Против прагматизма

Доброе утро!
Сборная России по хоккею сыграла официальный матч в форме с надписью "СССР". Вне машины времени новости такие:
- Дочь Навального получила за отца премию Сахарова.
- Участников "земельных протестов" в Ингушетии приговорили к срокам от 7,5 до 9 лет.
- Российский суд раскрыл информацию о поставках продовольствия российским военным на востоке Украины, разбирая дело о взятке.
- Россиянин Вадим Красиков приговорен к пожизненному заключению за убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Российское околополитическое
- Даша Навальная получила за отца премию Европарламента имени Сахарова. Вот полный текст ее выступления, в котором она жестко критикует Европу за “прагматичное отношение к России” и многолетнюю политику умиротворения Путина. Директор Сахаровского центра в Москве Сергей Лукашевский называет вручение сахаровской премии Навальному знаком того, что у России есть потенциал сопротивления, а значит и надежда на будущее.
- Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью “Аргументам и фактам” снова обвинил Запад в отравлении Навального: “Операция с блогером в роли “сакральной жертвы” не удалась. Сегодня в разведсообществе США и стран ЕС вынуждены признавать, что интерес населения к “берлинскому пациенту” неуклонно снижается. Скажу больше – ему уже ищут замену в качестве эмблемы российского протеста”. Жаль, не назвал кандидатов.
- Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий вводить персональные санкции против всех иностранцев за "нарушение прав россиян". Это частичное расширение “закона Димы Яковлева”. Санкции предусматривают запрет на въезд в Россию, арест активов и запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями.
- В Екатеринбурге запущена петиция с требованием убрать барельеф Сталина с Дома офицеров в центре города. Барельеф восстановили в ходе реставрации (правда, полностью восстановить скульптурную группу, на которой был этот барельеф, реставраторы поленились – ограничились одним Сталиным).
- В Москве решено установить памятник главе МЧС Евгению Зиничеву, загадочно погибшему недалеко от Норильска в сентябре этого года.
- Издание “Протокол” рассказывает, как министр промышленности и торговли Денис Мантуров скупает с помощью своей 86-летней матери отели и другое имущество в Геленджике. В Москве у семьи Мантурова тоже есть отель.
Российская уголовщина
- Кисловодский горсуд на выездном заседании в Ессентуках приговорил к срокам от 7,5 лет до 9 лет колонии общего режима обвиняемых по делу о протестах в Ингушетии против изменения административной границы с Чечней. Большинство приговоренных провели в СИЗО больше двух с половиной лет. Всех их признали виновными в организации насилия в отношении силовиков, двоих объявили создателями “экстремистской организации”, а остальных – ее участниками. Здесь ход следствия и приговоры комментирует адвокат.
- Прокурор требует три года колонии для отца бывшего главы ФБК Ивана Жданова. О ходе процесса в Нарьян-Маре здесь рассказывает адвокат Владимир Воронин.
- По делу о гибели 51 человека при аварии на шахте “Листвяжная” арестован ее владелец миллионер Михаил Федяев.
- По делу об убийстве двух человек заочно арестован участник дела “Сети” Алексей Полтавец, ранее рассказавший “Медузе” об этих убийствах.
- Российские власти Крыма возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти против узбекского беженца Наби Рахимова, убитого сотрудниками ФСБ в мае этого года. Тело родным до сих пор не отдали.
- В Омске в отношении двух 19-летних мужчин возбуждено уголовное дело об экстремистском сообществе "Норд". Опубликовано видео с их признаниями в том, что они “разделяют идеи радикального национализма”.
- "Мемориал" оштрафован на 500 тысяч рублей за то, что на странице "ОВД-Инфо" со сбором средств не было отмечено, что общество объявлено "иностранным агентом". То, что “ОВД-Инфо” и “Мемориал” – разные организации, суд во внимание не принял.
- Омбудсмен Татьяна Москалькова снова обратилась к следствию и прокуратуре с просьбой смягчить меру пресечения ректору “Шанинки” Сергею Зуеву.
- Медиахолдинг RT подал в суд на основателя магазина Feelosophy Store Георгия Сарибекяна, выпустившего футболку с надписью "иностранный агент" в поддержку “Медузы”. RT зарегистрировал торговую марку “иностранный агент”, а сейчас регистрирует “иноагента”.
- Семья калининградца Ивана Вшивкова, погибшего в отделении полиции, добилась компенсации в два миллиона рублей. Вшивков обварился кипятком из радиатора, к которому его, предположительно, приковали наручниками.
- Почти 400 мигрантам из разных стран запретили въезд в Россию на 40 лет за драки и другие совершенные в Москве правонарушения.
Братские народы
В Брюсселе завершился саммит "Восточное партнерство" с участием лидеров всех стран ЕС и пяти стран-участниц "Партнерства" – Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины. Беларусь была символически представлена пустым креслом и флагом. Президент Украины призвал ЕС ввести в отношении России превентивные санкции, не дожидаясь, пока она нападет на Украину. Декларация саммита призывает Россию к деэскалации и напоминает о неминуемых санкциях в случае агрессии.
Суд в Ростове-на-Дону раскрыл информацию о поставках продовольствия для российских военных, размещенных на позициях сепаратистов на Донбассе, рассматривая дело о взятке. В материалах дела говорится, что российским военным раз в две недели отправляли 1300 тонн продовольствия из Ростовской области. Москва их присутствие на Донбассе всегда отрицала.
В Украине широко обсуждается публикация немецкой газеты Bild о том, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной оружия через агентство НАТО. Министр обороны Украины уже обвинил Германию в блокировке, но политолог Андреас Умланд говорит, что без пояснений официальных лиц пока невозможно разобраться, что произошло.
Президент США Джо Байден анонсировал новый “продолжительный разговор” с Путиным – предположительно, он состоится до конца года. Предметом, вероятно, снова станет Украина.
Вокруг света
- В Минтрансе Беларуси обвинили пилота рейса Ryanair, принудительно посаженного в Минске, в “нарушении инструкций”: ему, мол, сказали садиться в ближайшем аэропорту, а он зачем-то вернулся в Минск.
- Житель белорусского города Дзержинска получил три года колонии за то, что принес к дому милиционера ритуальный венок.
- Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку без права досрочного освобождения россиянина Вадима Красикова, признанного виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Нападавшего сразу же задержали. У него оказался фальшивый паспорт на имя Вадима Соколова, а настоящую свою фамилию он называть отказался. Ее выяснили расследователи из Bellingcat, а затем подтвердили следователи. После оглашения приговора Германия объявила о высылке еще двух российских дипломатов (двух уже выслали вскоре после убийства).
- Путин провел видео-переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и пообещал ему приехать на церемонию открытия Олимпиады в Пекине.
- Запущенный NASA космический зонд Parker впервые в истории пролетел через солнечную корону и провел замеры магнитных полей и образцов частиц. Зонд стартовал с Земли в августе 2018 года. На сегодняшний день это самый быстрый из созданных людьми артефактов (до 587 тысяч км/ч).
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 28 343. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 10 миллионов 103 тысячи; официальное число жертв достигло к утру среды 292 891 человек (+1142 за сутки). Эти данные не отражают реального положения дел, но более надежные цифры Росстата публикуются с большой задержкой.
В России начали преследовать участников акций против введения QR-кодов: в Череповце задержана женщина, которую обвиняют в распылении дихлофоса в лицо нацгвардейцу, пытавшемуся задержать ее на акции, в Архангельске участник такой акции арестован на 17 суток.
По прогнозам главы Еврокомиссии, штамм омикрон станет доминирующим в Европе уже в январе. Италия, не дожидаясь этого, ужесточила правила въезда для европейцев: привитым теперь надо предъявлять отрицательный тест, а непривитым – еще и сидеть в карантине.
Шесть ссылок
- История. Рассказ о роли угля в двух промышленных революциях – не случившейся в Китае в IX веке и случившейся в Англии в XVII веке. Или история путешествий – от древних времен до гранд-туров.
- Писательские биографии. Главы из книги Глеба Морева “Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии (1920-е – 1939-е годы). Или рассказ о жизни Льюиса Кэрролла, написанный на основе истории его банковского счета.
- О птичках. Зачем воронам уметь считать и как они это делают. Или рассказ о том, как выглядел и летал кетцалькоатль.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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