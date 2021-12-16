Против прагматизма

Доброе утро!

Сборная России по хоккею сыграла официальный матч в форме с надписью "СССР". Вне машины времени новости такие:

Дочь Навального получила за отца премию Сахарова.

Участников "земельных протестов" в Ингушетии приговорили к срокам от 7,5 до 9 лет.

Российский суд раскрыл информацию о поставках продовольствия российским военным на востоке Украины, разбирая дело о взятке.

Россиянин Вадим Красиков приговорен к пожизненному заключению за убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Российское околополитическое

Даша Навальная получила за отца премию Европарламента имени Сахарова. Вот полный текст ее выступления, в котором она жестко критикует Европу за “прагматичное отношение к России” и многолетнюю политику умиротворения Путина. Директор Сахаровского центра в Москве Сергей Лукашевский называет вручение сахаровской премии Навальному знаком того, что у России есть потенциал сопротивления, а значит и надежда на будущее.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью “Аргументам и фактам” снова обвинил Запад в отравлении Навального: “Операция с блогером в роли “сакральной жертвы” не удалась. Сегодня в разведсообществе США и стран ЕС вынуждены признавать, что интерес населения к “берлинскому пациенту” неуклонно снижается. Скажу больше – ему уже ищут замену в качестве эмблемы российского протеста”. Жаль, не назвал кандидатов.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий вводить персональные санкции против всех иностранцев за "нарушение прав россиян". Это частичное расширение “закона Димы Яковлева”. Санкции предусматривают запрет на въезд в Россию, арест активов и запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями.

В Екатеринбурге запущена петиция с требованием убрать барельеф Сталина с Дома офицеров в центре города. Барельеф восстановили в ходе реставрации (правда, полностью восстановить скульптурную группу, на которой был этот барельеф, реставраторы поленились – ограничились одним Сталиным).

В Москве решено установить памятник главе МЧС Евгению Зиничеву, загадочно погибшему недалеко от Норильска в сентябре этого года.

Издание “Протокол” рассказывает, как министр промышленности и торговли Денис Мантуров скупает с помощью своей 86-летней матери отели и другое имущество в Геленджике. В Москве у семьи Мантурова тоже есть отель.

Российская уголовщина

Кисловодский горсуд на выездном заседании в Ессентуках приговорил к срокам от 7,5 лет до 9 лет колонии общего режима обвиняемых по делу о протестах в Ингушетии против изменения административной границы с Чечней. Большинство приговоренных провели в СИЗО больше двух с половиной лет. Всех их признали виновными в организации насилия в отношении силовиков, двоих объявили создателями “экстремистской организации”, а остальных – ее участниками. Здесь ход следствия и приговоры комментирует адвокат.

Прокурор требует три года колонии для отца бывшего главы ФБК Ивана Жданова. О ходе процесса в Нарьян-Маре здесь рассказывает адвокат Владимир Воронин.

По делу о гибели 51 человека при аварии на шахте “Листвяжная” арестован ее владелец миллионер Михаил Федяев.

По делу об убийстве двух человек заочно арестован участник дела “Сети” Алексей Полтавец, ранее рассказавший “Медузе” об этих убийствах.

Российские власти Крыма возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти против узбекского беженца Наби Рахимова, убитого сотрудниками ФСБ в мае этого года. Тело родным до сих пор не отдали.

В Омске в отношении двух 19-летних мужчин возбуждено уголовное дело об экстремистском сообществе "Норд". Опубликовано видео с их признаниями в том, что они “разделяют идеи радикального национализма”.

"Мемориал" оштрафован на 500 тысяч рублей за то, что на странице "ОВД-Инфо" со сбором средств не было отмечено, что общество объявлено "иностранным агентом". То, что “ОВД-Инфо” и “Мемориал” – разные организации, суд во внимание не принял.

Омбудсмен Татьяна Москалькова снова обратилась к следствию и прокуратуре с просьбой смягчить меру пресечения ректору “Шанинки” Сергею Зуеву.

Медиахолдинг RT подал в суд на основателя магазина Feelosophy Store Георгия Сарибекяна, выпустившего футболку с надписью "иностранный агент" в поддержку “Медузы”. RT зарегистрировал торговую марку “иностранный агент”, а сейчас регистрирует “иноагента”.

Семья калининградца Ивана Вшивкова, погибшего в отделении полиции, добилась компенсации в два миллиона рублей. Вшивков обварился кипятком из радиатора, к которому его, предположительно, приковали наручниками.

Почти 400 мигрантам из разных стран запретили въезд в Россию на 40 лет за драки и другие совершенные в Москве правонарушения.

Братские народы

В Брюсселе завершился саммит "Восточное партнерство" с участием лидеров всех стран ЕС и пяти стран-участниц "Партнерства" – Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины. Беларусь была символически представлена пустым креслом и флагом. Президент Украины призвал ЕС ввести в отношении России превентивные санкции, не дожидаясь, пока она нападет на Украину. Декларация саммита призывает Россию к деэскалации и напоминает о неминуемых санкциях в случае агрессии.

Суд в Ростове-на-Дону раскрыл информацию о поставках продовольствия для российских военных, размещенных на позициях сепаратистов на Донбассе, рассматривая дело о взятке. В материалах дела говорится, что российским военным раз в две недели отправляли 1300 тонн продовольствия из Ростовской области. Москва их присутствие на Донбассе всегда отрицала.

В Украине широко обсуждается публикация немецкой газеты Bild о том, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной оружия через агентство НАТО. Министр обороны Украины уже обвинил Германию в блокировке, но политолог Андреас Умланд говорит, что без пояснений официальных лиц пока невозможно разобраться, что произошло.

Президент США Джо Байден анонсировал новый “продолжительный разговор” с Путиным – предположительно, он состоится до конца года. Предметом, вероятно, снова станет Украина.

Вокруг света

В Минтрансе Беларуси обвинили пилота рейса Ryanair, принудительно посаженного в Минске, в “нарушении инструкций”: ему, мол, сказали садиться в ближайшем аэропорту, а он зачем-то вернулся в Минск.

Житель белорусского города Дзержинска получил три года колонии за то, что принес к дому милиционера ритуальный венок.

Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку без права досрочного освобождения россиянина Вадима Красикова, признанного виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Нападавшего сразу же задержали. У него оказался фальшивый паспорт на имя Вадима Соколова, а настоящую свою фамилию он называть отказался. Ее выяснили расследователи из Bellingcat, а затем подтвердили следователи. После оглашения приговора Германия объявила о высылке еще двух российских дипломатов (двух уже выслали вскоре после убийства).

Путин провел видео-переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и пообещал ему приехать на церемонию открытия Олимпиады в Пекине.

Запущенный NASA космический зонд Parker впервые в истории пролетел через солнечную корону и провел замеры магнитных полей и образцов частиц. Зонд стартовал с Земли в августе 2018 года. На сегодняшний день это самый быстрый из созданных людьми артефактов (до 587 тысяч км/ч).

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 28 343. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 10 миллионов 103 тысячи; официальное число жертв достигло к утру среды 292 891 человек (+1142 за сутки). Эти данные не отражают реального положения дел, но более надежные цифры Росстата публикуются с большой задержкой.

В России начали преследовать участников акций против введения QR-кодов: в Череповце задержана женщина, которую обвиняют в распылении дихлофоса в лицо нацгвардейцу, пытавшемуся задержать ее на акции, в Архангельске участник такой акции арестован на 17 суток.

По прогнозам главы Еврокомиссии, штамм омикрон станет доминирующим в Европе уже в январе. Италия, не дожидаясь этого, ужесточила правила въезда для европейцев: привитым теперь надо предъявлять отрицательный тест, а непривитым – еще и сидеть в карантине.

Шесть ссылок

История. Рассказ о роли угля в двух промышленных революциях – не случившейся в Китае в IX веке и случившейся в Англии в XVII веке. Или история путешествий – от древних времен до гранд-туров.

Рассказ о роли угля в двух промышленных революциях – не случившейся в Китае в IX веке и случившейся в Англии в XVII веке. Или история путешествий – от древних времен до гранд-туров. Писательские биографии. Главы из книги Глеба Морева “Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии (1920-е – 1939-е годы). Или рассказ о жизни Льюиса Кэрролла, написанный на основе истории его банковского счета.

Главы из книги Глеба Морева “Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии (1920-е – 1939-е годы). Или рассказ о жизни Льюиса Кэрролла, написанный на основе истории его банковского счета. О птичках. Зачем воронам уметь считать и как они это делают. Или рассказ о том, как выглядел и летал кетцалькоатль.

Искренне Ваши,

Семь Сорок