Бандеромобили и, возможно, самолеты

Доброе утро!

Сотрудников Роспотребнадзора по всей России заставили скинуться по тысяче рублей на строительство церкви на территории Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана в Мытищах – авось поспособствует развитию санитарно-гигиенической науки на Руси, самое время. В остальном дела обстоят так:

В среду обстрелам российской армии вновь подверглись Никополь и Харьков – там погиб 13-летний мальчик и двое взрослых.

Украинская армия серьезно повредила Антоновский мост в Херсоне.

По оценке ЦРУ, с начала войны Россия потеряла убитыми около 15 тысяч человек.

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин требует признать “Медузу” “нежелательной организацией”.

Елена Зеленская выступила в Конгрессе США и попросила больше оружия для Украины.

Международный уголовный суд в Гааге уже этой зимой может начать рассмотрение дел о преступлениях российских военных в Украине.

Военные сводки

На фронтах опять без перемен. Если верить сводкам украинской армии, россияне безуспешно пытались продвинуться к Харькову, штурмовать село Богородичное близ Славянска и наступать на Краматорск. По оценкам американского Института изучения войны, успех на Донбассе им отнюдь не гарантирован. Российское Минобороны продолжает сообщать об уничтожении огромного количества украинской техники “высокоточным оружием”.

Не отличающимися высокоточностью “Градами” в среду был вновь обстрелян город Никополь Днепропетровской области: по меньшей мере два человека погибли, еще девять, в том числе четверо детей, ранены. Глава районной военной администрации призвал жителей города переехать вглубь района – из-за опасности обстрелов со стороны оккупированного Энергодара (где в среду тоже слышались взрывы). В Харькове из “Ураганов” опять обстреляли Салтовский район – погиб 13-летний мальчик и двое взрослых. Николаев, который попадает под ракетные обстрелы почти ежедневно, собираются закрыть для поиска наводчиков и корректировщиков огня – здесь об этом рассказывает глава области Виталий Ким.

Об обстрелах со стороны Украины сообщили губернаторы Курской и Белгородской областей. В расселенной белгородской деревне погиб один человек (которого не должно было там быть, потому что деревня расселена). Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск “Запад”, действующую как раз на российской границе с Украиной. В сообщении Минобороны об этой инспекции названо имя командующего группировкой – генерал-лейтенант Андрей Сычевой. Это подтверждает сообщения независимых экспертов о масштабных перестановках в руководстве российской армии, подробный обзор которых читайте тут.

По оценке ЦРУ, Россия уже потеряла около 15 тысяч военнослужащих убитыми и примерно в три раза больше ранеными. Общее число отказников-контрактников никто оценивать не берется, но теперь уже точно известно, что обходятся с ними неласково: бойцов инженерно-саперной роты из Абхазии, которые после 3,5 месяцев службы решили разорвать контракты с Минобороны и вернуться домой, силой вывезли в Луганскую область, где держат в заточении, угрожая судом прямо в так называемой “ЛНР”. Здесь – фотографии подвала, в котором они сидят без еды и света, и разговоры с матерями двоих бойцов. Охраняют отказников “музыканты”, то есть бойцы ЧВК Вагнера, активно вербующей сейчас “добровольцев” по всей России – что за люди занимаются вербовкой в российских регионах, подробно рассказано тут.

Что дальше

У главы российского МИДа Сергея Лаврова внезапно изменилась “география спецоперации”: в интервью государственным медиа он заявил, что из-за поставок западного вооружения Киеву российские власти решили провести "денацификацию и демилитаризацию" не только на территории Донецкой и Луганской областей, но еще и в Херсонской, Запорожской областях и на других территориях.

Для отправки туда уже набрали по меньшей мере 250 учителей из отдаленных российских регионов – это выяснилось из сводной таблицы, ссылку на которую случайно выложили в открытый доступ. В разговоре с журналистами педагоги-волонтеры говорят, что ими движет “желание помочь детям”. Вот история ребенка, который два месяца прожил в оккупации без родителей – вряд ли ему чем-то помогут российские учителя.

Оккупационные власти Херсонской области говорят, что Антоновский мост через Днепр фактически разрушен. Важность вывода из строя этого моста для украинской армии здесь объясняет полковник СБУ, уроженец Херсона и депутат Верховной Рады Роман Костенко (цель – отрезать от снабжения российских военных, находящихся в правобережной части Херсонской области). В то же время, выведенный из строя мост впоследствии усложнит для украинской армии задачу деоккупации левого берега – но тут надежды возлагаются на дальнейшие поставки современного оружия:

США объявили о поставке в Украину еще четырех реактивных систем залпового огня HIMARS и обещают на этом не останавливаться.

Палата представителей Конгресса США в конце прошлой недели одобрила финансирование программы подготовки украинских пилотов на американских истребителях, выделив на это 100 млн долларов. В среду начальник штаба американских ВВС генерал Чарльз Браун заявил, что США и их союзники рассматривают возможность предоставления Украине новых военных самолетов, произведенных западными компаниями. Здесь рассказывается, как появление в Украине современных самолетов может изменить ход войны.

Помощь не столь значительная тоже идет: Литва передает Украине дополнительные бронетранспортеры и боеприпасы, а львовские волонтеры делают для украинской армии “бандеромобили”, переоборудуя пикапы, которые покупают по всей Европе неравнодушные люди – вот репортаж.

О необходимости продолжать и наращивать поставки оружия Украине говорила в Конгрессе США и Елена Зеленская – “оружия, которое будет использоваться не для ведения войны на чужой земле, а для защиты своего дома и права проснуться живым в этом доме".

В Германии дискуссия о поставках оружия, начатая июньским письмом немецких интеллектуалов "Остановить вооружение – сейчас!", продолжилось заявлением "Тяжелое вооружение – сейчас!", которое подписали около ста специалистов по Восточной Европе. В нем они разъясняют, почему с Москвой бессмысленно вести переговоры иначе, чем с позиции силы.

Международное эхо войны

Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций в отношении России, включающий в себя эмбарго на закупки российского золота и вводящий новые персональный санкции. Полный список ограничений и лиц, против которых они вводятся, будет опубликован сегодня. Вот полный список российской недвижимости, уже замороженной во Франции (с фотографиями).

В ЕС заявили, что турбина для “Северного потока–1” уже на пути в Россию. В “Газпроме” говорят, что пока не получили документы, разрешающие ее возврат, а Путин и вовсе требует открыть “Северный поток–2” для возврата к прежнему уровню поставок, обвиняя в энергетическом кризисе саму Европу: “Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии”. В самой Европе снижение поставок воспринимают как газовую войну и реагировать собираются вполне традиционно: просто экономить газ. Но есть же еще нефть, и вице-премьер Александр Новак уже заявил, что если на нее будет введен потолок цен (о чем предлагают договориться США), то Россия перестанет поставлять нефть на мировой рынок. Откуда тогда возьмутся деньги в российском бюджете, Новак не объяснил.

Депутат Верховной Рады Украины Рустем Умеров раскрыл некоторые детали договоренностей о разблокировании экспорта украинского зерна, переговоры о котором идут сейчас в Турции: экспорт будет вестись из трех портов, маршруты согласованы с военными, российские суда не смогут проверять украинские зерновозы. В то же время немецкая государственная компания Deutsche Bahn сообщила, что готова начать транспортировку украинского зерна в морские порты Германии.

Страны Запада согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу (с возможностью продления отсрочки еще на год).

Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной в ответ на соответствующие действия Киева. 30 июня Дамаск признал независимость так называемых “ДНР” и “ЛНР”. Потом их признал еще и Пхеньян.

Подробности о задержании в Эстонии россиянина с квадрокоптерами, которые он собирался пожертвовать российской армии, читайте здесь. Россияне, жертвовавшие на эти квадракоптеры, искренне не понимают, за что человека задержали.

По данным агентства Bloomberg, Международный уголовный суд в Гааге намерен выдвинуть первые обвинения в предполагаемых российских военных преступлениях в Украине уже этой зимой.

Война России с самой собой

Активиста из Владивостока оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о “явном неуважении к органам государственной власти” за плакат с цитатой из Юрия Шевчука "Родина – это не жопа президента" (и словосочетание “органы власти” заиграло новыми красками).

На 72-летнюю пенсионерку из Москвы составили протокол о "дискредитации" армии за антивоенную записку, которую она прикрепила к флагу России, вывешенному на римско-католическом храме Святого Людовика на Малой Лубянке. Пенсионерка говорит, что записку заметила монахиня, а заявление в полицию написал настоятель храма.

Следственный комитет будет проверять на предмет “фейковости” твит депутата новосибирского горсовета Хельги Пироговой, в котором говорилось о российских добровольцах, погибших в Украине, и похоронах, которые им устроили. Коллеги Пироговой по горсовету требуют уголовного дела.

Сидящий в СИЗО по уголовному делу о “фейках” автор телеграм-канала “Протестный МГУ” Дмитрий Иванов рассказал, что цензор счел шифром решение шахматных задач и вычеркнул их из письма приятелю.

Суд отправил в СИЗО 21-летнего жителя Углича, обвиняемого в попытке поджечь военкомат (“теракт”, “экстремизм”).

Смоленского блогера на год и 10 месяцев отправили в колонию‑поселение за комментарий во “ВКонтакте”, где он назвал ветерана “хероем” (“унижение чести и достоинства ветерана ВОВ”, причем это случилось еще до войны).

Суд в Калининграде запретил книгу о расстрелах польских военных в Катыни из-за “отождествление действий СССР и нацистской Германии”.

Суд в Москве оштрафовал издание The New Times и его главреда Евгению Альбац на 670 тысяч рублей по обвинению в распространении "фейков". Материалы, за которые назначен этот штраф, были опубликованы до принятия закона о “фейках” и по требованию Роскомнадзора были удалены с сайта (что не спасло его от блокировки). Ранее Альбац уже штрафовали по той же статье на 120 тысяч рублей.

Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать "Википедию" как нарушителя российских законов из-за статей о войне в Украине. Здесь это решение комментирует директора “Викимедиа РУ” Станислав Козловский.

Владелец ЧВК Вагнера, повар Путина Евгений Пригожин потребовал от Генпрокуратуры объявить “Медузу” “нежелательной организацией” (потому что издание “под прикрытием идеологии пацифизма” подрывает все устои, а на самом деле – за расследование о ЧВК). Гепрокуратура, со своей стороны, признала “нежелательным” Фонд открытой Эстонии, созданный в 1990 году при поддержке Сороса.

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге прекратил за истечением срока давности уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского, обвинявшегося в публичном оправдании терроризма. В связи с чем это очень странное дело вообще заводили, так и осталось тайной.

Белорусская борьба

Стали известны детали доклада Совета Международной организации гражданской авиации, в котором утверждается, что сообщения о бомбе на борту посаженного в Минске самолета Ryanair были заведомо ложными, а указание сажать самолет с Романом Протасевичем на борту исходило непосредственно от властей Беларуси. Вот расшифровка аудиозаписи переговоров, которую на свой телефон сделал минский авиадиспетчер Олег Галегов: указания ему дают гендиректор “Белаэронавигации” и сотрудник КГБ. Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, комментируя результаты расследования, говорит, что доклад открывает возможности для исков против режима Лукашенко в международных судах.

МВД Беларуси признало "экстремистским формированием" издание "Еврорадио" и его соцсети.

КГБ Беларуси признал "экстремистским формированием" некоммерческую организацию “Профессиональный союз белорусов в Великобритании”, базирующуюся в Лондоне.

В Беларуси задержали инженера Центра информационных технологий Мингорисполкома за то, что он был подписан на телеграм-канал BYPOL. Его заставили записать покаянное видео.

Муж арестованной в Петербурге белорусской активистки Яны Пинчук рассказал, что в СИЗО ей не оказывают медицинскую помощь. В петербургском СИЗО Пинчук сидит с ноября прошлого года, пока рассматривается вопрос о ее выдаче в Беларусь, где ее могут посадить на срок больше 10 лет.

Все остальное

В финал гонки на пост премьер-министра Великобритании вышли бывший министр финансов Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. Между этими двумя кандидатурами будут выбирать все члены Консервативной партии. Выборы пройдут по почте и завершатся в начале сентября.

Сенат Италии выразил доверие правительству Марио Драги, однако премьер-министру при этом не удалось заручиться поддержкой сразу нескольких партий правящей коалиции. Большинство наблюдателей считают, что в ближайшее время Драги подаст в отставку, а в стране будут объявлены новые выборы, потому что сформировать кабинет при нынешнем политическом раскладе едва ли возможно.

Парламент Шри-Ланки утвердил кандидатуру Ранила Викрамасингхе на пост президента страны. Ранее он занимал пост премьера, и к нему у протестующих претензий не меньше, чем к ушедшему в отставку президенту Готабаи Раджапаксе.

Историческое. Рассказ о том, как Испания до сих пор пытается (с переменным успехом) установить разумные отношения с собственным диктаторским прошлым, и один эпизод из дрезденской жизни Путина: он завербовал лидера местных неонацистов – политических дивидендов ему это не принесло, потому что завербованный вскоре погиб в драке, но вот в жизни немецких коллег Путина, помогавших ему с этой вербовкой, в годы президентства Путина стали происходить странные вещи.

Шесть ссылок

Разговоры с философами. Интервью с Максимом Калининым о ключевых текстах сирийской мистической традиции VII–VIII веков. Или беседа с Михаилом Ямпольским о связи культуры и насилия, превращении культуры в потребление и деперсонализации памяти.

Интервью с Максимом Калининым о ключевых текстах сирийской мистической традиции VII–VIII веков. Или беседа с Михаилом Ямпольским о связи культуры и насилия, превращении культуры в потребление и деперсонализации памяти. Поэты-трибуны. Иллюстрированная биография Маяковского с большой подборкой его эпатажных высказываний обо всем на свете. Или отрывок из новой книги Павла Поляна “Бабий Яр. Рефлексия: Антология. Эссе. Документы” (изд-во “Зебра E”) – о том, как Евтушенко после критики Хрущева коренным образом переработал поэму “Бабий Яр” с полным текстом этого почти никому не известного варианта знаменитого произведения.

Иллюстрированная биография Маяковского с большой подборкой его эпатажных высказываний обо всем на свете. Или отрывок из новой книги Павла Поляна “Бабий Яр. Рефлексия: Антология. Эссе. Документы” (изд-во “Зебра E”) – о том, как Евтушенко после критики Хрущева коренным образом переработал поэму “Бабий Яр” с полным текстом этого почти никому не известного варианта знаменитого произведения. Эмиграция. Надя Плунгян рассказывает о пассажирках “философских пароходов” –суфражистках, преподавательницах, книгоиздательницах, высланных из Советской России. Или фрагмент из книги историка Олега Будницкого “Золото Колчака” (изд-во “НЛО”), посвященный тому, как и на каких условиях Белое движение торговало российским золотом с иностранными государствами.

Искренне Ваши,

Семь Сорок