час отстаёт от московского), по состоянию на 20 часов атака продолжалась, о последствиях информации нет, передаёт 24 канал.

Российские провоенные блогеры сообщают, что был атакован порт Одессы — один из крупнейших в Украине. Другие подробности не приводятся.

