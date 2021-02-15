Активисты деструктивных каналов

Доброе утро!

В России по телевизору показали фрагмент из встречи Путина с главредами крупнейших СМИ, состоявшейся 10 февраля – в нем он говорит, что люди в стране протестуют из-за “накопленного раздражения”, а “фигуранта” используют “потенциальные противники” России. “Накопленное раздражение” выражалось на выходных так:

В Москве и Петербурге прошли акции солидарности с попавшими под репрессии женщинами. В Казани прошел разрешенный митинг против полицейского насилия.

Акция с фонариками, объявленная командой Навального, прошла без задержаний.

В Беларуси задержали 19 лыжников и сорвали концерт, забрав всю публику вместе с музыкантами.

Сенат США оправдал экс-президента Трампа, он снова может баллотироваться в президенты.

Любовь сильнее страха

В Москве на старом Арбате и в Петербурге у памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной женщины выстроились в цепь солидарности в поддержку Юлии Навальной и других женщин, попавших под репрессии. Участницы вспоминали нижегородскую журналистку Ирину Славину, совершившую самосожжение после серии обысков и допросов, и выражали поддержку активистке “Открытой России” Анастасии Шевченко, художнице Юлии Цветковой, арестованным по “санитарному делу” Марии Алехиной, Люсе Штейн, Кире Ярмыш, Любови Соболь и т.д. В Москве к цепи приходили провокаторы из SERB, в Петербурге читали “Реквием” Ахматовой (памятник жертвам репрессий находится напротив Крестов на другом берегу Невы). Задержаний не было, вот видео.

В 20:00 сторонники Навального по всей стране вышли во дворы своих домов и зажгли фонарики на телефонах. Где-то людей было много, где-то – не очень. Вот подборка видео из разных городов. В Липецке, Пятигорске и Симферополе полиция задержала несколько человек с фонариками, но всех их отпустили из полиции без протоколов. Задержанных на одиночных пикетах в поддержку Навального в Новосибирске тоже отпустили без протоколов. Зачем надо было блокировать медиа за публикацию сообщений об акции и требовать их удаления, так и осталось непонятным.

В Казани прошел согласованный с властями митинг против полицейского насилия. На него собрались около тысячи человек, но за рамки пропустили только двести (столько было заявлено) – остальные стояли рядом. Уже после митинга полиция задержала девять его участников, потому что у них был плакат с призывом к забастовке. Часть из них впоследствии отпустили из полиции, нескольких человек оставили на ночь в ОВД.

Одновременно в соцсетях райадминистраций по всей стране идет флешмоб “Я/мы Игнат Артеменко”. Игнат Артеменко – ветеран, написавший (посредством своего внука) заявление на Навального, обвинив его в клевете. По словам источников, разнарядка о проведении этого суперкреативного флешмоба поступила в регионы “по линии администрации президента”).

Последствия январских акций

В челябинском штабе Навального полиция провела обыск, пока там никого не было (фотографии по ссылке впечатляют).

Вот история Дмитрия Скурихина из Ленинградской области – он отсидел 20 суток за “организацию митинга” в Петербурге; на самом деле он просто ездит на машине с надписью “Скажи Путину НЕТ”, чем очень раздражает правоохранителей.

Около ста сотрудников Высшей школы экономики в открытом письме ректору Кузьминову потребовали возобновить контракт с Анной Велликок, арестованной на 14 суток за ретвит об акции в поддержку Навального (на самом деле за то, что она подруга сотрудника ФБК Георгия Албурова).

Фотография участников екатеринбургского митинга 31 января, идущих по льду мимо надписи “Кто мы, откуда, куда мы идем?”, продана с аукциона за 400 тысяч рублей. Деньги пойдут “ОВД-инфо” и “Апологии протеста”.

Прочее российское

В СИЗО “Лефортово” обвиняемый в госизмене напал на сотрудника. Арестанта Руслана Артыкова (по версии обвинения, он сообщал военные секреты Украине) отправили в карцер; раньше у него были проблемы со здоровьем. И вот большое интервью с еще одним узником “Лефортова”, бывшим журналистом и потом сотрудником Роскосмоса Иваном Сафроновым. Он сидит уже полгода, но следователи так и не рассказали ему, в чем конкретно его обвиняют.

В Краснодарском крае дети и взрослые с орфанными заболеваниями не могут получить лекарства (тут целый репортаж о них).

Здесь можно полюбоваться на московские сугробы, из-за которых город встал в пробках, а аэропорты отменяли рейсы.

Митинговали под видом лыжников

В Минской области у города Молодечно милиция задержала 19 лыжников. В МВД заявили, что "под видом катания на лыжах" группа устроила в чистом поле несанкционированное мероприятие с использованием бело-красно-белой символики.

В субботу на минской типографии задержали двух работников (один из них россиянин) якобы за печать бело-красно-белой символики. Их заставили повиниться на камеру.

На базе отдыха в Минской области ОМОН ворвался на музыкальную вечеринку и задержал 68 человек – музыкантов и зрителей. В МВД задержанных назвали "активистами деструктивных телеграм-каналов".

Вокруг света

Трое украинских военных погибли при взрыве у поселка Новолуганское.

В Бишкеке – после необъяснимо мягкого приговора бывшему замглавы таможни Раимбеку Матраимову – прошел марш “За справедливость”.

Сенат США не утвердил обвинительный приговор экс-президенту Трампу: виновным его сочли 57 сенаторов (то есть к демократам присоединились семеро республиканцев), 43 посчитали, что он невиновен. Для утверждения обвинения требовалось две трети голосов. Теперь Трамп может снова избираться в президенты. Трамп в своем заявлении снова говорил про “охоту на ведьм”. Президент Байден подчеркнул, что даже те, кто проголосовал за оправдание Трампа, признают, что он несет моральную ответственность за провоцирование нападения своих сторонников на Капитолий 6 января.

Байден планирует до конца своего срока закрыть тюрьму Гуантанамо на американской военной базе на Кубе. Бараку Обаме это сделать не удалось.

В Италии приведено к присяге новое правительство.

На фоне массовых акций протеста против действий военных, совершивших государственный переворот в Мьянме 1 февраля, на улицы нескольких городов страны выведена бронетехника, в стране практически полностью отключен интернет. Вероятно, готовятся всё подавить.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 14 185. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 72 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 80 126 человек (+430 за сутки).

Китай, как выяснилось, отказался предоставить ВОЗ данные о первых заболевших в Ухане в декабре 2019 года. Откуда взялся вирус, так и остается загадкой, зато здесь описано все, что известно о его новых мутациях.

Европа продолжает сидеть в карантине – продлить его на две недели удалось даже в Чехии, где парламент отказался сотрудничать с правительством по этому вопросу за отсутствием у правительства ясного плана борьбы с эпидемией. Жесткие трехдневные ограничения введены в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде – там выявлено трое заболевших. За три дня власти намерены выяснить, откуда взялся вирус. В Великобритании надеются на скорую отмену локдауна, потому что вакцинация там идет полным ходом. В Европе она никуда не идет, и теперь идею закупить у России “Спутник V” высказывают не только русофилы из Вышеградской четверки, но и президент Франции.

Шесть ссылок

Святовалентиновое. Историк Сергей Зотов объясняет, почему сердце начали изображать в виде двух полукружий с хвостом-треугольником и какими смыслами оно наделялось в прошлом. Или фрагмент из книги Олеси Авраменко “Гендер в советском неофициальном искусстве” (изд-во НЛО) о том, как жили женщины – соратницы, подруги и жены художников, входивших в круг позднего московского концептуализма.

Историк Сергей Зотов объясняет, почему сердце начали изображать в виде двух полукружий с хвостом-треугольником и какими смыслами оно наделялось в прошлом. Или фрагмент из книги Олеси Авраменко “Гендер в советском неофициальном искусстве” (изд-во НЛО) о том, как жили женщины – соратницы, подруги и жены художников, входивших в круг позднего московского концептуализма. Профориентирование. Обзор о мемуарах выдающихся русских ученых и деятелей искусства – по одной книге от каждой профессии. Или рассказ историка Сергея Иванова о великом византисте Кирилле Манго, скончавшемся на прошлой неделе.

Обзор о мемуарах выдающихся русских ученых и деятелей искусства – по одной книге от каждой профессии. Или рассказ историка Сергея Иванова о великом византисте Кирилле Манго, скончавшемся на прошлой неделе. Разговоры с творцами. Интервью с нобелевским лауреатом Ольгой Токарчук. Или рассказ петербургского фотографа Игоря Елукова о том, как он снимает свои постановочные фотографии с оленями и загадочными объектами.

Интервью с нобелевским лауреатом Ольгой Токарчук. Или рассказ петербургского фотографа Игоря Елукова о том, как он снимает свои постановочные фотографии с оленями и загадочными объектами. Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

Искренне Ваши,

Семь Сорок