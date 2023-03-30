Россияне стали жить дольше и лучше

Владимир Путин наконец провел заседание правительства, которое долго откладывал. За это время у него накопилось много радостных новостей. Граждане РФ стали дольше жить и больше получать. В России рекордно низкий уровень безработицы, рекордные темпы строительства жилья и ремонта дорог. Он все это рассказал министрам, которые в ответ тоже рассказали ему массу позитивных историй о расцвете российской экономики. Все эти рекорды мы обсудим с бизнесменом Дмитрием Потапенко, политиком Олегом Степановым и демографом Алексеем Ракшой. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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