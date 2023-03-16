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Лицом к событию

Посадил Дед репку

Владимир Путин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин

"Меня подкараулят экологи и мешком дадут по голове" (это соответственно о себе), "Шлепнут да и все" (это об олигархах). Из Владимира Путина вдруг полезла лексика, которую психотерапевты могли бы классифицировать как "навязчивую идею". Он также скорбел, что Запад остался совсем без овощей и особенно без русской репы, за которой им придется ехать в Россию. Каждая встреча Путина с российским бизнесом - это новые неприятности для этого бизнеса. Кто пострадает на этот раз? Чем президент РФ пытался подбодрить предпринимателей? О съезде РСПП экономисты Константин Сонин, Евгений Гонтмахер, Максим Миронов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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