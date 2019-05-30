Бандитская попытка исказить

Доброе утро!

Вы уже наверняка видели, но если не видели, то не опоздали: Всемирный фонд дикой природы запустил стрим с пластиковой бутылкой, которая разлагается в реальном времени, – он будет идти непрерывно в течение 450 лет. Все, что вы прочитаете ниже, за это время утратит всякий смысл:

Российский Минюст приостановил деятельность Совета тейпов ингушского народа.

Михаил Саакашвили вернулся в Украину. Созданная им партия пойдет на выборы в Верховную Раду.

Прокуратура Косова просит снять иммунитет с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.

Президентом Латвии избран судья Европейского суда Эгилс Левитс.

В Израиле самораспустился Кнессет, повторные выборы состоятся 17 сентября.

Чайка и другие официальные птицы

Глава Совета тейпов ингушского народа сообщил, что российский Минюст приостановил деятельность организации на три месяца. Это произошло после того, как Совет призвал депутатов Народного собрания Ингушетии не принимать закон об отчуждении части ингушских земель в пользу Северной Осетии. Формальным поводом стали какие-то неустраненные нарушения, найденные при проверке в феврале. Организация продолжит работу, несмотря на запрет.

Генпрокурор России Юрий Чайка призвал Госдуму ужесточить закон об “иностранных агентах”.

Российский некоммерческий Фонд защиты национальных ценностей (связанный, судя по всему, с “поваром Путина” Евгением Пригожиным) перечислил сидящей в американской тюрьме Марии Бутиной пять миллионов рублей.

Разделяй и гибридизируй

В Москве прошел вечер в поддержку главы карельского “Мемориала” Юрия Дмитриева, которого обвиняют в сексуальном насилии по отношении к приемной дочери за то, что он нашел захоронения жертв сталинских репрессий.

В Екатеринбурге вынесен первый штраф за участие в защите сквера от строительства церкви – 12 тысяч рублей. Роскомнадзор потребовал от екатеринбургского издания E1.ru удалить с Youtube-канала две трансляции акций.

Руководство Высшей школы экономики без объяснения причин закрыло студенческое ток-шоу “В точку! Персона”, гостем которого должна была стать юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

В Перми прошло гибридное “Собрание разгневанных пермяков”: городские власти запретили “разгневанным” собираться в центре, поэтому они присоединились к разрешенной акции прокремлевского движения НОД. Правда, чтобы это сделать, им пришлось на полях своих лозунгов написать НОДовские – иначе НОДовцы их не пускали. И вот так во всем.

Самое время почитать серьезную литературу по теме

К вопросу об РПЦ. Тут подробно рассказывается о ковровом застраивании России (и не только России) православными церквями, программе по обеспечению сирого населения “храмами шаговой доступности” и воцерковлении НИИ рыбного хозяйства. В этом фундаментальном исследовании описан жизненный путь главного для российских чиновников духовного авторитета – старца Илии (Ноздрина), у которого ищут не только исцеления и предсказания будущего, но и помощи в поддержании рейтинга Путина (самый низкий он почему-то в Магаданской области).

Базис определяет надстройку. Бизнесмен Максим Фрейдзон рассказывает, как в 90-е годы начинали образовываться капиталы российского президента. Фрейдзон считает, что схемы отмывки колумбийских кокаиновых денег, сложившиеся тогда в Ломоносовском порту, принципиально не изменились – они работают и сегодня для любых других денег.

Устройство российской экономики. Бывший глава Morgan Stanley в России Райр Симонян объясняет, что такое “запретительный риск” инвестиций – иными словами, почему инвестировать в Россию не надо. В качестве веселой картинки – конкретный кейс про российских роботов.

И теоретическое осмысление всего этого – статья принстонского политолога Яна-Вернера Мюллера об устройстве популистских режимов Орбана, Трампа, Качиньского, Моди, Эрдогана, Трампа и отчасти Путина. Кита три: культурные войны, государственный патронаж, массовый клиентелизм (увы, только англ.)

Суды идут

В Великобритании в рамках кампании по борьбе с незаконным обогащением и отмыванием денег арестовали элитное жилье второго подозреваемого (первой была жена госбанкира из Азербайджана Замира Гаджиева). Имя владельца арестованных богатств не называется, но известно, что это политически заметная фигура, подозреваемая в причастности к тяжкому преступлению.

Прокурор Косова попросил снять иммунитет с российского сотрудника миссии ООН Краснощекова. По данным следствия, он причастен к организованной преступности, действовавшей на границе между Косовым и Сербией. Краснощекова задержали во вторник, он оказал сопротивление полиции, был побит, потом отпущен в силу своего статуса и сейчас находится в больнице. Посол России в Сербии Александр Чепурин назвал действия косовской прокуратуры “бандитской попыткой полностью исказить картину случившегося”.

В Чите родные трех военнослужащих, погибших в Сирии, добились через суд выплаты наградных. Речь идет о суммах порядка 150 тысяч рублей.

Суд в Москве приговорил политтехнолога Петра Милосердова к 2,5 годам колонии за создание “экстремистского сообщества” вместе с националистом Беловым (Поткиным). По версии следствия, эти двое намеревались изменить конституционный строй … в Казахстане.

Борщ с пампушками

В Украину вернулся Михаил Саакашвили. Сам он вроде бы не собирается избираться в Раду (а просто хочет съесть борщ с пампушками), но его “Движение новых сил” (а также созданная певицей Олей Поляковой женская партия) на выборы идут. Кто еще, кроме Саакашвили, может вернуться в Украину, рассказано здесь.

Президент Зеленский, вопреки опасениям, что он этого не сделает, внес в Верховную Раду законопроект об импичменте президента. Сегодня Рада, предположительно, рассмотрит вопрос об отставке Владимира Гройсмана с поста премьера.

В разных странах

Американский спецпрокурор Роберт Мюллер, завершивший “российское расследование”, ушел на покой, но до этого объяснил, что по правилам Департамента юстиции США он не мог выдвигать обвинения против действующего президента. При этом Мюллер подчеркнул, что если бы он был уверен в невиновности Дональда Трампа, он бы "так и сказал".

Глава разведки Пентагона заподозрил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания.

Британские консерваторы скоро изберут нового лидера партии и, соответственно, премьер-министра. Здесь рассказывается об основных претендентах на этот пост. Борис Джонсон, имеющий наибольшие шансы на успех, вызван в суд по делу о распространении заведомой лжи в ходе кампании, предшествовавшей референдуму о выходе из ЕС.

Сейм Латвии избрал президентом республики судью Европейского суда Эгилса Левитса. Он сразу же высказался против введения всенародных выборов президента.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог собрать правящую коалицию. Кнессет впервые в истории страны самораспустился, новые парламентские выборы назначены на 17 сентября.

В столице Венгрии Будапеште перевернулся и затонул в Дунае прогулочный катер с туристами из Южной Кореи. На борту было 32 человека. По меньшей мере семь из них погибли, еще 16 пока считаются пропавшими без вести.

Шесть ссылок

Литература. Елена Пастернак рассказывает об истории публикации “Доктора Живаго”. Или вот любопытнейшая статья Матвея Фиалко об эпико-магической поэме Сен-Мартена (1743-1803) “Крокодил, или война между добром и злом, случившаяся в царствование Людовика XV”, которая вышла в его переводе в “Циолковском”.

Судьбы. Рассказ о Леониде Яковлевиче Ганчикове (1893–1968), русском мыслителе в Италии, авторе единственного труда “О путях русского духа”, который теперь переведен на русский. Или трибьют физику Марри Гелл-Манну, ушедшему из жизни несколько дней назад: история создания современной Стандартной модели.

Политическое. Фрагмент из книги социолога Боба Джессопа “Государство: прошлое, настоящее и будущее”, в котором объясняется, как зрелый капитализм породил глубинное государство. Или поучительный рассказ о венском Музее контрацепции и аборта (особенно рекомендуется мужчинам).

Искренне Ваши,

Семь Сорок