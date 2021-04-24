Агент “Медуза”

Доброе утро!

Путин по рекомендации Роспотребнадзора объявил нерабочими первые десять дней мая – это специфически российский эвфемизм для локдауна. Новости такие:

Навальный объявил о прекращении голодовки. Врачи требуют перевести его в московскую многопрофильную больницу.

Координатор штаба Навального в Ростове-на-Дону сообщила о похищении и пытках.

Минюст внес “Медузу” в список СМИ – иностранных агентов.

Россия начала отвод войск из Крыма.

Снова начал есть

Алексей Навальный объявил, что прекращает голодовку, добившись осмотров гражданскими врачами и передачи результатов обследования адвокатам. Он поблагодарил всех, кто его поддерживал, и в особенности людей, объявивших голодовку солидарности с ним. Выход из голодовки займет столько же, сколько она продолжалась, то есть 24 дня. Он остается в больнице колонии №3 во Владимире (это очень нехорошая больница, вот рассказ об этом), его лечащие врачи продолжают требовать перевода в московскую многопрофильную больницу для дальнейшего обследования (у него немеют участки ног и рук – пока не ясно почему). Как отмечает глава региональных штабов Навального Леонид Волков, длинные майские выходные означают, что адвокаты не смогут попасть к Навальному десять дней кряду.

Экономисты из ведущих университетов мира выступили с требованием освободить Навального.

Казни египетские

По последним данным ОВД-Инфо, на акции 21 апреля в поддержку Навального по всей России были задержаны 1958 человек, половина из них – в Петербурге. Там суды вернули полиции свыше 20 дел против задержанных в связи с грубыми ошибками в протоколах. Адвокатская палата Петербурга пожаловалась на нарушения прав задержанных – их просто прятали от защитников. Песков в ответ на вопрос о жестоких задержаниях в СПб 21 апреля сказал, что акции были незаконными, так что вопросов быть не должно.

Среди задержанных по всей стране – самые разные люди: от рекордсменов из Книги рекордов Гиннеса до волонтеров и сотрудников штабов Навального (smm-менеджера команды Навального в Красноярске оштрафовали на 650 тысяч рублей). Самая страшная история произошла с главой штаба Навального в Ростове-на-Дону Дарьей Середкиной: в ночь на 23 апреля ее похитили неизвестные, вывезли в деревню в Краснодарском крае, там пытали, заставляя “глотать резиновую дубинку” и делая надрезы на руке за каждый отказ (в полиции утверждают, что никакого отношения к этим событиям они не имеют).

В Петербурге возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам посредством публикаций в Telegram (суд назначил обвиняемому “запрет определенных действий” в качестве меры пресечения); в отношении жителя Красноярска возбуждено уголовное дело о хулиганстве из-за зажженного файера на акции 21 апреля.

Прочие шевеления:

Сотрудницу “Мосгортранса” Яну Холодову, чей электронный адрес оказался похищенным из базы на сайте free.navalny.com, на работе попросили уволиться по “приказу сверху”, а потом сделали вид, что такого разговора не было.

Студентов Томского госуниверситета пичкают беседами о вреде митингов.

Историка Тамару Эйдельман вызвали в полицию из-за связанного с Навальным поста в фейсбуке.

Прочее российское

Минюст внес “Медузу” в список “иностранных агентов”. Издание будет обжаловать это решение. В редакции статус “иностранного агента” назвали дискриминирующим. “Медуза” была основана после разгона редакции “Лента.ру”, сайт зарегистрирован в Латвии, редакция находится в Риге. Здесь – комментарии российских юристов и медиаменеджеров о мотивах и последствиях такого решения.

Объявлено о масштабном перезапуске видеохостинга RuTube – есть мнения, что таким образом ведется подготовка к блокировке YouTube на территории России.

Координатора образовательных проектов “Открытки” Татьяну Усманову оштрафовали на 150 тысяч рублей за “нарушение санитарных правил” на съезде муниципальных депутатов, который был задержан в полном составе 13 марта.

В Москве суд приговорил к 20 годам колонии доцента Московского авиационного института. Его признали виновным в госизмене, передаче неизвестно кому научно-технической информации, которая может быть использована при создании оружия массового поражения, и контрабанде каких-то ядов (все засекречено).

Следовательницу, пристававшую к редактору студенческого журнала DOXA, после жалобы перебросили на редакторку того же журнала. Журналистов обвиняют в вовлечении в протесты несовершеннолетних посредством ролика на YouTube.

Подробный рассказ о деле “ростовских экстремистов”, очень напоминающем дело “Нового величия”, читайте здесь.

Учения и диверсии

Россия начала возвращать в пункты постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях в Южном военном округе у границ Украины. Здесь этот отвод комментируют украинские военные эксперты. Они напоминают, что вместе с тем из-за масштабных учений в Крыму Россия блокировала Керченский пролив, закрыв на полгода вход в Азов для военных кораблей других стран. Украина назвала эту блокировку нарушением договора о совместном пользовании акватории.

На вопрос о том, откуда у сотрудника российского ГРУ Чепиги-Боширова мог оказаться паспорт Таджикистана на имя Руслана Таборова (именно его копию он отправил руководству чешского оружейного склада, который впоследствии взлетел на воздух), нашелся простой ответ: таджикские паспорта легко купить.

Дипломатические войны и санкции

Путин подписал указ, ограничивающий возможности найма россиян для работы в дипмиссиях “недружественных государств”. Список таких государств будет определять российское правительство.

Литва, Латвия и Эстония высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Россия, в свою очередь, выслала пять польских дипломатов – это ответ на ранее проявленную Польшей солидарность с США.

Руководители Хельсинкской комиссии США – сенатор-демократ Бен Кардин, сенатор-республиканец Роджер Уикер и конгрессмен Джо Уилсон – призвали администрацию Байдена активнее действовать в поддержку Навального, в частности – ввести санкции против Абрамовича, Усманова, Шувалова.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 8840. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 744 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру пятницы 107 501 человека (+398 за сутки). Роспотребнадзор называет ситуацию стабильной, но объявленные “майские каникулы” заставляют в этом усомниться. Для умиротворения российских туристов, лишившихся Турции, Россия возобновляет авиасообщение с Египтом.

Заболеваемость в Индии и окрестностях продолжает бить рекорды, вирус попал даже на Эверест (альпиниста пришлось спускать с маршрута на вертолете, после чего у него диагностировали ковид). Европейские страны, напротив, постепенно ослабляют ограничения. Глава Еврокомиссии объявила о закупке почти двух миллиардов доз вакцины Pfizer в период с 2021 по 2023 год. Этого должно хватить, чтобы привить и перепривить все население ЕС. Предпочтение, отданное Pfizer, Урсула фон дер Ляйен объяснила “гибкостью” этой вакцины (ее можно легко и быстро приспособить к ожидаемым новым мутациям).

Ссылки для чтения

Средневековое. Историк Дарья Ахапкина объясняет, как устроен мир “Романа о Лисе”. Или фрагмент статьи лингвиста Федора Успенского “Под Мухой Победы. Конунг Сверрир и его знамя” – о том, как устроены метафоры в скальдической поэзии (из сборника “Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе”, изд-во ВШЭ).

Историк Дарья Ахапкина объясняет, как устроен мир “Романа о Лисе”. Или фрагмент статьи лингвиста Федора Успенского “Под Мухой Победы. Конунг Сверрир и его знамя” – о том, как устроены метафоры в скальдической поэзии (из сборника “Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе”, изд-во ВШЭ). Советское. Беседа с Михаилом Мельниченко, директором центра “Прожито” ЕУСПб и автором книги “Советский анекдот: указатель сюжетов” – о бытовании анекдотов в СССР и эмиграции. Или история о том, как в СССР создали искусственную кровь, а ее изобретатель покончил с собой.

Беседа с Михаилом Мельниченко, директором центра “Прожито” ЕУСПб и автором книги “Советский анекдот: указатель сюжетов” – о бытовании анекдотов в СССР и эмиграции. Или история о том, как в СССР создали искусственную кровь, а ее изобретатель покончил с собой. Польское. Рассказ о кратком послевоенном ренессансе литературы на идише в Польше. Или история стихотворения Хенрики Лазоверт “Маленький контрабандист” – о мальчишке, доставлявшем еду в варшавское гетто.

Рассказ о кратком послевоенном ренессансе литературы на идише в Польше. Или история стихотворения Хенрики Лазоверт “Маленький контрабандист” – о мальчишке, доставлявшем еду в варшавское гетто. Детское. Фрагмент из воспоминаний внучки Леонида Андреева Ольги Андреевой-Карлайл “Остров на всю жизнь” (“Редакция Елены Шубиной”) – о военных годах, проведенных во Франции. Или разговор с племянником Станислава Лема Михаилом Зыхом – о диктантах, которые устраивал ему дядя (сейчас они изданы отдельной книгой).

Фрагмент из воспоминаний внучки Леонида Андреева Ольги Андреевой-Карлайл “Остров на всю жизнь” (“Редакция Елены Шубиной”) – о военных годах, проведенных во Франции. Или разговор с племянником Станислава Лема Михаилом Зыхом – о диктантах, которые устраивал ему дядя (сейчас они изданы отдельной книгой). Архитектурное. Рассказ об эволюции московских площадей и их взаимоотношениях с памятниками. Или краткий путеводитель по феминистской архитектуре.

Рассказ об эволюции московских площадей и их взаимоотношениях с памятниками. Или краткий путеводитель по феминистской архитектуре. Злободневное. Фрагмент книги американской исследовательницы Рэйчел Луизы Снайдер “Без видимых повреждений” о феномене домашнего насилия. Или совершенно замечательный репортаж с мессы-квартирника для ЛГБТ-сообщества в Петербурге.

Фрагмент книги американской исследовательницы Рэйчел Луизы Снайдер “Без видимых повреждений” о феномене домашнего насилия. Или совершенно замечательный репортаж с мессы-квартирника для ЛГБТ-сообщества в Петербурге. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок